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Ozon fresh запустил быструю доставку в городах Урала

Жители Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска смогут воспользоваться доставкой продуктов и других товаров за 15-30 минут. Запуск Ozon fresh в крупнейших городах Урала стал возможен благодаря развитию собственной сети дарксторов — локальных мини-складов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Каждый такой объект укомплектован наиболее востребованным ассортиментом из 6000 товарных позиций — это максимально сокращает путь заказа до покупателя. В ассортименте быстрой доставки не только свежие продукты, но и широкий выбор готовых блюд. Теперь жители Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска смогут попробовать традиционные позиции русской кухни, трендовые азиатские снеки, а также блюда собственного бренда Ozon fresh.

В первом полугодии 2026 г. Ozon fresh заметно расширил зону охвата быстрой доставки. Ранее сервис запустил аналогичный формат в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в 2026 году доставка за 15-30 минут появилась в Нижнем Новгороде, где уже работают более 12 локаций и на юге России — в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи (более 65 локаций).

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«Ozon fresh последовательно усиливает лидерские позиции с помощью еще более высокого темпа масштабирования бизнеса и выхода в новые регионы присутствия. Запуск быстрой доставки в крупнейших городах Урала — важный стратегический шаг, который закрепляет за нами статус одного из самых быстрорастущих игроков на рынке e-grocery. Мы инвестируем в инфраструктуру, развиваем сеть дарксторов и формируем новый стандарт скорости, чтобы в ближайшей перспективе стать безусловным лидером в сегменте быстрой доставки продуктов в России», — сказал Алексей Подъяпольский, директор по маркетингу сервиса Ozon fresh.

Сервис экспресс-доставки продуктов и товаров повседневного спроса Ozon fresh работает в 15 регионах и предлагает ассортимент продуктов в более чем 80 тыс. наименований с доставкой от 30 минут. У Ozon fresh более 380 дарксторов и четыре распределительных центра. Общая площадь складских объектов сервиса превышает 420 тыс. кв метров по полу. Под собственными торговыми марками (CTM) представлено более 6100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. В шести регионах России Ozon fresh развивает формат быстрой доставки до 30 минут, для этого открывает новые дарксторы с ассортиментом до 6200 наименований. Сервис является частью онлайн-платформы Ozon, которая связывает более 650 тысяч предпринимателей с 63 миллионами активных покупателей. Продавцы формируют широкий ассортимент площадки в 370 миллионов товаров, на их продажи приходится более 90% оборота маркетплейса.

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