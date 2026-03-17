«Линза» и UserGate объявили о технологическом партнерстве в области сетевой безопасности Лаборатория защиты «Линза» и компания UserGate объявили о развитии технологического партнерства. Стороны планируют представить решение, основанное на интеграции UserGate NGFW и платформы 2К в единую модель управления безопасностью конфигураций. Совместимость продуктов «Линза» и UserGate, подтвержденная в рамках сотрудничества, обеспечивает корректную и

«Индид» и UserGate представили совместное решение для безопасного удаленного доступа уктов в области защиты айдентити, и UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном тестировании на совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и облачной системы многофакторной аутентификации (MFA). Технологическая интеграция сервисов направлена на повышение уровня защиты VPN-доступа, а именно Remote Access VPN, с исполь

UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользо

UserGate NGFW 7 и балансировщик нагрузки DS Proxima от «Цифровых решений» подтвердили совместимость Российские вендоры UserGate и «Цифровые решения» провели тестирование, подтвердившее полную совместимость флагманских продуктов обеих компаний — межсетевого экрана нового поколения UserGate NGFW версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Это открывает возможность их совместного использования для построения высоконагруженной и защищенной корпоративной инфра

UserGate внедряет новую систему релизов UserGate NGFW Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о переходе на новую систему выпуска и классификации релизов UserGate NGFW. Отнесение очередного релиза к той или иной категории теперь будет отражать не только его содержание и назначение, но и время поддержки, а также рекомендации по установке. Внедряе

UserGate NGFW вошел в комплексное решение K2 Cloud для защиты сетевой инфраструктуры В комплексное предложение K2 Cloud по импортозамещению включен UserGate NGFW — сертифицированное ФСТЭК РФ средство защиты информации, которое объединяет фун

Подтверждена совместимость UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro «Группы Астра» Компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro. Испытания были проведены на специально стенде и показали, что при развертывании обоих продуктов и проведении настройки они обеспечивают уверенное взаимо

UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений ппаратные платформы UserGate D200 или E1000, должны принимать во внимание, что одновременная работа UserGate NGFW и UserGate WAF невозможна. «Выпуск решения в форме аппаратных платформ — реакци

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW сности в межсетевом экране нового поколения (NGFW) российского разработчика ПО и электроники UserGate. Проэксплуатировав уязвимость и взломав другие ресурсы компании, атакующий мог бы нарушить работу UserGate NGFW, похитить персональные данные сотрудников либо развить атаку в локальной сети. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО

UserGate NGFW совместим с Multidirectory «Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Благодаря интеграции с Multid

UserGate NGFW прошел проверку в ядре инфраструктуры CyberCamp 4 сообщил об успешном использовании межсетевого экрана нового поколения (NGFW) UserGate в качестве ключевого элемента инфраструктуры для обеспечения безопасности и автоматизации внутренних процессов. UserGate NGFW был интегрирован в инфраструктуру CyberCamp в апреле 2022 г. в рамках программы перехода на российские решения в области информационной безопасности. После успешного пилотного про

Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора UserGate дополняет свою экосистему продуктов новым специализированным решением – межсетевым экраном для защиты веб-приложений, сайтов и API от узконаправленных атак и ботов. UserGate WAF 7.4.0 стал доступен для отгрузки заказчикам с 18 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate WAF – полностью оригинальное решение на основе собствен

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше тов, директор по развитию бизнеса компании. Продуктовый периметркосистемы UserGate SUMMA состоит из UserGate NGFW, UserGate Management Center, UserGate SIEM и UserGate WAF, предназначение котор

UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 зработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о выходе следующей версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.3. Главными новинками релиза стали реализация аппаратного ускорения IPS в пла

Innostage внедрила импортонезависимый NGFW для защиты персональных данных коммерческой компании в облачной среде Специалисты Innostage завершили основной этап внедрения отечественного межсетевого экрана UserGate NGFW для защиты облачной инфраструктуры российской компании. Ключевой задачей стала

UserGate сертифицирован для работы в VK Cloud UserGate NGFW, решение компании UserGate, прошло сертификацию на платформе VK Cloud от VK Tech. Межсетевой экран UserGate NGFW может применяться клиентами для обеспечения дополнительной защиты виртуальной инфраструктуры проектов, размещенных в VK Cloud, а также на платформе Private Cloud для построения ча

ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций ствие условиям закупки. Важно было не только внедрить систему, но и обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию и сопровождение. Всем этим критериям соответствовало предложение ГК Softline внедрить продукт UserGate NGFW с функцией VPN и веб-фильтрации. Такое решение позволило заказчику легко мигрировать с имеющегося продукта на новое ПО. Процесс интеграции длился более полугода и включал в себя у

UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.2. Главными целями релиза стали: поддержка новой платформы UserGate FG с аппаратным ускорителем на базе FPGA, развитие возможностей UserID, а также оптимизация функций и увеличе

UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции платежа в партнерстве с компаниями финтех-сектора. В ходе проекта по построению защищённого периметра и созданию отказоустойчивых кластеров, реализованного компанией TS Solution, было выбрано решение UserGate NGFW (Next-Generation Firewall), сочетающего в себе функциональность модуля межсетевого экранирования и системы обнаружения вторжений (СОВ). Об этом CNews сообщили представители UserGa