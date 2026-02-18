Разделы

Торговая сеть «Чижик» рассчитала модель логистической сети с помощью математического моделирования Lamacon

Торговая сеть «Чижик» (входит в X5) применила инструмент математического моделирования для построения оптимальной конфигурации сети хабов с учетом локаций поставщиков. Модель, которая показала потенциал экономии до 10% операционных затрат, была разработана компанией Lamacon. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В инфраструктуре «Чижика» хабы предназначены для централизованного хранения, обработки и распределения товаров категории In&Out. Эта категория отличается от регулярного ассортимента тем, что поставляется ограниченными партиями с различной географией, что требует особого подхода к организации логистики.

Команда Lamacon создала модель с недельным горизонтом, учитывающую локации поставщиков и структуру потоков ритейлера. На её основе были проанализированы 8 сценариев размещения хабов для минимизации логистических затрат. Также для «Чижика» был разработан калькулятор с учётом переменных логистических издержек — инструмент для гибкого управления KPI в цепочках поставок.

Торговая сеть «Чижик» представляет сегмент дискаунтеров, где важно обеспечивать самую эффективную на рынке логистику. Уже сегодня «Чижик» открыл более 3,3 тыс. торговых точек, 19 распределительных центров и хаб для обслуживания сезонных товаров, а также развивает онлайн-доставку.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Разработанная модель позволила протестировать различные сценарии, чтобы принять решение об оптимальной инфраструктуре хабов и выстроить оптимальные цепочки поставок In&Out с опорой на данные», – сказал директор по логистике «Чижика» Максим Гнедаш.

«Модель дискаунтеров особенно чувствительна к логистическим издержкам, поэтому важны точные и взвешенные решения. Команда «Чижика» получила наглядный и гибкий инструмент, чтобы построить обоснованный план развития инфраструктуры с учетом всех KPI и финансовых параметров», — отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

