РВИ объявляет о старте народного голосования по расширению Зала славы с легендарными личностями и играми отечественной видеоигровой индустрии

6 октября 2023 г. в 12:00 стартует народное онлайн-голосование по включению претендентов в Зал славы, которое продлится в течение месяца. С момента открытия Зала организаторы собирали обратную связь по включению дополнительных кандидатов, после чего участниками РВИ был собран шорт-лист из 36 кандидатов и 37 игровых проектов — из них пользователям и предстоит выбрать лучших. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

«Мы хотим, чтобы наш проект стал не только своеобразной аллеей звезд для уже состоявшихся легенд индустрии и культовых игр, но и проектом-вдохновением для всех российских разработчиков, которые только начинают свой путь и нуждаются в поддержке творческого потенциала, – сказал руководитель РВИ Василий Овчинников. — Уверен: нас ждет открытие новых звезд отечественного геймдева».

Вся информация появится 5 октября 2023 г. в группе РВИ в соцсети «Вконтакте». Подведение итогов — 10 ноября 2023 г.

«Сегодняшняя общественная инициатива позволяет нам, пусть и формально, поблагодарить всех тех, кто создавал и развивал нашу индустрию, сказать спасибо легендарным людям, профессионалам, командам. У «Зала Славы» уже есть достойные лауреаты и претенденты и я верю, что новые имена и игры будут в этом пантеоне», — сказал Гаджи Махтиев, основатель «Канобу».

В дальнейшем голосование за новых членов Зала славы будет проходить ежегодно – на сайте legends.forgamedev.ru можно оставить заявку на следующий год, если номинанта или игры не оказалось в шорт-листе.

«В Зале cлавы присутствуют люди, которые «руками» создавали индустрию в нашей стране, строили ее фундамент, а также те, кто популяризировал ее для широких масс, — сказал Павел Гусев, управляющий партнер Metacorp. — Они взрастили целое поколение геймеров: благодаря им многие открыли для себя этот мир. Для развития геймдева в России важно снова разжечь этот огонь. И хочется отметить тех, кто делал и делает это для нас. Возможно, Зал славы замотивирует кого-то стать теми, кто будет разжигать этот огонь у нового поколения».

Сейчас Зал славы существует только в онлайн-формате, но в скором времени его планируется расширить до арт-объектов и памятников в городах по всей России.

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РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т.д.), основная работа которого направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии. Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т.д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.