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Ozon разработал ИИ-генератор фотографий одежды на модели

Ozon разработал собственный инструмент для генерации фотографий одежды на виртуальной модели с помощью алгоритмов машинного обучения. Это позволит продавцам категории Fashion максимально упростить процесс создания контента и оптимизировать расходы на его подготовку. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сейчас инструмент работает бесплатно в тестовом режиме и пока доступен только для части продавцов в некоторых подкатегориях женской одежды (например, блуза, топ, лонгслив, водолазка и др.). Вскоре им смогут воспользоваться все продавцы женской одежды доступных подкатегорий, а функционал ИИ-генератора будет расширяться.

Инструмент с искусственным интеллектом доступен в личном кабинете — продавцу необходимо войти в ИИ-генератор, загрузить фотографию предмета одежды на однородном фоне на платформу и дождаться результата. По готовности полученное изображение с одеждой на модели продавец может загрузить в карточку товара.

Ozon постоянно совершенствует технологии для продавцов, которые позволяют им находить новых покупателей, повышать свои продажи, а также облегчают создание контента и работу с ним. Осенью 2023 г. Ozon запустил сервис по автогенерации видеообложек с помощью алгоритмов машинного обучения, которые продавцы используют для продвижения товаров на площадке. Они привлекают внимание пользователей и позволяют выделиться среди других товаров — при продвижении видеообложки приносят продавцам каждый восьмой заказ.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 90 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

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