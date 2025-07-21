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Пользователи Ozon смогут создавать вишлисты и подборки товаров на платформе

Теперь покупатели маркетплейса Ozon могут делать вишлисты и подборки товаров в мобильном приложении Ozon. Вишлисты позволят сохранить желанные товары на будущее или поделиться списком с близкими — так они будут знать, что подарить на праздник. Это могут быть идеи ко дню рождения, список подарков на новоселье или товары, чтобы порадовать себя. Те, с кем пользователь поделился вишлистом, смогут «забронировать» подарок в вишлисте, чтобы презенты не повторялись. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

С помощью подборок покупатели смогут создавать собственные коллекции товаров на Ozon по интересным темам: например, «Платья на лето» или «Идеи для кухни». Это поможет структурировать избранные товары или вести список покупок.

По умолчанию вишлисты будут приватными, а новые подборки публичными — скоро они появятся в профиле покупателя на Ozon. Так авторы смогут поделиться интересными находками, а другие пользователи — найти подходящие товары. Любую подборку можно сделать приватной, выбрав нужную настройку при ее создании.

«Мы видим, что нашим пользователям нравится находить новые товары через отзывы и рекомендации других покупателей. 75 тысяч пользователей каждый день подписываются друг на друга, и мы продолжаем развивать социальное взаимодействие на площадке. Запуская новый функционал, мы не только даем покупателям удобный способ создавать списки товаров, но и дополнительную возможность находить интересные идеи для покупок», — отметила Ксения Тихонова, директор по продукту Ozon.

Создать новую подборку или вишлист можно в разделе «Избранное».

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