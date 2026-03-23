Российский разработчик ИБ объявил о трансформации: из вендора в архитектора сетевого доверия

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, обозначил новую стратегию развития компании в рамках VII ежегодной конференции UserGate Open Conf 2026. Вендор заявил о своей роли архитектора сетевого доверия и рассказал о главных смыслах концепции. Событие состоялось 25 марта 2026 года в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве. Компания заявила о трансформации UserGate из вендора в архитектора сетевого доверия — партнера для всех компаний, которые стремятся к формированию доверенной сетевой среды.

Новая стратегия: от продуктов к доверию

На конференции UserGate Open Conf 2026 российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate обозначил новую стратегию развития, заявив о трансформации из вендора в архитектора сетевого доверия — партнера для компаний, стремящихся к формированию доверенной сетевой среды. «Наша компания переживает качественные изменения.

До сих пор UserGate был одним из многих российских ИБ-вендоров. Активное технологическое развитие и экспансия в ключевых сегментах рынка ставит перед нами новую задачу: трансформации из разработчика продуктов и услуг в поставщика доверия, на базе решений которого наши клиенты смогут создать современную цифровую основу своего бизнеса. Это доверие к решениям, которые мы им предлагаем. Это доверие к компетенциям, которые мы активно транслируем всему отраслевому сообществу. Это доверие к подходу компании, которая стремится решать реальные проблемы своих заказчиков, а не просто продавать им свои разработки», — подчеркивает Михаил Пеньковский, вице-президент UserGate по продажам и маркетингу.

На конференции UserGate Open Conf 2026 российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate обозначил новую стратегию развития

Что ищут заказчики после импортозамещения

Новая стратегия отражает основной запрос заказчиков, для которых главным фактором удовлетворенности продуктом является доверие к нему. Это подтверждается результатами аналитического исследования рынка, проведенного UserGate.

«Импортозамещение перестало быть основным драйвером рынка ИБ: базовый уровень уже достигнут, и заказчики переходят к решению более сложных задач, связанных с развитием и устойчивостью своих цифровых инфраструктур. В этих условиях на первый план выходит доверие к поставщику. Наше исследование показывает, что именно оно становится ключевым фактором удовлетворенности. При этом доверие — не декларация, а совокупность факторов: стабильная работа решений, своевременное устранение проблем и последовательное развитие продуктов. Заказчики выбирают те решения, на которые можно опереться в долгосрочной перспективе как на основу своей ИТ-архитектуры и безопасности», — говорит руководитель отдела стратегической аналитики UserGate Юлия Косова.

Планы на пять лет

«Дорожная карта развития нашей стратегии рассчитана на пять лет. За это время мы намерены добиться качественных изменений продуктового портфеля компании, в котором будут решения, отвечающие последним технологическим требованиям. Мы уже стали единственным в России разработчиком NGFW класса Enterprise. В ближайшие годы нас ждут еще большие изменения. Мы значительно расширим число продуктов и услуг, которые предлагаем рынку. Мы подтвердим свой уровень компетенций через сертификацию процессов безопасной разработки (РБПО) ФСТЭК, прохождение которой говорит о глубинной трансформации и четком следовании философии безопасной разработки на всех уровнях компании», — отмечает директор по продуктовой стратегии компании UserGate Иван Чернов.

Рыночные позиции

UserGate более 20 лет разрабатывает собственные технологии, которые лежат в основе продуктов сетевой и кибербезопасности. Решения вендора уже активно используются крупным бизнесом. По внутренней аналитике UserGate ее сервисы применяют примерно в каждой третьей компании из списка РБК-500, и покрытие этого сегмента продолжает расти.

UserGate более 20 лет разрабатывает собственные технологии, которые лежат в основе продуктов сетевой и кибербезопасности

«Наша компания входит в число лидеров по количеству установленного оборудования для обеспечения сетевой безопасности. Только за последний год было продано около 4000 аппаратных платформ, а совокупные продажи за всю историю компании превысили 20 000 устройств. UserGate активно инвестирует в развитие аппаратных платформ и архитектуры обработки трафика. Позиции компании подтверждаются независимой отраслевой аналитикой. Мы приложили большие усилия для того, чтобы превратиться из вендора нишевого решения в зрелого поставщика продуктов, профессиональных сервисов, консалтинговых услуг в сетевой и кибербезопасности и образовательных программ. Именно это позволяет нам говорить о том, что UserGate теперь — не просто вендор, а архитектор сетевого доверия», — подчеркивает директор по развитию бизнеса компании UserGate Эльман Бейбутов.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

Нападавшие на офис Wildberries приговорены к реальным срокам заключения

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
