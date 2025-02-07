Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: продажи планшетов в России достигли исторического максимума

ПАО «МТС» проанализировала продажи на российском рынке планшетов в 2024 г. С января по декабрь 2024 г в России было продано 3 млн планшетов на общую сумму 61,7 млрд руб. По оценке аналитиков МТС, российский рынок планшетов продемонстрировал рекордный показатель за всю его историю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокий спрос на планшеты обусловлен несколькими факторами. Во-первых, планшеты становятся более функциональными и мощными, что позволяет решать все больше рабочих задач. Также в 2024 г. практически все производители обновили свои линейки устройств, в том числе в доступном сегменте. Кроме того, растет и экосистемность. Потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования.

По сравнению с 2023 г. продажи планшетов увеличились на 23% в штуках и на 24% в деньгах.

mts1.jpg

МТС

Лидером продаж стал бренд Xiaomi, поднявшийся с четвертого места и увеличивший свою долю на рынке с 11% до 15% в штуках. В деньгах традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21%.

mts2.jpg

МТС

Китайские производители продолжают наращивать свою долю. Если в 2023 г. они занимали 77% рынка в штуках и 55% в деньгах, то по итогам 2024 г. на них пришлось уже 83% в штуках и 64% в деньгах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

В России планшетная революция. Продажи побили все исторические рекорды. Apple повержена, на рынке новый неожиданный лидер

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще