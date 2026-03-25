Китайцы выпустили недорогой смартфон в стиле BlackBerry – с полноценной клавиатурой и современным «железом»

Разработан новый смартфон Unihertz Titan 2 Elite, сочетающий в себе дизайн классических устройств Blackberry и современное «железо».

Устройство имеет форм-фактор моноблока, оснащено полноценной физической QWERTY-клавиатурой с подсветкой, боковой кнопкой с настраиваемой функциональностью и дисплеем диагональю 4,03 дюйма. Экран выполнен на основе OLED-панели, поддерживает частоту обновления до 120 Гц и является чувствительным к нажатию, то есть может использоваться как самый обычный тачскрин.

Смартфон позволяет задавать комбинации клавиш, при нажатии которых будут выполняться определенные действия, при этом учитывается длительность удержания кнопки в активном состоянии. Действий, на которые можно назначить «горячие клавиши», огромное множество, подчеркивает издание Liliputing.

Заявленные размеры устройства: 117,8 х 75 х 10,4 мм при массе 163 грамма (вместе с батареей). Боковая рамка девайса выполнена из авиационного алюминия. Новинка представлена в двух цветах: черном и оранжевом.

Небезызвестный разработчик

Создателем продукта является компания Unihertz, базирующаяся в Шанхае (Китай), специализирующаяся на необычных смартфонах. На своем официальном сайте она хвастается 11 успешными краудфандинговыми кампаниями, проведенными с 2017 г.

Средства на Unihertz Titan 2 Elite также собираются посредством платформы Kickstarter. На момент выхода материала проект поддержало без малого 5 тыс. человек, необходимые $100 тыс. были собраны в течении первых суток краудфандинговой кампании. Всего же разработчикам пока удалось привлечь $2,32 млн – за 49 дней до конца сбора средств.

Цена на старте продаж составит $479-579 – за старшую модель (Elite Pro); $389-489 – за младшую, для поддержавших проект на ранних этапах на Kickstarter и в рознице соответственно. В случае успеха кампании и отсутствии проблем с сертификацией или производством Unihertz обещает начать отправку предоплаченных девайсов в июне 2026 г.

Технические характеристики

«Сердцем» новинок являются сравнительно новые однокристальные системы разработки тайваньской MediaTek: версия Elite несет микросхему Dimensity 7400, анонсированную в конце февраля 2025 г.; владельцам модификации Elite Pro достанется представленный в декабре 2024 г. куда более мощный чип Dimensity 8400.

Dimensity 7400 имеет два кластера вычислительных ядер: четыре производительных Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и энергоэффективные Arm Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Использует внутренний накопитель UFS 3.1, оснащен графическим процессором Arm Mali-G615 MC2 и нейропроцессором NPU 655.

Dimensity 8400 может похвастаться восемью ядрами Arm Cortex-A725, четыре из которых работают на частоте 2,1 ГГц, еще три – на частоте 3 ГГц. Самое производительное ядро достигает 3,25 ГГц. Этот SoC оснащен более быстрой памятью LPDDR5x, тогда как чип, лежащий в основе младшей версии смартфона Unihertz поддерживает только LPDDR5. Постоянная память соответствует стандарту UFS 4.0.

Девайс в обеих модификациях оснащен 12 ГБ ОЗУ и имеет внутреннее хранилище данных емкостью 256 ГБ и 512 ГБ соответственно.

В остальном характеристики версий Elite и Elite Pro совпадают. За съемку фото- и видео отвечают две тыловых камеры с разрешением датчика 50 Мп (стандартная и с телеобъективом). Поддерживается беспроводная связь по протоколам Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC. Смартфон способен работать в сотовых сетях пятого поколения (5G), для идентификации абонента могут применяться до двух SIM-карт, одна из которых может быть виртуальной (технология eSIM). Допускается установка MicroSD-карты памяти вместо одной из физических SIM-карт.

Смартфон Unihertz Titan 2 Elite сложно назвать гигантом автономности, во всяком случае опираясь исключительно на емкость встроенной кремниево-углеродной аккумуляторной батареи, которая составляет 4050 мА*ч. Реализована поддержка проводной быстрой зарядки батареи мощностью 33 Вт через разъем USB Type-C.

В устройство интегрированы датчики уровня освещения, приближения, гравитации и отпечатков пальцев, а также компас и гироскоп. Имеются инфракрасный порт и аппаратная поддержка FM-радио.

Девайс, как ожидается, будет поставляться с предустановленной операционной системой Android версии 16 c экосистемой Google Play. Однако разработчики обещают бесплатную пятилетнюю поддержку с обновлением ОС вплоть до версии 20.

Взлет и падение Blackberry

Канадская компания BlackBerry (первоначально – Research in Motion) была основана в 1984 г. и прославилась благодаря смартфонам, выпускаемым под одноименным брендом, первый из которых свет увидел в 2003 г. Особую популярность устройства компании приобрели в корпоративной среде, в том числе благодаря заявленной производителем защищенности коммуникаций, обеспечиваемой телефоном. Электронная почта и текстовые сообщения передавались в зашифрованном виде, а данные обрабатывались на собственным серверах компании.

С выходом на рынок iPhone корпорации Apple в 2012 г. BlackBerry начала стремительно терять долю на мировом рынке, и к 2016 г. она упала до 0,1%. При этом уже в 2015 г. руководство BlackBerry заявила о возможном уходе с рынка смартфонов в случае, если ей не удастся вернуть прибыльность этому бизнесу.

В итоге в конце 2016 г. компания передала право на производство и продажу смартфонов под брендом BlackBerry китайской корпорации TCL. Последняя отметилась выпуском нескольких Android-моделей Blackberry, которые не снискали особой популярности, и в начале 2020 г. объявила о том, что больше этим заниматься не планирует.

В 2020 г. лицензия на бренд перешла компании OnwardMobility, но она возможностью «оживить» легендарный бренд так и не воспользовалась.