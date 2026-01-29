UserGate и Parus стали технологическими партнерами

UserGate и проект Parus объявляют о начале своего технологического партнерства. Взаимодействие будет нацелено на обеспечение бесшовной интеграции межсетевых экранов нового поколения UserGate NGFW и облачного сервиса Parus BOX, которая позволяет моментально идентифицировать и блокировать проникновение вредоносных файлов в пределы инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Parus BOX — облачный сервис потоковой проверки файлов на предмет вредоносной активности. Он развернут в облаке разработчика и поддерживает подключение сторонних устройств, информационных систем и пользователей конечных заказчиков для отправки подозрительных файлов и получения результатов их проверки.

«Технологическое партнерство с такой компанией, как UserGate, — логичный шаг в развитии сервиса Parus BOX. Оно позволит и нам самим, и нашим партнерам предложить большому числу клиентов востребованную услугу по анализу и оперативной блокировке вредоносных файлов. Интеграция с UserGate NGFW даст нам возможность заметно расширить клиентскую базу Parus BOX, а заказчикам UserGate, в свою очередь, станет доступна дополнительная услуга, которая способна повысить надежность их систем информационной безопасности», — говорит Денис Хохлов, директор по развитию бизнеса Parus.

Взаимодействие UserGate NGFW и Parus BOX реализовано на базе стандартного протокола ICAP в режиме RESPMOD. Это позволяет осуществлять моментальную блокировку файлов при определении их вредоносности и предотвращать их проникновение в защищенный периметр организации. При этом администраторам межсетевых экранов доступна тонкая настройка взаимодействия с сервисом. Они могут выбрать в панели управления NGFW сегменты и типы файлов, для которых проверка является обязательной. Доступно и включение дешифрования SSL, позволяющее осуществлять проверку зашифрованного трафика.

«Наша цель — обеспечить заказчикам максимально высокий уровень защиты инфраструктуры, которая соответствует ожиданиям клиентов. И для этого мы стремимся объединять усилия с коллегами по рынку. Благодаря технологическому партнерству с проектом Parus заказчики получат синергию совместного использования наших решений и облачных ИБ-сервисов, а мы с нашими партнерами — дополнительную экспертизу, которая позволит нам предложить российскому рынку новые технологии, укрепляющие цифровой суверенитет нашей страны», — подчеркивает Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.