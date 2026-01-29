Разделы

ПО Безопасность
|

UserGate и Parus стали технологическими партнерами

UserGate и проект Parus объявляют о начале своего технологического партнерства. Взаимодействие будет нацелено на обеспечение бесшовной интеграции межсетевых экранов нового поколения UserGate NGFW и облачного сервиса Parus BOX, которая позволяет моментально идентифицировать и блокировать проникновение вредоносных файлов в пределы инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Parus BOX — облачный сервис потоковой проверки файлов на предмет вредоносной активности. Он развернут в облаке разработчика и поддерживает подключение сторонних устройств, информационных систем и пользователей конечных заказчиков для отправки подозрительных файлов и получения результатов их проверки.

«Технологическое партнерство с такой компанией, как UserGate, — логичный шаг в развитии сервиса Parus BOX. Оно позволит и нам самим, и нашим партнерам предложить большому числу клиентов востребованную услугу по анализу и оперативной блокировке вредоносных файлов. Интеграция с UserGate NGFW даст нам возможность заметно расширить клиентскую базу Parus BOX, а заказчикам UserGate, в свою очередь, станет доступна дополнительная услуга, которая способна повысить надежность их систем информационной безопасности», — говорит Денис Хохлов, директор по развитию бизнеса Parus.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

Взаимодействие UserGate NGFW и Parus BOX реализовано на базе стандартного протокола ICAP в режиме RESPMOD. Это позволяет осуществлять моментальную блокировку файлов при определении их вредоносности и предотвращать их проникновение в защищенный периметр организации. При этом администраторам межсетевых экранов доступна тонкая настройка взаимодействия с сервисом. Они могут выбрать в панели управления NGFW сегменты и типы файлов, для которых проверка является обязательной. Доступно и включение дешифрования SSL, позволяющее осуществлять проверку зашифрованного трафика.

«Наша цель — обеспечить заказчикам максимально высокий уровень защиты инфраструктуры, которая соответствует ожиданиям клиентов. И для этого мы стремимся объединять усилия с коллегами по рынку. Благодаря технологическому партнерству с проектом Parus заказчики получат синергию совместного использования наших решений и облачных ИБ-сервисов, а мы с нашими партнерами — дополнительную экспертизу, которая позволит нам предложить российскому рынку новые технологии, укрепляющие цифровой суверенитет нашей страны», — подчеркивает Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Скрытный вредоносный фреймворк, нацеленный на облака, обнаружили до первого заражения. Он был написан сразу на трех языках

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще