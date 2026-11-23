генеральный директор «СберТеха»



Сегодня искусственный интеллект перестаёт быть экспериментом для отдельных команд и направлений бизнеса и всё чаще становится частью корпоративной стратегии технологических лидеров. Согласно экспертным оценкам, компании, которые системно внедряют ИИ, уже отмечают рост производительности и окупаемости проектов. При этом долгосрочный потенциал использования искусственного интеллекта в корпоративном секторе оценивается в триллионы долларов добавленной стоимости. В задачах финансов, производства, логистики, закупок и продаж ИИ помогает быстрее обрабатывать запросы, снижать нагрузку на сотрудников, повышать эффективность принятия решений, а на уровне бизнеса — ускорять процессы и уменьшать операционные издержки. Но эффект не проявляется сам по себе. Чтобы ИИ работал в промышленном масштабе, компании нужно заранее подготовить инфраструктуру: понять, где и как хранить данные, как к ним обращаться и защитить доступ, как интегрировать ИИ-агентов с существующими системами и не перегрузить вычислительные ресурсы. Без этого даже сильная языковая модель превращается в локальный пилот, который сложно масштабировать. О том, какие технологии помогают подготовить ИТ-фундамент к надёжному и безопасному запуску ИИ-агентов, рассказывает Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха».

С чего начать подготовку к ИИ-трансформации

Прежде чем работать с ИИ-агентами в своей инфраструктуре, компании необходимо честно оценить собственную ИТ-среду. Может оказаться, что данные разнесены по разным системам, файловым хранилищам и внутренним сервисам, а процессы управления доступом и обмена информацией между ними не выстроены в единой логике. В такой архитектуре ИИ не получает полного контекста, из-за чего снижается автономность агентов и точность их работы, а настройка требует кропотливого ручного труда.

Отдельного внимания заслуживает вопрос нагрузки. ИИ-агенты потребляют ресурсы иначе, чем обычные корпоративные сервисы. Искусственному интеллекту нужны графические процессоры, быстрый доступ к данным, предсказуемый сетевой маршрут и возможность динамически распределять нагрузку между задачами. Поэтому до внедрения ИИ стоит заранее проверить, хватает ли вычислительных мощностей, как организованы контейнерные среды и есть ли возможность масштабировать инфраструктуру без остановок бизнес-приложений.

Чтобы ИИ работал в промышленном масштабе, компании нужно заранее подготовить инфраструктуру

Наконец, использование ИИ несет новые киберриски. Например, сотрудник может отправить в ИИ-сервис рабочий документ с конфиденциальными данными, а ИИ-агент — получить доступ к чувствительной информации или системе, которые ему не нужны для выполнения задачи. Число таких сценариев постоянно растёт, а значит, компаниям нужен единый способ их контроля.

Для этой задачи в СберТехе мы используем собственное решение — Platform V SOWA AI. Это шлюз безопасности, который выступает единой точкой контроля обращений к ИИ-моделям и сервисам. Он помогает управлять доступом, проверять запросы и ответы, контролировать передаваемые данные. В нём можно задать правила, которые не позволят передавать в ИИ-сервисы конфиденциальную информацию. При этом в разных моделях и сервисах можно ввести одинаковые правила для каждого нового сценария.

Исходя из нашего опыта мы видим, что такие решения актуальны для предприятий из производственной отрасли, логистики, ретейла и финансов, так как они обычно внедряют ИИ сразу в несколько критических процессов. Если технологическая база недостаточно подготовлена, то каждый новый сценарий автоматически будет приводить к удорожанию проекта и усложнять поддержку.

Ключевая задача — интеграция систем без хаоса

ИИ-трансформация завязана не на одной платформе или системе, а затрагивает целый ряд технологических слоев. При этом ключевая задача зачастую звучит так: быстро интегрировать ИИ в корпоративные системы, не создавая хаоса в ИТ-ландшафте. Именно интеграция во многих компаниях становится одним из самых непростых и затратных этапов при внедрении ИИ.

В этом вопросе важны единые интерфейсы доступа к языковым моделям, прозрачное управление ими и возможность подключать внешние и внутренние сервисы по одному стандарту. Часто внедрить агента в корпоративную систему, развивавшуюся годами, означает не просто открыть доступ к API, а согласовать форматы данных, права доступа, мониторинг и правила обработки ошибок. Если делать всё это отдельно для каждого приложения, проект становится слишком трудоёмким.

Для унификации решения таких задач необходимы специальные инструменты централизованного управления внутренними и внешними API компании. Как разработчик ПО, мы работаем и в этом направлении.

В прошлом году мы разработали продукт Platform V Synapse API Mesh. Нам он позволяет автоматизировать ручные задачи конфигурирования API, в том числе за счёт обнаружения ресурсов в кластерах Kubernetes. В этом году мы добавили в него функциональность для работы с ИИ: поддержку протоколов взаимодействия агентов MCP и A2A, обнаружение и управление правами доступа к агентским карточкам и инструментам, собственный MCP-шлюз. Это позволяет удобно работать с языковыми моделями, обеспечивая аудит, лимитирование, маршрутизацию и применение политик безопасности через единую систему управления.

