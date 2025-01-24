«Авито»: Honor и Huawei — лидеры роста продаж среди планшетов и ноутбуков в 2024 году

Аналитики «Авито» подвели итоги 2024 г/ по продажам ноутбуков и планшетов. Оказалось, что доля новых устройств в структуре продаж на платформе растет, а драйверами этой тенденции выступает продолжающийся тренд — рост продаж китайских устройств. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новые ноутбуки на платформе покупали чаще на 10%, их доля достигла 17%. Чаще всего пользователи покупали устройства Apple, Asus, Lenovo. По росту продаж лидируют Honor (+53%) и Huawei (+19%).

Продажи новых планшетов на «Авито» выросли на 5%, их доля увеличилась до 30%. Топ-3 популярных брендов — Apple, Samsung, Xiaomi. Лидеры роста продаж — также Honor (в три раза) и Huawei (+44%).

Лидеры роста продаж — китайские бренды

Лидерами роста продаж среди новых ноутбуков вновь стали китайские бренды: так, устройства Honor покупали чаще на 53%, а Huawei — на 19%. По росту продаж среди новых планшетов в 2024 г. в лидеры вышли те же бренды. Так, продажи устройств Honor год к году выросли почти в три раза, а планшеты Huawei покупали чаще на 44%. Эти бренды сегодня можно назвать лидерами рынка, поскольку они предлагают лучшие модели в плане соотношения цены и качества. Также россияне чаще покупали китайские планшеты Xiaomi и Umiio — продажи этих устройств выросли на 34% и 14% соответственно.

Ноутбуки и планшеты

Россияне начали делать ставку преимущественно на новую технику. Продажи новых ноутбуков за 2024 г. выросли на 10%. При этом доля новых ноутбуков на «Авито» выросла до 17% по итогам 2024 г. Пятерка брендов-лидеров по объему продаж распределилась таким образом: Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP.

На ноутбуки от Apple пришлось 19% продаж в категории. В среднем такое устройство в ресейле стоило 45 тыс. руб., а новое — 104 тыс. руб. 16% продаж пришлось на Asus. Средняя цена такого устройства «с рук» составила 21 тыс. руб., а нового — 70 тыс. руб. На ноутбуки Lenovo в 2024 г. пришлось 14% продаж — его в среднем можно было купить за 20 тыс. руб. в ресейле против 80 тыс. руб. в новом варианте.

Топ самых популярных ноутбуков на «Авито»

В 2024 г. на «Авито» на 5% чаще по сравнению с предыдущим годов покупали новые планшеты. При этом доля новых планшетов на платформе также растет — с 24% в 2023 г. до 30% в 2024 г. По доле продаж лидерство здесь также у Apple — на него пришлось 43%. Планшет «яблочного» бренда в ресейле в среднем можно было приобрести за 21 тыс. руб., новый — за 54 тыс. руб..

На второй строчке — Samsung с долей в 12%. Устройство этого производителя в среднем обходилось в 8 тыс. руб. в ресейле и в 35 тыс. руб. в новом состоянии. Топ-3 замыкает Xiaomi с долей 6%. Средняя стоимость планшетов этого бренда «с рук» составила 17 тыс. руб., а в новом варианте — 24 тыс. руб. В пятерку лидеров также вошли планшеты Huawei и Lenovo.

Топ самых популярных планшетов на «Авито»

Для упрощения процесса купли-продажи ноутбуков и планшетов «Авито» внедряет новые инструменты. В 2024 г. на площадке появился in-app инструмент, который помогает оценить рыночную стоимость устройства на этапе создания объявления. Так продавцы могут корректно определять цену, а покупатели — идентифицировать устройства с оптимальной стоимостью по бейджам «Рыночная цена» и «Цена ниже рыночной». Эта функция делает процесс купли-продажи удобнее и прозрачнее.