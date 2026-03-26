UserGate анонсировал новый продукт класса SWG

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, анонсировал новый продукт — шлюз веб‑безопасности UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Он расширяет экосистему вендора для надежной и эффективной защиты организаций от широкого спектра киберугроз, контролируя доступ сотрудников в интернет и защищая локальную сеть от веб‑угроз. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

uSWG — специализированное решение, сфокусированное на веб‑безопасности. Продукт проверяет трафик, в том числе зашифрованный, и блокирует вредоносные, запрещенные и нежелательные ресурсы. Также uSWG обеспечивает контроль доступа сотрудников к внешним и внутренним веб‑ресурсам с помощью гранулированных политик доступа для устройств, групп и отдельных пользователей. Одна из уникальных функций продукта — интеграция с «Яндекс Браузером» для организаций. Решение позволит минимизировать риски проникновения в корпоративную сеть и компрометации данных.

На первом этапе целевыми заказчиками uSWG станут организации среднего и крупного размера (1 тыс.+ сотрудников), в том числе корпорации. Вендор объясняет, что это решение обусловлено прагматическими соображениями — именно в этих сегментах концентрируется главный платежеспособный спрос. При этом uSWG уже обладает требуемой для этого технологической зрелостью: в его основе лежат наработки по межсетевому экрану следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW).

«Наша продуктовая стратегия нацелена на развитие экосистемы средств защиты, в которой традиционный для компании uNGFW — центральное, но далеко не единственное решение. uSWG — специализированный продукт контроля доступа в интернет, который позволяет заказчикам уровня Large Enterprise создать доверенную безопасную инфраструктуру для развития своего бизнеса», — сказал Иван Чернов, директор по продуктовой стратегии UserGate.

Российский рынок решений класса SWG переживает период активного роста. Он вызван необходимостью замещения решений иностранных вендоров, развитием и усложнением инфраструктур заказчиков, ростом числа и разнообразия киберугроз. При этом на рынке есть всего несколько российских вендоров, разрабатывающих продукты класса SWG, и ни для кого это направление не является флагманским. По мнению представителей UserGate, это создает отличные условия для экспансии в этот сегмент и завоевания доминирующей доли рынка.

«Мы видим высокий интерес к SWG со стороны наших заказчиков, особенно корпораций. При этом NGFW и SWG не взаимоисключающи — мировой опыт показал, что они часто используются вместе. Главная причина: SWG позволяет разгрузить NGFW от контентной фильтрации, решая эту задачу эффективнее. Кроме того, выпуск SWG — необходимый шаг для реализации концепции SASE. В ближайших планах — делать упор на усиление функций по выявлению теневого ИТ, в том числе теневых ИИ. Отмечу, что мы подходим к запуску продукта очень взвешенно и не бежим сломя голову: технический релиз uSWG состоялся еще в ноябре 2025 года, сейчас он полируется в ходе пилотов у очень крупных заказчиков, в том числе в двух банках из топ‑10. Наша задача — сделать продукт, которому доверяют самые большие инфраструктуры», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию домена «Сетевая безопасность» компании UserGate.

Начало официальных коммерческих продаж uSWG намечено на II квартал 2026 г. Поставка возможна в двух формах: как виртуальный апплайнс (ПО) и как программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе аппаратных платформ UserGate D500, E1000, E3000 или F8000. Возможна миграция на uSWG с аппаратных платформ UserGate, уже эксплуатирующихся заказчиками, что позволяет защитить предыдущие инвестиции в оборудование. В дальнейшем список поддерживаемых аппаратных платформ будет расширен. Ведутся работы по подготовке uSWG к сертификации во ФСТЭК России.