ИИ-трансформация завязана не на одной платформе или системе, а затрагивает целый ряд технологических слоев

Такая функциональность особенно актуальна, если ИИ должен не только отвечать на вопросы, но и выполнять действия: создавать заявки, искать данные в корпоративных системах или изменять записи. В подобных сценариях ему требуется доступ к дополнительным системам и инструментам, что расширяет поверхность риска и требует более точного контроля полномочий. Platform V Synapse API Mesh как раз помогает сформировать вокруг ИИ-модели тот самый инфраструктурный слой контроля (harness), в котором агенты становятся надёжными и управляемыми.

Централизованная оркестрация политиками, безопасностью и наблюдаемостью внешних и внутренних API позволяет применять изменения в сложных инфраструктурах без пересборки сервисов, что повышает отказоустойчивость и масштабируемость агентизации.

Как хранить векторные и другие данные при работе с ИИ

Когда компания начинает использовать ИИ для поиска по документам, технической поддержки сотрудников или интеллектуального анализа внутренних документов, возникает задача хранения векторных представлений и связанных с ними данных.

Возможностей обычных СУБД, даже дополненных векторными расширениями, может не хватать для промышленных нагрузок. ИИ-сценарии требуют мгновенного семантического поиска и специализированных методов индексации для работы с большими массивами неструктурированной информации. А чтобы их реализовать, нужен архитектурный слой, способный обеспечить совместимость с ИИ.

Основой этого слоя выступают высокопроизводительные векторные базы данных. К ним относится, например, СУБД Platform V Vector DB, которую мы недавно представили рынку.

Такие решения помогают реализовать RAG-подход, при котором ИИ генерирует ответы, дополняя их информацией из корпоративных источников знаний и документов. Это позволяет строить агентов и ассистентов, способных за считанные секунды анализировать договоры, выполнять поиск по внутренним регламентам и формировать ответы с учётом контекста, корпоративных стандартов и бизнес-логики.

ИИ-сценарии требуют мгновенного семантического поиска и специализированных методов индексации

При этом важно учитывать специфику работы автономных агентов. Они почти не создают новых бизнес-записей, но генерируют колоссальный объём запросов на чтение и анализ информации. Чтобы принять решение, агенту необходимо постоянно обращаться к актуальным данным, не перегружая при этом систему. Если использовать разрозненные или медленные базы данных, неизбежно возникают задержки, а перенос информации между системами приводит к потере контекста «здесь и сейчас» и лишним расходам.

Оптимизировать ИТ-ландшафт и кардинально улучшить экономику проекта нам помогают специализированные решения, такие как распределенная СУБД О.К.Е.А.Н. Она рассчитана на интенсивный поток параллельных запросов на чтение и позволяет агентам мгновенно получать актуальные данные из единого контекста без промежуточных шлюзов и задержек. Это обеспечивает высокую скорость работы ИИ-систем и снижает затраты на инфраструктуру.

Как оптимально использовать инфраструктуру в условиях перегрузки

Так как ИИ-проекты требуют большого количества ресурсов, компаниям необходимо научиться эффективно ими управлять, не переплачивая за простои и не теряя уровень сервиса при росте количества обращений к ИИ.

Для этого важно развивать разные слои инфраструктуры с акцентом на производительность, стабильность и масштабируемость. Например, векторные и гибридные СУБД помогают оптимизировать работу с данными, с которыми работают ИИ-агенты. А для дополнительной экономии и повышения надёжности подойдут такие инструменты интеллектуального управления трафиком, как наш продукт Platform V SynAI. Он может проводить предиктивный анализ показателей работы агентов, выявлять аномалии в системах и оптимизировать потребление ресурсов. Это позволяет нам реализовывать гибкие механизмы и политики для автоматического сканирования приложений и эффективного управления рабочими нагрузками в кластерах Kubernetes.

От пилота к промышленному масштабу

Внедрение ИИ-агентов — не просто установка нового программного обеспечения. Это смена парадигмы взаимодействия с ИТ-инфраструктурой, в которой системы получают возможность самостоятельно работать с данными, обращаться к корпоративным сервисам и выполнять действия. Поэтому для промышленного использования ИИ важны не только модели и вычислительные мощности, но и подготовленные данные, надёжная интеграция, контроль доступа и безопасность.

Начинать лучше с малого, например, автоматизировать простую и чётко обозначенную задачу по классификации входящих заявок с помощью одного агента, прежде чем разворачивать целый «отдел» ИИ-помощников. И, конечно, стоит обратить внимание на профильные решения, которые помогут масштабировать успешные практики с минимальными затратами.