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Клиенты Ozon смогут поменять адрес и способ доставки после оформления заказа

Обновление сократит количество отмен заказов и избавит покупателей от необходимости переоформлять заказ при ошибке в адресе. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новая функция позволит покупателям изменить адрес и способ доставки после оформления заказа, выбрав из списка в приложении, — сделать это можно до передачи товаров в доставку. Функция доступна для заказов, которые доставляются Ozon, — исключениями станут товары из-за рубежа, крупногабаритные товары, Ozon Fresh.

Клиенты смогут поменять способ доставки с курьерской на самовывоз из ПВЗ и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в ПВЗ вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от статуса оплаты. Адрес и способ доставки для каждого заказа после оформления можно изменить один раз.

«Раньше выбрать адрес доставки можно было только на этапе оформления заказа. Если клиент, например, ошибся при выборе пункта выдачи, ему приходилось отменять заказ и оформлять его заново. Мы ожидаем, что новая функция снизит количество отмен заказов у наших продавцов и сделает покупки еще удобнее для наших пользователей», — сказала Наталья Боер, директор по клиентскому опыту Ozon.

Чтобы изменить адрес или способ доставки, покупателю нужно нажать кнопку «Адрес» в самом заказе. Если заказ соответствует условиям, появится список сохраненных адресов. Выбрать новую точку на карте можно через кнопку «Добавить», — появится карта с доступными адресами ПВЗ и постаматов.

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