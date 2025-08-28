Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

NGFW «Континент 4» получил сертификат ФСБ России и поступает в продажу

«Код Безопасности» объявляет, что новая версия флагманского решения компании NGFW «Континент 4» получила сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Теперь устройство доступно для заказа. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Согласно сертификату СФ/124-5237 ФСБ России, «Континент 4» (сборка 4.2.1.653) соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, по классу КС2. Сертификат распространяется на функционал IPSec VPN.

«Континент 4» представляет собой объединение устройств двух классов: межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и криптошлюзов. Таким образом, это первый в России продукт класса NGFW, реализовавший IKEv2/IPsec и прошедший оценку соответствия в двух системах сертификации: ФСТЭК (версия 4.1.9) и ФСБ (версия 4.2.1), то есть «Континент 4» содержит на борту и сертифицированное средство шифрования, и многофункциональный межсетевой экран. Также, в ближайшее время ожидается получение сертификата ФСТЭК России на версию 4.2.1.

«Если раньше для обеспечения комплексной безопасности ИТ-инфраструктуры заказчику требовались два отдельных устройства со своими системами управления, то с помощью «Континент 4» появляется несколько дополнительных вариантов, – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар. – Например, можно оставить NGFW и криптошлюз на разных устройствах, но управлять ими как единой системой. Другой способ эксплуатации – объединить NGFW и криптошлюз в одном устройстве».

Нововведение новой версии «Континент 4» – реализация IPsec VPN с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ (ТК26) и RSA/AES – актуально для российских компаний. Ведь до сих пор остро стоит вопрос по импортозамещению крупнейших зарубежных разработчиков VPN и FW-решений, которые поддерживают семейство протоколов IPsec (Cisco Systems, Check Point Software Technologies, StoneSoft, Huawei, D-Link и ZyXEL), а «Континент 4» позволяет решить вопрос, связанный с сохранением и поддержанием в работоспособном состоянии существующей инфраструктуры, и обеспечить плавную миграцию на отечественные решения.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Вопрос совместимости – один из самых сложных в создании защищенных систем, так как сегменты ИТ-инфраструктуры могут быть построены на оборудовании и программных решениях различных вендоров, – отметил Федор Дбар. – Поэтому использование общепринятых стандартов и протоколов в разработке новой версии NGFW «Континент 4» – это шаг навстречу заказчикам и конечным пользователям, которые эксплуатируют решения от разных разработчиков в рамках одной информационной системы».

Также благодаря объединению двух классов устройств в одном снижается вероятность простоя инфраструктуры из-за ошибок конфигурирования, уменьшаются затраты на обучение сотрудников и сетевую безопасность в целом.

Среди других ключевых нововведений в NGFW «Континент 4» (сборка 4.2.1.653): поддержка протокола RADIUS; изменение таймаутов TCP-сессий; пулы адресов для LDAP-групп в Сервере доступа; GeoIP для ограничения подключений удаленных пользователей из определенных стран; указание в логах имени сработавшего правила; передача на внешний syslog-сервер только выбранных журналов; отправка отчетов по расписанию; поддержка нескольких серверов для DHCP-relay; создание настраиваемой страницы для уведомления пользователей о блокировке веб-ресурса; менеджер конфигураций под операционную систему Linux.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: