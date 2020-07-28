Qiwi запускает партнерскую программу для B2B-компаний
Qiwi запускает партнерскую программу для межотраслевого развития платежных сервисов B2B-компаний. Программа позволит компаниям-участникам расширить свою платежную экспертизу и получить возможность дополнительного заработка с эквайринга и электронной коммерции.
Qiwi предлагает два варианта сотрудничества в рамках программы:
Участники смогут коммерциализировать свои сервисы за счет лидогенерации и получения комиссии по транзакциям. В данном случае партнер получает дополнительный заработок, предоставляя свою экспертизу;
Участники также смогут создать комплексное решение вместе с QIWI для общей целевой аудитории – в этом случае компания-партнер сможет существенно расширить свою экспертизу и клиентскую базу.
К программе уже подключились первые компании-участники, среди которых платежная платформа PayKeeper, процессинговая компания Payture, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и другие.
Присоединиться к Партнерской программе могут интеграторы-технологи, агрегаторы, CMS платформы, юридические, государственные и другие компании.