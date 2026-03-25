UserGate и «Яндекс» подписали партнерское соглашение

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, и «Яндекс» стали партнерами. Соглашение о сотрудничестве было подписано 25 марта 2026 г. Стороны будут вместе разрабатывать продукты, повышающие уровень киберзащищенности российских предприятий, а также усилят деятельность по предотвращению киберугроз и устранению рисков в информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Более 70% российских сотрудников используют личные устройства для работы. Это накладывает риски, поскольку логины и пароли от корпоративных ресурсов могут быть перехвачены злоумышленниками и использованы для взлома компании. Многие сотрудники работают удаленно, и это тоже создает риск: передача данных в недостаточно защищенных сетях может быть скомпрометирована. Совместное решение «Яндекса» и UserGate существенно снижает возможность такого рода инцидентов, предоставляя доступ к ресурсам компании по принципу “нулевого доверия”. Такой подход позволяет убедиться, что пользователь, который пытается получить доступ к корпоративному веб‑ресурсу, — действительно сотрудник организации и доступ осуществляется с корпоративного Я«ндекс Браузера». Сотрудничество с UserGate позволит нашим компаниям предложить рынку новые, эффективные и безопасные сервисы», — сказал руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов.

«Компания «Яндекс» — крупнейший технологический разработчик страны. Наше взаимодействие в области продуктового развития — не только объединение усилий в части технологий. Совместно мы формируем для компаний‑пользователей доверенную среду, которая гарантирует бизнесу бесперебойность и возможность поступательного развития», — сказал Александр Левченко, директор-сооснователь UserGate.

Первым результатом сотрудничества компаний «Яндекс» и UserGate стала интеграция шлюза веб‑безопасности UserGate SWG с «Яндекс Браузером» для организаций. Решение создает программно-определяемый периметр — барьер между Всемирной сетью и внутренней инфраструктурой компании‑заказчика. Это защищенное пространство позволяет проводить проверку пользователя, браузера и устройства, управлять доступом к ресурсам в строгом соответствии с корпоративными политиками, а также предотвращать возможные утечки данных. Такой подход позволяет уменьшить риск получения злоумышленником доступа к веб‑ресурсам компании.

