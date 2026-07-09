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20 тысяч студентов прошли обучение по DevOps-программе «Базиса»

Компания «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), подвела итоги реализации собственной образовательной программы «DevOps-инженер с нуля» за 2022–2025 гг. За четыре года обучение по ней прошли 20 тыс. студентов из ведущих вузов страны.

Программа охватывает 32 вуза-партнера по всей России. Динамика числа обучающихся выглядит следующим образом: в 2022 г. курс освоили 2203 студента, в 2023 г. — 5112, в 2024 г. — 6405, в 2025 г. — 6264. Таким образом, за четыре года новые компетенции в рамках учебного курса получили почти 20 тыс. человек.

Лидерами по числу подготовленных студентов стали: Российский технологический университет МИРЭА — 4195 человека, МГТУ им. Н.Э. Баумана — 1519, УрФУ — 1105, МГТУ «Станкин» — 1083.

Кроме того, более 750 преподавателей вузов повысили квалификацию в рамках программы. В 2026 г. ожидается, что количество обучающихся сохранится на уровне последних двух лет, что подтверждает стабильно высокий интерес студентов к DevOps-практике.

Обучение построено на базе флагманской платформы виртуализации Basis Dynamix и включает разбор реальных кейсов, а также решение практических задач. Студенты учатся развертывать виртуальные среды, управлять динамической инфраструктурой, настраивать кластеры и сервисы в условиях, максимально приближенных к реальным бизнес-процессам. Это позволяет им получить опыт работы с отечественным решением еще на этапе университетского обучения.

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Программа «DevOps-инженер с нуля» реализована в рамках поручений заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко по подготовке ИТ-кадров и направлена на развитие практических компетенций, востребованных в современной разработке и эксплуатации отечественных программных продуктов. DevOps-подход объединяет процессы разработки, тестирования, развертывания и сопровождения ИТ-систем, что особенно важно для компаний, развивающих собственную цифровую инфраструктуру и переходящих на российский технологический стек.

«Кадровый вопрос остается одним из ключевых вызовов для российской ИТ-отрасли. Рынку нужны специалисты, которые понимают не только разработку, но и эксплуатацию сложных инфраструктурных систем. DevOps-программа позволяет студентам получить прикладные навыки, востребованные у крупных заказчиков и разработчиков ПО, и которые пригодятся молодым специалистам при трудоустройстве. При этом, по прогнозам Правительства, к 2030 г. дефицит ИТ-кадров в России может составить не менее 600 тыс. человек, а потребность в специалистах, умеющих работать с отечественными платформами, становится критически острой. Для нас участие в подготовке кадров —это вклад в развитие ИТ-отрасли и в устойчивость российского технологического стека», — отметил Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Базиса» и директор ИТ-школы «Ростелекома».

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