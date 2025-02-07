Аналитика МТС: продажи планшетов в России достигли исторического максимума

ПАО «МТС» проанализировала продажи на российском рынке планшетов в 2024 г. С января по декабрь 2024 г в России было продано 3 млн планшетов на общую сумму 61,7 млрд руб. По оценке аналитиков МТС, российский рынок планшетов продемонстрировал рекордный показатель за всю его историю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокий спрос на планшеты обусловлен несколькими факторами. Во-первых, планшеты становятся более функциональными и мощными, что позволяет решать все больше рабочих задач. Также в 2024 г. практически все производители обновили свои линейки устройств, в том числе в доступном сегменте. Кроме того, растет и экосистемность. Потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования.

По сравнению с 2023 г. продажи планшетов увеличились на 23% в штуках и на 24% в деньгах.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi, поднявшийся с четвертого места и увеличивший свою долю на рынке с 11% до 15% в штуках. В деньгах традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21%.

Китайские производители продолжают наращивать свою долю. Если в 2023 г. они занимали 77% рынка в штуках и 55% в деньгах, то по итогам 2024 г. на них пришлось уже 83% в штуках и 64% в деньгах.