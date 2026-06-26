Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров

Ozon объявил тендер на производство 15 тыс. электровелосипедов для службы доставки Ozon fresh. За 16 месяцев подрядчик должен поставить готовый транспорт с возможностью установки собственного IoT-модуля заказчика. Общий бюджет проекта не раскрывается. Эксперты оценили проект в 2 млрд рублей.

Тендер на велосипеды

Как выяснил CNews, Ozon fresh, сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса на базе маркетплейса Ozon, ищет подрядчика для производства крупной партии электровелосипедов. Информация о тендере, который проходит в несколько этапов, опубликована 24 июня 2026 г., прием предложений проводится до 22 июля 2026 г.

Общий объем заказа составляет 15 тыс. единиц техники, которые необходимо поставить в течение 16 месяцев. Речь идет о создании современного электровелосипеда, соответствующего требованиям курьерской службы Ozon fresh и нормативам безопасности, надежности и функциональности, с расширенными цифровыми возможностями и телеметрией. «Мы рассматриваем подрядчика, который готов будет установить наш IoT-модуль («интернет вещей») с нашим контуром в свой электровелосипед», – особо отмечает компания.

Ozon Ozon заказывает создание 15 тыс. электровелосипедов

Судя по документации, велосипеды будут работать в Москве. Производитель должен находиться в России.

Подрядчик должен предоставить велосипеды, где «железная» часть (рама и навесное оборудование) будет технически отделена от ИТ-составляющей. Ozon fresh планирует устанавливать на электровелосипеды собственный IoT-модуль с контуром управления со стороны маркетплейса.

В Ozon CNews пояснили, что речь идет о контрактном производстве.

«Ozon fresh предлагает более чем 55 тыс. товаров с быстрой доставкой в 15 регионах России. Мы продолжаем масштабировать и повышать эффективность бизнеса. Контрактное производство велосипедов для курьеров обеспечит гибкость процессов производства и доработок на всех этапах. Электровелосипеды будут соответствовать национальному стандарту и иметь идентификационный номер. На них будет установлен IoT-модуль, который автоматически снижает скорость при въезде в пешеходные зоны до 5–15 км/ч и передает данные о поездке. Багажник будет рассчитан под термосумку курьера», — рассказали в компании.

Какими будут велосипеды

Согласно техническому заданию, электровелосипеды массой около 45 кг должны иметь усиленную алюминиевую раму с колесами 16–18 дюймов. Грузовое отделение должно выдерживать нагрузку не менее 120 кг. Мощность электродвигателя — до 250 Вт с запретом на скорость свыше 25 км в час. Байки должны быть оснащены батареями с быстрой зарядкой емкость не более 24Aч и напряжением — до 60 В. Запас хода велосипеда на одной зарядке – до 100 км.

Велосипеды будут использоваться круглогодично, поэтому для холодного времени обязательны по два аккумулятора, зимняя резина и утепления.

В комплектацию также должны войти передняя и задняя багажные системы для курьерских сумок, в том числе очень больших. Также заявлены широкие крылья с брызговиками, электрическая рекуперация, ассистент при подъеме (Walk Assist) и ассистент педалирования (PAS).

Планируется, что перед массовым выпуском велосипедов пройдут их испытания с участием команды Ozon. Все внедряемые технологии, узлы и компоненты утверждаются техническим отделом Ozon. При условии индивидуального производства под Ozon необходима регистрация документа, удостоверяющего исключительное право на изобретение для маркетплейса.

После истечения договора поставки Ozon планирует получить в свое распоряжение пресс-формы, а также всю документацию на полный цикл производства рамы и аккумулятора (при условии индивидуального производства).

На что способен «умный велосипед»

Электровелосипед будет находиться под управлением маркетплейса с помощью IoT-модуля (модуля интернета вещей). Он интегрируется в оборудование велосипеда и является самостоятельным устройством. Обязательно должен присутствовать GPS-трекинг. Система должна поддерживать через API блокировку и разблокировку велосипеда, открытие и закрытие отсека АКБ, световую и звуковую сигнализацию. Также предусмотрена возможность устанавливать ограничение скорости по гео-зонам согласно рекомендациям Департамента транспорта Москвы — для этого на устройство загружаются соответствующие карты и зоны. Предусмотрено автоматическое снижение максимальной скорости в определенных географических зонах («медленных зонах»).

Также велосипед будет оснащен функцией телеметрии. Передача телеметрии осуществляется с настраиваемым периодом — от 1 секунды до 1 часа. При этом события (ошибки, аварии, критические статусы) передаются в реальном времени.

Система передает данные об аккумуляторе. IoT-модуль сообщает о своем напряжении, уровне GSM-сигнала, типе передачи пакетов (2G, 3G, LTE). Также передаются скорость, пробег (суточный, текущий с последней разблокировки и общий) и другие данные.

При отсутствии соединения IoT-модуль буферизует телеметрию, статусы и ошибки за последние сутки. После восстановления связи все накопленные данные автоматически передаются на сервер. Кроме того, предусмотрена возможность получения исторических данных за последние сутки по Bluetooth или иным способом.

