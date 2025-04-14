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Аналитика МТС: в России побит рекорд по продажам планшетов за последние шесть лет

МТС проанализировала продажи планшетов на российском рынке в I квартале 2025 г. С января по март 2025 г. в России было продано 732 тыс. планшетов на общую сумму 14,7 млрд руб. Это самый высокий показатель первого квартала начиная с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. продажи планшетов выросли на 6% в штуках и на 5% в деньгах.

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МТС

Спрос на планшеты растет по нескольким причинам. Во-первых, на рынке появляется все больше доступных моделей, что привлекает внимание широкой аудитории покупателей. Во-вторых, новые планшеты мощнее и функциональнее, поэтому россияне чаще используют их для решения не только повседневных, но и рабочих задач. Средняя цена на планшеты за последний год осталась на уровне 2024 г. и составила 20 тыс. руб.

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МТС

Самыми продаваемыми моделями планшетов в штуках по итогам I квартала 2025 г стали Xiaomi Pad SE 11, Huawei MatePad SE 11 и Samsung Galaxy 11 Tab A9 Plus. В деньгах лидирует Apple iPad Air 11 (2024).

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