ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса

Компания ActiveCloud объявила о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже существующим сервисам по управлению и администрированию ИТ-инфраструктуры, мониторингу, администрированию СУБД, работе с облачными платформами, контейнеризацией и CI/CD компания добавила новые возможности для комплексного сопровождения инфраструктуры.

Российские компании сегодня всё чаще работают с распределёнными системами, микросервисной архитектурой и высоконагруженными приложениями. Это требует устойчивой инфраструктуры, зрелых процессов эксплуатации и высокой экспертизы в DevOps-подходах. При этом формирование собственной команды или поиск узкопрофильных специалистов остаётся сложной и затратной задачей.

Расширение DevOps-направления ActiveCloud отвечает на этот запрос рынка. Компании получают доступ к профессиональной поддержке инфраструктуры – от подключения отдельных специалистов под конкретные задачи до реализации крупных проектов силами внешней команды. Также доступен аудит текущей ИТ-инфраструктуры для усиления внутренней экспертизы и оценки процессов эксплуатации и развития среды.

«Мы видим устойчивый запрос со стороны российского бизнеса на повышение зрелости ИТ-инфраструктуры и сокращение time-to-market цифровых продуктов. Поэтому мы последовательно расширяем DevOps-направление, дополняя существующие сервисы новыми возможностями по сопровождению, отказоустойчивости и автоматизации инфраструктуры. Такой подход позволяет компаниям гибко масштабировать экспертизу под свои задачи без существенного увеличения штата и капитальных затрат», — отметил Ярослав Толкачев, менеджер по продуктам SaaS компании ActiveCloud.

В рамках расширения направления компания добавила услуги по планированию и проектированию ИТ-инфраструктуры, включая анализ требований, проектирование архитектуры и планирование ресурсов. Также появились возможности по развёртыванию ИТ-инфраструктуры – подготовка виртуальной среды, настройка сетевой инфраструктуры, установка операционных систем и базовых сервисов, запуск контейнерных платформ и баз данных.

Отдельный блок новых сервисов связан с обеспечением отказоустойчивости и эксплуатацией инфраструктуры. ActiveCloud предоставляет услуги резервного копирования с настройкой бэкапов, проверкой целостности и мониторингом резервного копирования, а также услуги Disaster Recovery с тестированием DR-планов и процедурами failover и failback.

Для обеспечения стабильной работы сервисов компания расширила возможности мониторинга и наблюдаемости – доступны непрерывный мониторинг, настройка оповещений и дашбордов. Дополнительно появились сервисы по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры, включая управление конфигурациями, обновление и патчинг систем, а также выполнение плановых работ.

Также направление дополнилось сервисами по управлению изменениями и инцидентами. Компании могут использовать автоматизацию CI/CD-пайплайнов, управление релизами и изменениями, а также услуги по обработке инцидентов и постинцидентному анализу. Для проектов с растущей нагрузкой доступны сервисы масштабирования и оптимизации ресурсов.

В рамках DevSecOps-подхода реализованы дополнительные возможности по обеспечению безопасности инфраструктуры, включая сегментацию доступов и автоматическую проверку кода на уязвимости.

Расширенное DevOps-направление ориентировано на компании, которым необходимо усиление текущей ИТ-команды, привлечение профильной экспертизы под отдельные задачи или полный DevOps-аутсорсинг.