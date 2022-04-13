«Яндекс Маркет» поможет мамам заработать

Мамы теперь могут порекомендовать покупателям товары, которыми пользуются сами, — и заодно заработать на партнерской программе «Яндекс Маркета». Сервис запустил ее для того, чтобы одним людям помочь увеличить доход, а другим — выбрать хорошо зарекомендовавшие себя товары. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Участница программы может поделиться с другими покупателями промокодами на товары, которые продаются на сервисе. Такой код можно отправить в чат мессенджера или, например, разместить в соцсети. Когда кто-нибудь применит промокод и оплатит на «Маркете» заказ, участница программы получит в рублях до 15% от стоимости этой покупки. Таким образом, можно и заработать, и рассказать другим о своем опыте использования разных товаров.

Новая возможность пригодится мамам в декрете, тем, кто хочет увеличить заработок или, к примеру, ведет блог про родителей и детей. По партнерской программе можно порекомендовать самые разные товары: для детей, для красоты и гигиены, для хобби и творчества, для йоги и для многого другого.

«На “Маркете” можно купить что угодно: от парфюмерии до стильной одежды и от радионяни до детской кроватки, — сказала Ксения Яшина, руководитель категории детских товаров на Маркете. — Каждая участница нашей партнерской программы сама выбирает товары, которые одобряет и готова порекомендовать другим. Таким образом, еще больше людей узнают о действительно полезных товарах для детей и родителей. Мы рассчитываем привлечь к программе десятки тысяч мам. Их участие поможет нам понять, какие товары на “Маркете” нравятся родителям больше всего, чем еще расширить ассортимент, на какую продукцию вводить скидки и акции».

Создать промокоды и посмотреть статистику продаж по ним можно в личном кабинете партнера на «Маркете». Количество кодов, которые может создать участница программы, не ограничено. Выводить деньги, полученные от продаж, можно на банковский счет — когда накопится от 3000 руб., но не чаще одного раза в месяц. Помимо промокодов, партнерская программа сервиса позволяет зарабатывать с помощью уникальных ссылок на товары — такие ссылки тоже можно создать в личном кабинете и поделиться ими в интернете.

Чтобы пользоваться партнерской программой «Маркета», мама может зарегистрироваться в ней как физлицо, юрлицо, ИП или самозанятая. Такой способ заработка — это следующий шаг «Маркета» в развитии социальной коммерции. Сервис уже сотрудничает по партнерской программе с разными площадками — на это направление приходится около 10% годового товарооборота маркетплейса. По этой программе площадки зарабатывают до 15% от стоимости заказа на сервисе.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К «Маркету» подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».