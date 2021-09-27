В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог

Жители небольшого башкирского села при помощи трактора снесли вышку оператора Tele2. Они были уверены, что она предназначена для сетей 5G, хотя на ней были установлены базовые станции 4G, которые на момент сноса даже не функционировали. Свои действия местные жители объяснили опасениями за свое здоровье.

Враг повержен

Жители села Ташбулатово (Абзелиловский район, Башкирия) снесли вышку сотовой связи, испугавшись облучения сетей 5G, пишет Telegram-канал «Выпускайте Кракена». Со слов местных жителей, они не давали своего разрешения на монтаж конструкции.

Вышка связи принадлежала оператору связи Tele2. Жители села, не желающие видеть на своей земле бетонное сооружение, заявили, что они опасаются за свое здоровье. «В случаях, когда у местного населения возникают вопросы об оборудовании, Tele2 всегда открыта для конструктивного диалога», – сообщили CNews представители оператора.

Ущерб Tele2 от действий жителей села может исчисляться миллионами

Для уничтожения вышки местные жители использовали трактор. В итоге они добились своего. Бетонная конструкция с закрепленными на ней базовыми станциями оказалась на земле. Размер ущерба, нанесенного оператору местными жителями, на момент публикации материала оставался неизвестным.

«Мстители» обознались

Россияне, проживающие в селе Ташбулатово и высказывающиеся против сетей пятого поколения, к их разочарованию, так и не смогли внести свой вклад в борьбу с такими сетями. Как сообщили CNews представители Tele2, не справившаяся с натиском трактора вышка не имела к 5G никакого отношения.

Вышка пала от действий местного населения, даже не успев приступить к выполнению своей задачи

Более того, сама по себе вышка на момент ее уничтожения даже не функционировала. «В поселке Ташбулатово начали подготовку к установке базовой станции, для проведения работ были получены все необходимые документы. Базовая станция должна была обеспечить доступом к стандартам 2G и 4G около 1500 человек», – заявили изданию представители оператора связи.

«По ситуации с незаконным сносом антенно-мачтового сооружения в поселке Ташбулатово правоохранительные органы проводят проверку», – сообщили CNews сотрудники оператора. Эту информацию подтвердили изданию РБК в МВД Башкирии. Однако полиция пока не утверждает, что в падении вышки виноваты местные жители. Они полагают, что конструкция рухнула сама. «Предварительно установлено, что местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил вышку, которая разрушилась из-за технических причин», – сказали представители башкирского МВД.

Россия без 5G

В России на момент публикации материала не существовало сетей 5G, распространенных столь же широко, сколь 2G, 3G и 4G. В первую очередь это связано с запретом на использование «международного» диапазона частот 3,4-3,8 ГГц, который в России занят военными и силовиками.

Пока неясно, станет ли Tele2 восстанавливать вышку

Также власти не желают, чтобы отечественные сети 5G строились на оборудовании иностранного производства. Они хотят видеть в составе этих сетей базовые станции исключительно российского происхождения, а это накладывает значительные ограничения на операторов.

5G-сети в России, с высокой степенью вероятности, будут работать на частотах 24,25–29,5 ГГц или на 4,7-4,9 ГГц. В последнем случае без сетей связи нового поколения останутся десятки миллионов россиян из-за международных ограничений, о которых CNews писал в феврале 2021 г.

В итоге на 27 сентября 2021 г. сети пятого поколения функционировали лишь в нескольких местах по всей России, включая определенные точки в Москве (благодаря МТС) и метро Казани. Под столицей Татарстана 5G-сеть развернул оператор Tele2.

На 99,9% территории России, включая города-миллионники, сетей 5G нет. Когда они доберутся до сел с населением менее 2000 человек, операторы связи не уточняют. По данным всероссийской переписи населения, на 2010 г. в селе Ташбулатово проживало не более 1300 человек.

Депутаты против 5G

Против засилья в России сотовых сетей пятого поколения выступают не только жители небольшого башкирского села, но и политики из Ростовской области с населением почти 4,2 млн человек. По информации портала «Блокнот-Ростов», в конце августа 2021 г. в городе Азов (Ростовская область) местные активисты пытались помешать работе группы археологов, посчитав, что это рабочие, готовящиеся к установке вышки 5G.

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Активисты попытались засыпать яму прямо во время работы специалистов. Как сообщает «Блокнот-Ростов», среди борцов с 5G был член КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Станислав Потаков.

«Показательная акция» против 5G в Азове

Факт проведения раскопок в Азове на улице Комсомольской РБК подтвердили представители Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Они заявили, то археологи располагали разрешением на раскопки. Однако эту информацию опровергли в администрации Азова. Выяснилось, что работы не были согласованы с мэрией.

Новые сети связи России и миру не нужны

Свое неприкрытое нежелание видеть в России вышки сетей 5G высказывают не только жители небольшого села в Башкирии и ростовские депутаты. В апреле 2021 г. CNews писал, что массовые протесты против новых сотовых сетей проходят по всей России.

В частности, пускать 5G в свои регионы категорически не желают жители Кавказа, Ставрополя и Кубани. В этих регионах протесты перерастают в массовые и приводят к уничтожению оборудования операторов.

5G-сети ненавидят во всем мире

В других странах тоже находятся те, кто ни на секунду не сомневается в опасности сетей 5G. Тренд на уничтожение вышек сетей пятого поколения задали жители Британии. Еще в апреле 2020 г. CNews писал, что в Англии заметно участились случаи поджога таких сооружений – всего за несколько дней подобные случаи произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.

В июне 2020 г. 47-летний британец Майкл Уитти (Michael Whitty) попал в тюрьму на три года за поджог вышки 4G. В апреле 2020 г. он попытался уничтожить ее, будучи уверенным, что она отвечала за связь 5G.

Жители Украины, как и россияне, тоже выступают против 5G-сетей. В июле 2020 г. они начали массово подписывать петицию о запрете строительства в стране сетей пятого поколения, размещенную на сайте президента Украины. Свои слова об опасности 5G они подкрепляли тем, что ни ВОЗ, ни другие организации, ни власти страны не предоставили доказательства отсутствия вредного воздействия сетей 5G на здоровье людей. Петиция собрала нужное для ее рассмотрения правительством Украины количество голосов всего за несколько часов.