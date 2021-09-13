«Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга

«Билайн» запустил сеть сотовой связи еще на трех линиях метро Санкт-Петербурга. Теперь клиенты оператора используют высокоскоростной интернет и голосовые звонки во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, на зеленой линии сервисы доступны в тон-нелях от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская». Ранее «Билайн» обеспечил покрытие сети в тоннелях красной Кировско-Выборгской линии.

Проект реализован согласно подписанному соглашению о совместном строительстве инфраструктуры. По этому соглашению «Билайн» построил сеть на Кировско-Выборгской и Невско-Василеостровской линиях, МТС обеспечила покрытие на Московско-Петроградской и Правобережной линиях. В результате обмена доступом к построенным участкам клиенты операторов пользуются сервисами мобильной связи в перегонах метро протяженностью 185 км.

При строительстве сети «Билайн» использовал самое современное оборудование. Технические специалисты смонтировали 346 километров различных типов кабеля и установили 210 тоннельных радиогрупп. Для увеличения покрытия сети в условиях сложной и уникальной архитектуры метро Санкт-Петербурга было применено специальное техническое решение. «Билайн» установил активную распределенную антенную систему, которая обеспечивает клиентам максимальное качество сервисов даже при высокой скорости движения поездов.

Оборудование поддерживает все современные технологии связи, создает для клиентов высокие скорости мобильного интернета и в нужный момент может быть обновлено до стандарта 5G. Уже сейчас абонентам «Билайн» в метро доступна технология VoLTE (Voice over LTE), обеспечивающая высокое качество передачи голоcа, а также позволяющая одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G.

«Ежедневно метро Санкт-Петербурга перевозит более 2,5 млн пассажиров, это самый популярный вид общественного транспорта в городе. Связь в метро важна для наших клиентов, и поэтому мы сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы соответствующими самым современным стандартам. Реализовать проект в такие короткие сроки удалось благодаря качественной подготовке и слаженной работе технических специалистов “Билайн”, наших партнеров из компании Huawei, сотрудников мет-рополитена Санкт-Петербурга и коллег из других операторов связи», – сказал Дмитрий Глотов, директор региона Запад компании «Вымпелком».

До начала проекта по созданию сети в тоннелях сервисами операторов были покрыты все станции, вестибюли, эскалаторы и переходы. В ближайшее время клиенты «Билайн» смогут использовать связь во всех тоннелях метрополитена Санкт-Петербурга.