Разделы

Бизнес Импортонезависимость
|

«Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу

1 апреля 2023 г. компания «Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу, которая откроет новые возможности для партнеров, а также повысит качество взаимодействия с заказчиками. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Обновленная партнерская программа «Аквариус» дает возможность встроиться в происходящие на рынке изменения и использовать новые тренды для роста собственного бизнеса. Сотрудничество с надежным технологическим поставщиком позволит усилить партнерские связи, увеличить количество взаимовыгодных совместных активностей, а также получить доступ к ресурсам и экспертизе компании «Аквариус», повысить компетенции команды, увеличить эффективность бизнеса и принести существенные финансовые результаты.

Компания работает на рынке информационных технологий с 1989 г. Выстроенный производственный процесс на двух производственных комплексах в России, который адаптирован под потребности рынка, позволит в короткие сроки предложить решения для заказчиков.

«В настоящий момент мы выстраиваем экосистему партнеров для создания наиболее эффективного и выгодного взаимодействия. Ключевой принцип компании – это создание доверительных и долгосрочных отношений. И мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы новая партнерская программа развивалась, эволюционировала и подстраивалась под запросы рынка и наших партнеров» - отметила Ирина Шевякова, вице-президент по партнерскому бизнесу и маркетингу компании «Аквариус».

***

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода

Минцифры придумывает новый механизм продвижения российского ПО по формуле «рынок в обмен на инвестиции»

В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь

В России начался серийный выпуск КПК на ОС «Аврора»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще