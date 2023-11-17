«Вывод в топ»: новая опция в продвижении для первых четырех позиций поиска на Ozon

Ozon запускает опцию для продвижения товаров - «Вывод в топ», она покажет карточку товара на одной из первых четырех позиций поисковой выдачи.

«Вывод в топ» упростит управление ставками для получения самых высоких позиций, чтобы получать максимум внимания покупателей. По статистике Ozon, чаще всего покупатели выбирают товар на первой странице поисковой выдаче - так свершается более >87% заказов. Механика запустится с 16 ноября, включить ее продавцы Ozon могут в «Трафаретах» в кампаниях с моделью оплаты за показы (CPM). Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Для запуска опции «Вывод в топ» минимальная ставка продвижения товара остается прежней – 50 руб., при включении опции минимальный порог дневного бюджета будет – 1100 руб. В действующих кампаниях продавцы увидят товары, отмеченные звездочкой, для них можно подключить «Выводить в топ». По этим товарам будет отдельная статистика с ключевыми метриками, чтобы продавцы могли быстро оценить эффективность продвижения на топовых позициях.

«Трафареты» – это инструмент автоматической настройки продвижения товаров, который с помощью алгоритмов сам выбирает, кому и где показать товар продавца, чтобы его с большей вероятностью заметили. «Трафареты» сокращают время на настройку: для запуска продвижения потребуется указать товары и бюджет. С подключением «Трафаретов» количество показов акционной карточки товара увеличивается в среднем в 3,2 раза, а заказы растут в среднем в 3,9 раз больше.

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