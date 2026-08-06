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Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и китайский производитель светодиодных дисплеев Smart Media Display объявили о начале сотрудничества. Партнерство позволит вендору открыть новые рынки сбыта led-оборудования: продукция бренда будет распространяться через широкую сеть партнеров OCS в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В портфель дистрибьютора вошла линейка светодиодных экранов Smart Media Display с технологией СОВ (Chip-on-Board). Решения бренда обеспечивают бесшовное изображение, а также высокую контрастность и отсутствие видимых светодиодов при близком рассмотрении. Широкий угол обзора позволяет сохранять качество картинки при просмотре из любого положения. Помимо этого, оборудование Smart Media Display демонстрирует повышенную устойчивость к механическим повреждениям: дисплеи соответствуют международным стандартам качества и проходят строгую проверку. Решения бренда могут выполнять различные задачи: от оформления выставочных стендов и визуальных инсталляций в торговых центрах до оснащения спортивных арен, интеграции в медиафасады зданий и навигационные системы транспортных хабов.

Партнерство с OCS позволит вендору Smart Media Display масштабировать бизнес: продукция бренда станет доступна 7 тыс. дилеров и интеграторов, входящих в партнерскую сеть дистрибьютора. Благодаря сервисам OCS производитель сможет выйти на внутрироссийские рынки без необходимости крупных инвестиций в локальную офисную и сервисную инфраструктуру.

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«Партнерство OCS и Smart Media Display повысит доступность современных светодиодных экранов на рынке России. Продукция вендора отвечает актуальным запросам бизнеса: оборудование поддерживает бесшовное изображение, обеспечивает высокую контрастность, а также широкий угол обзора. Партнеры OCS могут познакомиться с решениями бренда в нашем шоуруме: в демозоне созданы условия для тестирования экранов», — сказал Юрий Гошуков, директор департамента инженерных систем OCS.

«Мы искренне рады началу сотрудничества с таким сильным игроком рынка, как OCS. Для нас это не просто новый канал продаж, а возможность вместе менять индустрию и делать наши технологии по-настоящему доступными для бизнеса», — отметил Максим Дрогин, генеральный директор Smart Media Display.

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