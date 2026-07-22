Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») стала индустриальным партнером Мининского университета в Нижнем Новгороде по подготовке DevOps-инженеров и веб-разработчиков. Она предоставит вузу консультативную поддержку в области искусственного интеллекта: эксперты компании помогут выстроить обучение студентов работе с ИИ-инфраструктурой — от корректного развертывания моделей в закрытом контуре до автоматизации их сопровождения. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Ставка на «инженеров для ИИ» выглядит закономерной: по оценке «Яков и Партнеры» и «Яндекса», к 2030 г. экономический эффект от внедрения ИИ в России может достичь 7,9–12,8 трлн руб. в год, но масштабировать технологии без инфраструктурных специалистов невозможно.

Мининский университет открыл набор на две программы среднего профессионального образования в сфере ИT — «Веб-разработка» и «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» (DevOps). На направления выделено 50 бюджетных мест, поступить на которые выпускники 11 классов могут без ЕГЭ и вступительных испытаний. Обучение занимает 1 год 10 месяцев. Выпускник получает диплом государственного образца. Прием заявлений на обучение продлится до середины августа 2026 г.

«В прошлом году мы запустили подготовку по веб-разработке и получили бюджетные места, что стало знаком доверия к вузу, целенаправленно взаимодействующему с ведущими работодателями региона. В этом году мы расширяем линейку и открываем набор на специальность DevOps-инженера. Это более широкий профиль, который включает не только разработку, но и администрирование, политику безопасности и автоматизацию развертывания комплексных инфраструктур. Мы даем вчерашним школьникам возможность быстрого старта в одном из самых перспективных направлений в ИT на сегодняшний день», — сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Artezio в рамках партнерства возьмет на себя экспертную часть, связанную с искусственным интеллектом. Специалисты компании будут консультировать факультет информационных технологий при разработке практических модулей: как разворачивать и обновлять языковые модели на собственной инфраструктуре, выстраивать конвейеры CI/CD для ИИ-сервисов, управлять GPU-ресурсами, обеспечивать безопасность данных и отказоустойчивость нагруженных систем. Фактически студентов будут готовить не к «классическому» администрированию, а к профессии, которую рынок все чаще называет MLOps-инженером.

«Сегодня почти каждая крупная компания в России экспериментирует с генеративным ИИ, но между пилотом и работающим продуктом лежит инженерная пропасть. Модель нужно корректно развернуть, интегрировать с корпоративными системами, обеспечить ей вычислительные ресурсы и контур безопасности, но делать это некому. Мы видим этот дефицит в каждом втором проекте, поэтому решили вкладываться в подготовку таких специалистов буквально со школьной скамьи», — сказал директор по развитию бизнеса Artezio Денис Харченко.

Обучение будет строиться вокруг работы с реальными инструментами: с первого курса студенты настраивают пайплайны в Docker, изучают основы CI/CD, работают с базами данных и виртуальными серверами. По словам декана факультета информационных технологий Кирилла Маркова, акцент на практику и сотрудничество с индустриальными партнерами позволяет студентам выходить на оплачиваемые стажировки уже на втором курсе. Выпускники смогут продолжить образование в университете по ускоренной программе высшего образования, совмещая учебу с работой по специальности.