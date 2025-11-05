Разделы

Wibes запускает продвижение контента для продавцов Wildberries 

На платформе социальной коммерции от компании РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) — Wibes — появилась возможность продвижения контента. На текущем этапе тестирования новый раздел «Продвижение» будет предусмотрен только для партнеров Wildberries — он появится у части продавцов в их аккаунтах в Wibes. В течение месяца новый функционал станет доступен уже для всех продавцов, у кого подключен кабинет продвижения на Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Запуск кампаний для продвижения контента на платформе поможет быстрее набрать популярность у пользователей, привлечь внимание к своему бренду и конкретным товарам.

«С момента тестового запуска платформы Wibes мы получили много запросов на такой функционал от селлеров Wildberries, которые проявляют активность в приложении. Теперь они смогут получать больше охватов собственного контента и повышать продажи товаров», — отметила заместитель директора департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Людмила Боголепова.

Продвигаемые ролики будут чаще показываться в ленте рекомендаций платформы и поиске. Продавец может выбирать конкретные видео для продвижения и настраивать параметры кампании, указывая интересы пользователей — ролик будет чаще попадаться им в ленте. Базовая ставка продвижения — 250 руб. за 1 тыс. просмотров.

В приложении Wibes можно отслеживать статусы своих кампаний продвижения и видеть, сколько просмотров из приобретенного пакета уже набралось. Данные будут обновляться несколько раз в день.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Бета-версия Wibes была запущена в марте 2025 г. Приложение позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. В апреле 2025 г. на платформе появилась партнерская программа для продвижения товаров продавцов Wildberries из России блогерами, зарегистрированным в приложении. Создать предложение на продвижение товара можно через кабинет «WB Инфлюенс» на портале продавца.

C момента запуска Wibes уже более 2,2 млн пользователей скачали приложение, а общее число посетителей платформы составляет свыше 10 млн человек. Суммарное количество просмотров контента превысило 180 млн.

