«Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инфраструктуры для централизованного управления ИТ-компонентами, стендами и инсталляциями.

Реестр инфраструктуры объединяет продукты «Каталог ИТ-компонентов» и «Управление конфигурациями стендов» и формирует «единую версию правды» о ресурсах, задействованных в процессах разработки, тестирования и эксплуатации программного обеспечения.

«Каталог ИТ-компонентов» обеспечивает учет инфраструктурных сущностей и связей между ними. Здесь могут описываться различные объекты инфраструктуры – базы данных, СУБД, Kubernetes-кластеры и любые другие ресурсы, необходимые для работы ИТ-систем. Компоненты фиксируются иерархически: например, базы данных связываются с СУБД, пространства имен (namespace) – с Kubernetes-кластером.

Продукт «Управление конфигурациями стенда» позволяет объединить инфраструктурные компоненты в логические сущности – стенды и инсталляции. Это позволяет хранить и актуализировать сведения об инфраструктурных и продуктовых конфигурациях, отслеживать изменения, выполнять откат к предыдущим версиям, автоматически получать текущие параметры среды и управлять обновлениями.

Пользователи платформы Digital Q.DevOps получают централизованный доступ к информации о количестве стендов и инсталляций, их составе и задействованных ресурсах ИТ-инфраструктуры. Это решает проблему разрозненного учета, когда данные о стендах могут храниться в отдельных таблицах или быть известны только отдельным специалистам. Для обеспечения задач безопасности чувствительная информация о доступах к стендам хранится в защищенном виде.

«Реестр инфраструктуры позволяет создать единый источник достоверных данных о средах разработки и эксплуатации. Это особенно важно для крупных организаций, где количество стендов и инсталляций может исчисляться сотнями», – отметил Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт».

Ведение реестра инфраструктуры упрощает процессы развертывания. Если у стенда меняется инфраструктурная конфигурация, например, база данных, достаточно изменить связь стенда с соответствующим ИТ-компонентом. После этого при следующих развертываниях используется обновленная конфигурация без необходимости вручную менять в скриптах такие параметры как хосты, порты, логины и пароли.

Такой подход позволяет сократить количество ручных операций при развертывании, снизить риск ошибок в конфигурациях и повысить прозрачность использования инфраструктурных ресурсов.

Платформа Digital Q.DevOps обеспечивает полный цикл автоматизации CI/CD-процессов и входит в состав экосистемы low-code-разработки программного обеспечения Digital Q.