«Каждый IoT-модуль получает уникальный идентификатор (device_id), уникальную криптографическую идентичность и индивидуальный сертификат (рекомендуется X.509) с привязкой к конкретному устройству. Сертификат выпускается от корневого сертификата Ozon. Использование общих ключей или shared credentials не допускается», — следует из документации.

Велосипедов будет еще больше

«Яндекс» в декабре 2025 г. собирался предоставить курьерам Ozon собственные безопасные электровелосипеды — в количестве более 1000 штук — для доставки свежих продуктов по Москве.

Источник CNews в отрасли заявил, что Ozon продолжает сотрудничать с «Яндексом» и также будет использовать их байки.

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» CNews уточнили, что Ozon fresh уже использует 1880 электровелосипедов в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас обсуждается дальнейшее масштабирование этого сотрудничества; параллельно ведутся переговоры с другими игроками рынка, у которых есть запрос на оснащение курьеров электровелосипедами.

В основе инфраструктуры — электровелосипед «Яндекс Байк», созданный специально для курьерской доставки. Он оснащен двигателем мощностью 240 Вт, батареей и IoT-модулем, который ограничивает скорость до 25 км/ч согласно ПДД и учитывает ограничения в медленных зонах. Электровелосипед также соответствует региональным требованиям к курьерскому транспорту. Для обслуживания «Яндекс Байков» существует сеть городских велоцентров, где специалисты проводят техническое обслуживание и ремонт, а также масштабируется зарядная инфраструктура для быстрой замены и подзарядки аккумуляторов.

В июне 2026 г. CNews писал, что «Яндекс» увеличил парк безопасных электровелосипедов до 30 тыс. и расширил географию их аренды.

В России готовы создать промышленную программу

«Российская база для такого проекта есть, и определенный круг производителей вполне способен включиться в работу», — рассказал CNews эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин.

По его словам, успех будет зависеть от того, насколько быстро удастся собрать кооперацию, подтвердить надежность конструкции и наладить серийное производство без сбоев.

«15 тысяч электровелосипедов — это уже вполне индустриальный объем, и сделать его можно, но только если проект сразу вести как промышленную программу, а не как обычную закупку техники», — говорит эксперт.

Ведущий эксперт «Центра стратегической поддержки отечественных технологий» Анастасия Безрукова пояснила, что объем в 15 тыс. аппаратов за 16 месяцев, в среднем порядка 900 велосипедов в месяц, для серьезного контрактного производства выглядит нормально.

Эксперт указала, что в России есть производители и контрактные сборщики электровелосипедов, но речь скорее о локализации сборки и интеграции, чем о полностью российском продукте.

«Собственная разработка полного цикла, когда отечественными являются и рама, и силовая электроника, и сами ячейки аккумулятора, в массовом курьерском сегменте — исключение. Но промсборка и адаптация под заказчика развиты прилично. Есть компании, которые специализируются на курьерских платформах и могут адаптировать технику под интенсивную эксплуатацию, работает несколько сборочных площадок и инженерных команд, они проектируют курьерские модели и могут доработать конструкцию под нагрузку доставки», — заявила Анастасия Безрукова.

По ее словам, важно не столько производство, сколько стабильные поставки компонентов, унификация парка, сервисной инфраструктуры, снабжение запчастями и организация эксплуатации в разных климатических и городских условиях.

«Наши производители в основном импортируют ячейки, контроллеры и моторы из Китая, а внутри страны собирают. Собственное производство ячеек полного цикла только разворачивается, мощностей под массовый коммерческий спрос недостаточно. Заказчик закладывает по две батареи на велосипед под сменную эксплуатацию, то есть фактически речь идет о 30 тыс. батарей», — указала Безрукова.

По ее словам, главные ограничения дальше уже не производственные, а эксплуатационные. Это устойчивость поставок ячеек и комплектующих, тем более что в условиях тендера логистические и таможенные риски прямо вынесены на сторону поставщика. Это сервис и ремонт под парк такого размера, унификация узлов, соответствие правилам эксплуатации в городе (моторы в 250 Вт), под которое курьерская техника подходит не всегда.

Дефицит курьеров

Экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов оценил возможные капитальные затраты Ozon на электровелосипеды примерно в 1,15–1,9 млрд руб. Также компания понесет ежегодные операционные расходы. При грамотной эксплуатации окупаемость возможна за 2–3 года; при низкой загрузке — дольше, считает эксперт.

За счет электровелосипедов Ozon снижает зависимость от внешних служб, выравнивает стандарты сервиса и повышает лояльность клиентов. Операционно проект способен поднять пропускную способность курьеров на 20–35% и снизить стоимость одной доставки на 10–25% при хорошей утилизации парка, считает Юсупов.

Но у проекта есть и риски. В межсезонье и зимой емкость батарей падает, поэтому нужна зимняя стратегия (утепленные батареи, теплые хабы либо частичная замена парка на авто).

«В целом это стратегический шаг: Ozon fresh строит не просто парк транспорта, а измеримый и масштабируемый контур городской экспресс-логистики. При системном подходе проект способен стать отраслевым бенчмарком и задать новые стандарты эффективности доставки в мегаполисах», — констатировал Юсупов.