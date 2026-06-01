Новый формат доставки готовой еды Hot&fresh появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Клиентам из Санкт–Петербурга и Ленинградской области будет доступен Hot&fresh — новый бренд горячих блюд и напитков от быстрой доставки Ozon fresh. Ранее Hot&fresh уже появился в Москве и Московской области, где бренд охватывает уже более 80% дарксторов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ассортимент Hot&fresh предлагает широкий выбор горячих новинок на любой вкус. Сейчас на платформе доступны сэндвичи на хрустящей чиабатте с горячей начинкой, приготовленные на гриле, трендовый стрит-фуд и любимые «русские» снеки со вкусом детства. С начала июня пользователи сервиса могут насладится горячими наггетсами, корн-догами, пиццей, мини-чебуреками и беляшами. Линейку также дополняют завтраки, сытные, сладкие пироги, и даже десерты — пончики с сахарной пудрой словно из детства.

Сохранять температуру готовых блюд помогает специальная упаковка. Каждое блюдо находится в удобном контейнере, который помещают в фирменный фольгированный термопакет. На этапе быстрой доставки поддерживают температуру и не дает блюду остыть специальная курьерская сумка с теплоэлементами.

«Новый формат Hot&fresh стал логичным продолжением тренда на готовые блюда в доставке — по итогам 2025 г. число таких заказов в Ozon fresh в 3,4 раза превысило прошлогодний показатель. В будущем мы планируем расширять меню и географию Hot&fresh, опираясь на выбор покупателей, а также долгоиграющие и новые тренды ритейла», — сказал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.