Получите все материалы CNews по ключевому слову
UserGate NGFW UserGate Next Generation Firewall uNGFW
UserGate NGFW (uNGFW) - межсетевой экран следующего поколения – обеспечивает высокий уровень защиты от угроз благодаря максимальной видимости событий безопасности. Является первым устройством, совмещающим в себе систему обнаружения вторжения и межсетевой экран и внесенным в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России (Сертификат № 3905), выполняющим требования к 4 уровню доверия и включенным в реестр Российского ПО (№ 1194).
"NGFW для ЦОД от usergate: что у нас получилось" Кирилл Прямов, Менеджер по развитию NGFW. компания UserGate / Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.03.2026
|
«Линза» и UserGate объявили о технологическом партнерстве в области сетевой безопасности
Лаборатория защиты «Линза» и компания UserGate объявили о развитии технологического партнерства. Стороны планируют представить решение, основанное на интеграции UserGate NGFW и платформы 2К в единую модель управления безопасностью конфигураций. Совместимость продуктов «Линза» и UserGate, подтвержденная в рамках сотрудничества, обеспечивает корректную и
|05.02.2026
|
«Индид» и UserGate представили совместное решение для безопасного удаленного доступа
уктов в области защиты айдентити, и UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном тестировании на совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и облачной системы многофакторной аутентификации (MFA). Технологическая интеграция сервисов направлена на повышение уровня защиты VPN-доступа, а именно Remote Access VPN, с исполь
|15.01.2026
|
UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений
Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользо
|22.12.2025
|
UserGate NGFW 7 и балансировщик нагрузки DS Proxima от «Цифровых решений» подтвердили совместимость
Российские вендоры UserGate и «Цифровые решения» провели тестирование, подтвердившее полную совместимость флагманских продуктов обеих компаний — межсетевого экрана нового поколения UserGate NGFW версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Это открывает возможность их совместного использования для построения высоконагруженной и защищенной корпоративной инфра
|02.12.2025
|
UserGate внедряет новую систему релизов UserGate NGFW
Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о переходе на новую систему выпуска и классификации релизов UserGate NGFW. Отнесение очередного релиза к той или иной категории теперь будет отражать не только его содержание и назначение, но и время поддержки, а также рекомендации по установке. Внедряе
|10.11.2025
|
UserGate NGFW вошел в комплексное решение K2 Cloud для защиты сетевой инфраструктуры
В комплексное предложение K2 Cloud по импортозамещению включен UserGate NGFW — сертифицированное ФСТЭК РФ средство защиты информации, которое объединяет фун
|31.10.2025
|
Подтверждена совместимость UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro «Группы Астра»
Компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro. Испытания были проведены на специально стенде и показали, что при развертывании обоих продуктов и проведении настройки они обеспечивают уверенное взаимо
|01.10.2025
|
UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений
ппаратные платформы UserGate D200 или E1000, должны принимать во внимание, что одновременная работа UserGate NGFW и UserGate WAF невозможна. «Выпуск решения в форме аппаратных платформ — реакци
|26.08.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW
сности в межсетевом экране нового поколения (NGFW) российского разработчика ПО и электроники UserGate. Проэксплуатировав уязвимость и взломав другие ресурсы компании, атакующий мог бы нарушить работу UserGate NGFW, похитить персональные данные сотрудников либо развить атаку в локальной сети. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО
|22.07.2025
|
UserGate NGFW совместим с Multidirectory
«Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Благодаря интеграции с Multid
|27.06.2025
|
UserGate NGFW прошел проверку в ядре инфраструктуры CyberCamp
4 сообщил об успешном использовании межсетевого экрана нового поколения (NGFW) UserGate в качестве ключевого элемента инфраструктуры для обеспечения безопасности и автоматизации внутренних процессов. UserGate NGFW был интегрирован в инфраструктуру CyberCamp в апреле 2022 г. в рамках программы перехода на российские решения в области информационной безопасности. После успешного пилотного про
|19.06.2025
|
Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора
UserGate дополняет свою экосистему продуктов новым специализированным решением – межсетевым экраном для защиты веб-приложений, сайтов и API от узконаправленных атак и ботов. UserGate WAF 7.4.0 стал доступен для отгрузки заказчикам с 18 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate WAF – полностью оригинальное решение на основе собствен
|24.04.2025
|
Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше
тов, директор по развитию бизнеса компании. Продуктовый периметркосистемы UserGate SUMMA состоит из UserGate NGFW, UserGate Management Center, UserGate SIEM и UserGate WAF, предназначение котор
|27.03.2025
|
UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0
зработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о выходе следующей версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.3. Главными новинками релиза стали реализация аппаратного ускорения IPS в пла
|21.03.2025
|
Innostage внедрила импортонезависимый NGFW для защиты персональных данных коммерческой компании в облачной среде
Специалисты Innostage завершили основной этап внедрения отечественного межсетевого экрана UserGate NGFW для защиты облачной инфраструктуры российской компании. Ключевой задачей стала
|18.03.2025
|
UserGate сертифицирован для работы в VK Cloud
UserGate NGFW, решение компании UserGate, прошло сертификацию на платформе VK Cloud от VK Tech. Межсетевой экран UserGate NGFW может применяться клиентами для обеспечения дополнительной защиты виртуальной инфраструктуры проектов, размещенных в VK Cloud, а также на платформе Private Cloud для построения ча
|28.12.2024
|
ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций
ствие условиям закупки. Важно было не только внедрить систему, но и обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию и сопровождение. Всем этим критериям соответствовало предложение ГК Softline внедрить продукт UserGate NGFW с функцией VPN и веб-фильтрации. Такое решение позволило заказчику легко мигрировать с имеющегося продукта на новое ПО. Процесс интеграции длился более полугода и включал в себя у
|17.12.2024
|
UserGate NGFW обновлен до версии 7.2
Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.2. Главными целями релиза стали: поддержка новой платформы UserGate FG с аппаратным ускорителем на базе FPGA, развитие возможностей UserID, а также оптимизация функций и увеличе
|15.04.2024
|
UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции
платежа в партнерстве с компаниями финтех-сектора. В ходе проекта по построению защищённого периметра и созданию отказоустойчивых кластеров, реализованного компанией TS Solution, было выбрано решение UserGate NGFW (Next-Generation Firewall), сочетающего в себе функциональность модуля межсетевого экранирования и системы обнаружения вторжений (СОВ). Об этом CNews сообщили представители UserGa
|22.08.2023
|
UserGate и «Глобал айти» обеспечили защиту информационных систем «Кавказцемента»
Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Глобал айти» обеспечили контур информационной безопасности для компании «Кавказцемент». UserGate NGFW в рамках проекта выбран для защиты от вредоносного ПО, фишинга, DDoS-атак и других угроз. Специалисты «Глобал айти» провели аудит корпоративной инфраструктуры заказчика, рассмотре
UserGate NGFW и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1435192, в очереди разбора - 728908.
Создано именных указателей - 193213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.