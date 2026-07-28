«Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации

«Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК РТК-ЦОД), подтвердил соответствие новым требованиям для аккредитованных ИТ-компаний в части реализации образовательных программ для подготовки молодых специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

С 1 января 2026 г. для аккредитованных ИТ-компаний начали действовать обновленные правила подтверждения аккредитации. Согласно правилам, компании должны направлять часть средств, сэкономленных за счет льгот, на подготовку кадров для отрасли. Главная цель проекта - сделать ИТ-образование ближе к реальным задачам рынка, чтобы студенты вузов и колледжей получали не только теоретические знания, но и практические навыки, которые пригодятся им в будущей работе.

Уже в 2026 г. в рамках взаимодействия с 15 вузами-партнерами (МИРЭА, МЭИ, Станкин, ПГУТИ, СКФУ, Московский Политех и др.) планируется обучить свыше 1,5 тыс. студентов по программе подготовки DevOps-специалистов. Учебный процесс предусматривает использование платформы Basis Dynamix, с помощью которой студенты изучают виртуализацию, управление ИТ-инфраструктурой, развертывание виртуальных сред, настройку кластеров и работу с сервисами. Такой формат позволяет студентам еще во время обучения познакомиться с актуальным российским инфраструктурным ПО и получить опыт, близкий к реальным задачам инженерных команд.

Также в рамках программы ведется разработка новых учебных модулей по перспективным ИТ-направлениям, таким как облачные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект. В образовательный процесс вовлечены действующие эксперты «Базиса» и группы компаний ПАО «Ростелеком». Они будут выступать в роли преподавателей, делиться практическим опытом и разбирать со студентами отраслевые кейсы.

«Для «Базиса» участие в проекте стало развитием уже существующей работы с вузами. Компания и раньше поддерживала подготовку ИТ-кадров и развивала собственные образовательные инициативы, включая программу «DevOps-инженер с нуля». Эта программа помогает студентам освоить современные подходы к разработке, развертыванию и сопровождению ИТ-систем. За четыре года обучение по данной программе прошли 20 тысяч студентов российских вузов», — сказал Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Базиса» и директор ИТ Школы «Ростелекома».