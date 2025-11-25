«МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая

Многофункциональные центры Республики Алтай и «МегаФон» договорились о сотрудничестве. Теперь сим-карты оператора можно будет купить на площадках МФЦ. Партнерская программа даст возможность действующим и новым клиентам оператора значительно сократить время на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск проекта особенно актуален для иностранных граждан. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с начала текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с прибывшими из-за рубежа либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам.

Сотрудничество двух сторон позволяет уменьшить время на получение документов, подтверждение данных клиента и оформление сим-карты, поскольку теперь всё это можно сделать в одном месте.

На данный момент услуга по продаже сим-карт предоставляется по всей сети МФЦ Республики Алтай, насчитывающей более 50 отделений.

Для сотрудников многофункциональных центров «МегаФон» организовал специальное обучение. В формате видеоконференции специалист рассказал об особенностях оформления сим-карт для физических лиц, уделил внимание новым тарифам, требованиям идентификации абонентов и процедуре переоформления сим-карт оператора.

«Первой площадкой, где клиенты смогли приобрести сим-карты оператора, стал «Всеволожский» МФЦ Ленинградской области. С июня компания накапливала опыт такого обслуживания и сегодня мы с уверенностью можем заявить, что услуга востребована и появилась вовремя. Наша команда выполняет важную задачу – ощутимо сокращает временные затраты абонентов при оформлении документов. Полученная практика успешно мультиплицирована в регионах Сибири и на Дальнем Востоке», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Купить сим-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Алтайского края, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.