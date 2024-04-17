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Ozon открывает собственную краудсорсинговую платформу для всего рынка

Ozon запускает платформу для внешних компаний Ozon Profit — это готовое решение в области разметки данных для машинного обучения и модерации контента. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Краудсорсинговая платформа Ozon Profit ранее привлекала исполнителей только для модерации собственного контента и карточек товара. Теперь бизнес из любой отрасли может разместить свое задание, установить вознаграждение для исполнителей и отслеживать эффективность его исполнения.

На платформе собрано более 30 тыс. проверенных исполнителей, готовых к работе и новому обучению. Исполнителям можно поручить разметку и модерацию текста, изображений, видео в отзывах клиентов или других публикациях в интернете, а также определять темы, намерения и эмоции в текстах и отзывах, чат-ботах и обращениях.

Проект ориентирован на технологические компании, маркетплейсы и ИТ-стартапы. Для работы предусмотрена интеграция с API, чтобы клиенты могли автоматически создавать проекты и загружать данные. На Ozon Profit будет фиксированная комиссия за использование, вне зависимости от типа задания и его масштаба.

«Ozon Profit — для нас это возможность поделиться с рынком нашей экспертизой и многолетним опытом. Ozon Profit предоставит любой компании возможность быстро и точно разметить данные, модерировать контент, совершенствовать рекомендательные и поисковые алгоритмы», — сказала Ксения Тихонова, директор торговой площадки.

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Безопасность

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 46 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

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