Разделы

Облака
|

ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса

Компания ActiveCloud объявила о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже существующим сервисам по управлению и администрированию ИТ-инфраструктуры, мониторингу, администрированию СУБД, работе с облачными платформами, контейнеризацией и CI/CD компания добавила новые возможности для комплексного сопровождения инфраструктуры.

Российские компании сегодня всё чаще работают с распределёнными системами, микросервисной архитектурой и высоконагруженными приложениями. Это требует устойчивой инфраструктуры, зрелых процессов эксплуатации и высокой экспертизы в DevOps-подходах. При этом формирование собственной команды или поиск узкопрофильных специалистов остаётся сложной и затратной задачей.

Расширение DevOps-направления ActiveCloud отвечает на этот запрос рынка. Компании получают доступ к профессиональной поддержке инфраструктуры – от подключения отдельных специалистов под конкретные задачи до реализации крупных проектов силами внешней команды. Также доступен аудит текущей ИТ-инфраструктуры для усиления внутренней экспертизы и оценки процессов эксплуатации и развития среды.

«Мы видим устойчивый запрос со стороны российского бизнеса на повышение зрелости ИТ-инфраструктуры и сокращение time-to-market цифровых продуктов. Поэтому мы последовательно расширяем DevOps-направление, дополняя существующие сервисы новыми возможностями по сопровождению, отказоустойчивости и автоматизации инфраструктуры. Такой подход позволяет компаниям гибко масштабировать экспертизу под свои задачи без существенного увеличения штата и капитальных затрат», — отметил Ярослав Толкачев, менеджер по продуктам SaaS компании ActiveCloud.

В рамках расширения направления компания добавила услуги по планированию и проектированию ИТ-инфраструктуры, включая анализ требований, проектирование архитектуры и планирование ресурсов. Также появились возможности по развёртыванию ИТ-инфраструктуры – подготовка виртуальной среды, настройка сетевой инфраструктуры, установка операционных систем и базовых сервисов, запуск контейнерных платформ и баз данных.

Отдельный блок новых сервисов связан с обеспечением отказоустойчивости и эксплуатацией инфраструктуры. ActiveCloud предоставляет услуги резервного копирования с настройкой бэкапов, проверкой целостности и мониторингом резервного копирования, а также услуги Disaster Recovery с тестированием DR-планов и процедурами failover и failback.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Для обеспечения стабильной работы сервисов компания расширила возможности мониторинга и наблюдаемости – доступны непрерывный мониторинг, настройка оповещений и дашбордов. Дополнительно появились сервисы по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры, включая управление конфигурациями, обновление и патчинг систем, а также выполнение плановых работ.

Также направление дополнилось сервисами по управлению изменениями и инцидентами. Компании могут использовать автоматизацию CI/CD-пайплайнов, управление релизами и изменениями, а также услуги по обработке инцидентов и постинцидентному анализу. Для проектов с растущей нагрузкой доступны сервисы масштабирования и оптимизации ресурсов.

В рамках DevSecOps-подхода реализованы дополнительные возможности по обеспечению безопасности инфраструктуры, включая сегментацию доступов и автоматическую проверку кода на уязвимости.

Расширенное DevOps-направление ориентировано на компании, которым необходимо усиление текущей ИТ-команды, привлечение профильной экспертизы под отдельные задачи или полный DevOps-аутсорсинг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290