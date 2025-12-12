Разделы

Зимняя сказка на столе: Ozon fresh представил новогоднюю коллекцию готовых блюд в русском стиле

Ozon fresh выпустил новогоднюю линейку готовых блюд в трендовом русском стиле. Меню отражает эстетику главного русского праздника, сочетает знакомые классические позиции и более изысканные варианты. Ярче чувствовать настроение Нового года позволят лимитированные серии аксессуаров, созданные совместно с известными брендами. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Популярность готовых блюд в доставке растет: в III квартале 2025 г. число таких заказов в 4,2 раза превысило прошлогодний показатель, а жители страны все чаще выбирают русскую кухню. Борщ с говядиной и селёдка под шубой уже давно находятся в топе предпочтений россиян. Новая линейка к Новому году полностью отвечает запросу покупателей. Коллекцию любимых праздничных салатов дополняют особенные новогодние блюда. Среди новинок — альтернативная версия классики — «Оливье с лососем» и «Салат с курицей и ананасом». На горячее — ароматная «Перепелка в беконе с картофелем» и другие нетривиальные сочетания. Главной фишкой ассортимента стали десерты: торты с традиционным русским орнаментом, кексы с клюквой и другие зимние лакомства. Главное украшение меню — торт в форме красного коня — символа наступающего года.

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Цифровизация

Вместе с Ozon fresh настроение праздника создают аксессуары в русском стиле. Гастрономическую линейку поддержит лимитированная коллекция подвесок в форме леденцов-петушков, сказочных коней и других новогодних символов от Maybetm, а также эксклюзивные подвесы на сумки от polyubvi_jewelry.

«В этом году мы хотели создать не просто набор готовых решений к праздничному столу, а целую новогоднюю историю, — сказал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский. — Меню в узнаваемом русском стиле — не просто ответ трендам, а возможность почувствовать волшебство Нового года уже в момент заказа».

