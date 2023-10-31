«Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37%

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена транспортными документами между российскими компаниями, их партнерами и контрагентами. Об этом свидетельствуют данные логистической платформы «Транспортный ЭДО», в рамках которой было отправлено 8,6 млн электронных транспортных накладных за 2022 г.

В первой половине 2022 г. общий объем документооборота в сервисе «Транспортный ЭДО» составил 3,8 млн ЭТрН. За тот же период 2023 г. количество документов составило чуть более 5,2 млн без учета роста клиентской базы платформы.

Рост объема транспортных электронных документов подчеркивает тенденцию перевода бизнес-процессов государственных и частных российских компаний на ЭДО во всех отраслях бизнеса.

Так, например, в июне «Сберкорус» и X5 Transport запустили тестирование электронных транспортных накладных в рамках государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). По итогам пилота, полный отказ от бумажных накладных планируется произвести к 2025 г.

В подобных компаниях структура документооборота уже почти полностью переведена на ЭДО. Это означает, что их партнерам и поставщикам необходимо пользоваться электронными документами, или переходить на них, чтобы продолжать совместную работу.

Немаловажную роль играет и стремление к экономии времени и ресурсов. По оценке самой X5 Transport, внедрение ЭТрН позволит ей сэкономить более 30 млн руб. в год. Переход на электронный документооборот, будь то кадровые документы или закупки и поставки, влияет на корневую суть всех бизнес-процессов в компаниях, снижая их стоимость и увеличивая скорость.

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«Переход на транспортные электронные документы — естественный и необходимый этап цифровизации российского бизнеса в любой отрасли. Экономя время и деньги за счет хранения всех накладных в единой базе, удобного мобильного приложения и сокращения количества бумажных экземпляров, сервис помогает не только оптимизировать бизнес-процессы, но и повысить комфорт рабочей среды для сотрудников. Такой подход свидетельствует о зрелости компании и ее технической развитости», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

«Сбер» и «Сберкорус» совместно разработали логистическую платформу «Транспортный ЭДО», с помощью которой можно обмениваться не только ЭПЛ, но и электронными транспортными накладными и другими логистическими документами в 2021 г.

Ранее в 2022 г. «Сберкорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов.