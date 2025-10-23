Все на вечеринку: смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке»

Смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новая серия позиционируется как AI Party Phone и отличается лучшим в сегменте сочетанием производительности и фотовозможностей. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Серия realme 15 включает модели realme 15 Pro, realme 15 5G и realme 15T. Новинки сочетают в себе ИИ функции работы с изображениями и передовые камеры, оптимизированные для съемки на вечеринках, а также впечатляющие производительность и автономность.

Три камеры 50 Мп, тройная мощь

Смартфоны realme 15 Pro получили тройную систему камер с разрешением 50 Мп на каждом модуле. Основная камера представлена флагманским сенсором Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма с OIS и фокусным расстоянием 24 мм, который позволяет снимать потрясающие портреты и динамичные ночные пейзажи с непревзойденным качеством, яркостью и реалистичными цветами. Сверхширокоугольная и фронтальная камеры, в свою очередь, благодаря высокому разрешению обеспечивают высококачественные групповые фотографии и селфи. Все три камеры поддерживают видеосъемку в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

смартфоны серии realme 15

realme 15 5G оснащена флагманской камерой Sony IMX882 на 50 Мп с OIS и размером сенсора 1/1,95 дюйма. Фронтальная камера, тоже получившая разрешение 50 Мп, обеспечивает четкие и качественные селфи, групповые фото и съемку при слабом освещении.

Младшая модель realme 15T также получила 50 Мп разрешение для основной и фронтальной камер — впервые в ценовом сегменте. Как фронтальная, так и задняя камеры в обеих моделях поддерживают видеосъемку с разрешением 4K, обеспечивая профессиональное качество.

Кроме того, все смартфоны серии realme 15 «умеют» снимать живые фото в 2К разрешении.

AI Party Phone

В новой серии realme 15 также дебютирует AI Edit Genie — революционный инструмент редактирования изображений с помощью голоса, работающий на базе ИИ. Всего одной голосовой командой можно полностью изменить фотографию: добавить объекты, поменять фон или время года, подчеркнуть детали или удалить ненужные элементы.

Более того, в серии realme 15 впервые в отрасли представлена функция «Вдохновение с ИИ». Достаточно одного нажатия, и алгоритм проанализирует кадр, распознает недостатки и предложит отредактированный вариант. Она точно настраивает яркость, уменьшает зернистость, улучшает экспозицию, корректирует оттенки кожи и автоматически устраняет блики. В сочетании с технологиями AI MagicGlow 2.0, «AI Пейзаж», «AI Удаление бликов» и «AI Захват движения», камеры смартфонов серии realme 15 обеспечивают изображения профессионального качества в любых условиях.

Благодаря уникальному режиму AI Party Mode смартфоны серии realme 15 способны снимать четкие и яркие фото даже в сложных «вечериночных» условиях — при низком освещении, в движении или под лучами стробоскопа. Технология MagicGlow 2.0 на базе ИИ обеспечивает реалистичные портреты с естественными тонами кожи, четкими деталями и глубокими цветами. Специальные фильтры способны превратить источники света на фото в «звездочки» или «сердечки», предав изображениям особый праздничный эффект. А различные красочные рамки с водяными знаками помогут передать уникальную атмосферу любой вечеринки.

Максимальная производительность

realme 15 Pro оснащен чипсетом Snapdragon® 7 Gen 4 — одним из самых мощных в своем ценовом сегменте. Он создан на основе передового 4-нм техпроцесса и достигает результата в 1 100 000 баллов в Antutu.

realme 15 получил процессор от Mediatek — Dimensity 7300+ 5G. Благодаря 4-нм техпроцессу смартфон без проблем справляется с несколькими задачами одновременно и показывает отличный результат в играх.

Помимо передовых процессоров, производительность и плавность работы обоих устройств обеспечивается системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7000 мм² — самой большой в среднем ценовом сегменте.

В основе realme 15T — процессор MediaTek D6400 MAX, созданный на базе 6-нм техпроцесса.

Все модели серии получили аккумуляторы на 7000 мАч. Подобной емкости хватит на десятки часов гейминга, просмотра видео или прослушивания музыки. Сверхбыстрая зарядка, в свою очередь, позволит быстро восполнить заряд — 80 Вт у realme 15 Pro и realme 15 5G, 60 Вт у realme 15T.

realme 15 — серия, где технологии встречаются с элегантностью

realme 15 Pro с толщиной корпуса в 7,66 мм — самый тонкий смартфон с аккумулятором 7000 мАч не только в своем сегменте, но и в целом в отрасли.

Кроме того, он оснащен AMOLED дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, самой высокой в своем ценовом сегменте. Изогнутые с четырех сторон грани и сверхтонкая рамка толщиной 1,48 мм дополнительно усиливают эффект погружения в происходящее на экране.

Все три модели получили наивысший уровень пыле- и влагозащиты по стандарту IP69.

Цены и доступность

realme 15 Pro можно приобрести в цветах «Белый» и «Бархатный Зеленый».

realme 15 Pro в конфигурации 12+512 доступен по цене 44,99 тыс. руб.

realme 15 Pro в конфигурации 8+256 доступен по цене 39,99 тыс. руб.

При покупке realme 15 Pro в любой конфигурации — наушники realme Buds Air 7 в подарок.

realme 15 5G можно приобрести в цветах «Черный металл» и «Розовый шелк».

realme 15 5G в конфигурации 12+512 доступен по цене 36,99 тыс. руб.

realme 15 5G в конфигурации 12+256 доступен по цене 33,99 тыс. руб.

realme 15 5G в конфигурации 8+256 доступен по цене 31,99 тыс. руб.

При покупке realme 15 5G в любой конфигурации — наушники realme Buds Air 7 в подарок.

realme 15T можно приобрести в цветах «Белый», «Темно-серый» и «Голубой металлик».

realme 15T в конфигурации 12+256 доступен по цене 25,99 тыс. руб.

realme 15T в конфигурации 8+256 доступен по цене 23,99 тыс. руб.

realme 15T в конфигурации 8+128 доступен по цене 21,99 тыс. руб.

При покупке realme 15T в любой конфигурации — наушники realme Buds T200X в подарок.