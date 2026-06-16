Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile

Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-code разработки программного обеспечения Digital Q. Платформа предназначена для автоматизации процессов непрерывной интеграции, тестирования, доставки и развертывания программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Теперь Digital Q.DevOps позволяет не только автоматически формировать Helm-чарты для развертывания приложений в Kubernetes, но и создавать Helmfile – файлы оркестрации, которые управляют множеством Helm-чартов.

Helm-чарты помогают стандартизировать поставку и сопровождение микросервисных приложений, автоматизировать настройку инфраструктуры и обеспечить воспроизводимость развертывания.

Helmfile объединяет набор Helm-чартов и позволяет централизованно управлять их развертыванием. Он помогает избегать проблем umbrella chart (когда все компоненты упакованы в один большой чарт) и независимо деплоить каждый компонент. Это особенно важно при работе с сотнями микросервисов, где каждый сервис требует своей версии, условий развертывания и зависимостей.

Новая функциональность Digital Q.DevOps позволяет выбрать в интерфейсе необходимые продукты, версии компонентов и целевую среду развертывания, после чего платформа автоматически сформирует комплект Helm-чартов и Helmfile. Таким образом, упрощается подготовка и развертывание отдельных поставок (уникальных наборов сервисов для каждого клиента или стенда).

Полученные конфигурации могут быть интегрированы в любой существующий CI/CD-конвейер. Заказчикам не требуется менять используемые инструменты, подходы и регламенты – достаточно встроить сформированные Digital Q.DevOps конфигурации в действующий pipeline. При необходимости их можно адаптировать под собственные требования к инфраструктуре, безопасности и эксплуатации.

Платформа Digital Q.DevOps обеспечивает полный цикл автоматизации CI/CD-процессов – от сборки и тестирования до поставки и развертывания программных продуктов. Ориентированность платформы на полную автоматизацию процесса отмечают также аналитики: Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации 2025 от CNews Market.

Решение помогает ускорить вывод изменений в промышленную эксплуатацию, повысить качество поставок и сократить трудозатраты на сопровождение процессов разработки.