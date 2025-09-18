Tarkett внедрила «1С:ERP» с помощью аssino

Международная компания по производству напольных покрытий Tarkett завершила комплексный переход с SAP на отечественное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Интегратором выступила компания аssino. Об этом CNews сообщили представители аssino.

Внедрение охватило все ключевые бизнес-процессы Tarkett в России: производство, снабжение, логистику, продажи, финансы и бухгалтерию. На платформу «1С »было перенесено более 15 лет архивных данных SAP, а также интегрированы семь внешних систем, включая CRM, BI и логистические решения. В системе ежедневно работает более 300 пользователей.

Причины перехода

Ранее Tarkett использовала SAP в качестве основной информационной системы. Однако уход вендора с российского рынка создал критические риски: отсутствие официальной поддержки и обновлений, рост затрат на сопровождение и зависимость от внешних подрядчиков. Это замедляло развитие и повышало уязвимость ИТ-инфраструктуры.

Решение о переходе на отечественную ERP стало стратегическим шагом, направленным на обеспечение операционной устойчивости и независимости, а также на формирование базы для дальнейшей цифровой трансформации.

Архитектура и особенности решения

Система построена на базе «1С:ERP 2.5» и PostgreSQL с использованием облачной инфраструктуры. Внедрены модули управления производством, закупками, логистикой, финансами, складскими операциями и ITSM.

Ключевые особенности проекта: отказоустойчивость и поддержка производства 24/7 без простоев; глубокая адаптация ERP под специфику учета рулонной продукции и нестандартных форматов; автоматизация складских операций с применением мобильных ТСД и штрихкодирования; поддержка управленческого и финансового учета по РСБУ и МСФО; многоуровневая система безопасности и гибкая ролевая модель доступа.

Фактически была создана единая цифровая экосистема предприятия, которая полностью заменила SAP и снизила зависимость от зарубежного ПО до нуля.

Результаты и эффект для бизнеса

Результаты внедрения ощутимы как для сотрудников, так и для клиентов. Компания получила централизованный учет, прозрачные управленческие отчеты и устойчивую архитектуру, готовую к масштабированию. Сотрудники отмечают снижение нагрузки и ускорение процессов, а клиенты получили более удобный сервис с прозрачными условиями и современными каналами взаимодействия.