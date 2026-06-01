Разделы

Веб-сервисы
|

Новый формат доставки готовой еды Hot&fresh появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Клиентам из Санкт–Петербурга и Ленинградской области будет доступен Hot&fresh — новый бренд горячих блюд и напитков от быстрой доставки Ozon fresh. Ранее Hot&fresh уже появился в Москве и Московской области, где бренд охватывает уже более 80% дарксторов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ассортимент Hot&fresh предлагает широкий выбор горячих новинок на любой вкус. Сейчас на платформе доступны сэндвичи на хрустящей чиабатте с горячей начинкой, приготовленные на гриле, трендовый стрит-фуд и любимые «русские» снеки со вкусом детства. С начала июня пользователи сервиса могут насладится горячими наггетсами, корн-догами, пиццей, мини-чебуреками и беляшами. Линейку также дополняют завтраки, сытные, сладкие пироги, и даже десерты — пончики с сахарной пудрой словно из детства.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Сохранять температуру готовых блюд помогает специальная упаковка. Каждое блюдо находится в удобном контейнере, который помещают в фирменный фольгированный термопакет. На этапе быстрой доставки поддерживают температуру и не дает блюду остыть специальная курьерская сумка с теплоэлементами.

«Новый формат Hot&fresh стал логичным продолжением тренда на готовые блюда в доставке — по итогам 2025 г. число таких заказов в Ozon fresh в 3,4 раза превысило прошлогодний показатель. В будущем мы планируем расширять меню и географию Hot&fresh, опираясь на выбор покупателей, а также долгоиграющие и новые тренды ритейла», — сказал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290