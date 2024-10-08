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Товары продавцов Ozon будут доступны для заказа во «ВКонтакте»

Это первая бесшовная интеграция ведущей ecommerce-платформы и крупнейшей в России социальной сети. Она даст продавцам маркетплейса дополнительный канал продаж и расширит аудиторию покупателей — ежедневно контент бизнес-сообществ «ВКонтакте» просматривает более 35 млн уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Товары продавцов Ozon «ВКонтакте» будут видны в постах в новостной ленте, в сообществах предпринимателей, в поисковой выдаче и в «VK Маркете». Перенести товары в соцсеть можно будет автоматически, а чтобы развивать продажи — использовать инструменты social commerce: вести блоги и создавать контент вокруг товаров, прежде всего столь популярные короткие видео.

Пользователи «ВКонтакте», как правило, делают покупки в процессе традиционного использования соцсети — общения, просмотра ленты и развлекательного контента. Платформа показывает самые релевантные объявления по интересам пользователей — в результате каждый второй из них переходит в карточку товара из рекомендаций, новостной ленты или поиска.

Покупки в соцсети будут проходить бесшовно — покупатели смогут оформить и оплатить свои заказы на Ozon, не выходя из «ВКонтакте». Заказ можно будет получить в ПВЗ или курьером, с гарантией возврата и безопасной оплатой.

Продавец Ozon может автоматически перенести карточки товаров на площадку «ВКонтакте» и в социальной сети появится бизнес-сообщество продавца, которое станет по сути его магазином и площадкой для развития контента. Если у продавца уже есть такое сообщество, карточки можно будет загрузить в него. Интеграция работает для товаров, размещенных на складах Ozon.

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Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon: «Продавцы смогут быстро и комфортно перенести карточки товаров на платформу самой популярной в России соцсети и расширить базу потенциальных покупателей на 35 млн пользователей, которые уже интересуются покупками в соцсети «ВКонтакте». С этой интеграцией наши предприниматели смогут развивать продажи по модели social commerce, которая набирает обороты во всем мире».

Директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева: «Ежедневно контент бизнес-сообществ «ВКонтакте» показывается более 35 млн уникальным пользователям. Интеграция поможет продавцам Ozon находить еще больше клиентов, а пользователям — покупать товары прямо «ВКонтакте», сочетая шопинг с просмотром контента и общением в соцсети. Процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате».

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