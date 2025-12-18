Ozon представил персональную статистику покупок в приложении

В приложении Ozon пользователи уже могут увидеть персональную статистику за 2025 г.: что чаще всего покупали, сколько посылок отправили и получили, какое количество отзывов оставили — и др. Аналитика покажет не только личные предпочтения, но и поможет оценить, сколько времени удалось сэкономить, благодаря покупкам готовой еды в Ozon fresh, как много пользователей по всей России делятся своим опытом с другими клиентами, оставляя тысячи отзывов на маркетплейсе каждый день. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Пользователь сможет ознакомиться с итогами года как по всему маркетплейсу, так и по каждому из используемых им сервисов, например, Ozon fresh и Ozon Travel. При этом всем, даже новым пользователям Ozon, будет доступна общая агрегированная статистика по всей стране. Например, можно узнать, рекордное число заказов на маркетплейсе за год, самые популярные города для путешествий через Travel, какой товар получил отзыв, собравший 7,5 млн просмотров.

После просмотра годовых результатов каждый покупатель получит краткую характеристику, например, «искатель приключений» для тех, кто активно покупал товары для путешествий, или «мастер по сиянию» для любителей продукции в категории красоты и здоровья. Пользователи смогут делиться своими достижениями и итогами с друзьями в социальных сетях.

Некоторые факты за 2025 г.

5 млн часов — столько сэкономили покупатели, заказывая готовую еду. В целом, судя по итогам, Ozon fresh любят поклонники здорового питания: в топе продаж — молочные продукты и яйца, овощи, фрукты, зелень, а также вода, соки и напитки.

Ozon развивает инструменты социального взаимодействия на маркетплейсе, и пользователи становятся активными участниками общения на площадке. Так, один из покупателей стал рекордсменом по количеству оставленных отзывов и получил 127 тыс. баллов за год.

Всего за год компания доставила в 78 тыс. пунктов выдачи по стране более 1,8 млн личных отправлений через сервис «Ozon Посылка».

Чтобы увидеть персональную статистику, стоит обновить приложение Ozon, а затем в личном кабинете перейти на баннер «Ваши итоги года».