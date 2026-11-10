32 сервера, пять производителей, один контур: как собирали инфраструктуру для Института системного программирования

Собрать серверную инфраструктуру из оборудования одного производителя — привычный сценарий. Гораздо сложнее, когда в проекте одновременно участвуют пять вендоров, часть конфигураций приходится менять уже после поставки, а вся система должна работать как единое целое. Именно такую задачу решала компания «Компьютеры и Сети» в проекте для Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). О том, как это происходило — в материале CNews.

Заказчику требовались вычислительные мощности для развертывания платформы Moncloud и нескольких типов инфраструктурных задач. В проект вошли 32 сервера пяти российских производителей. Их нужно было не просто поставить, а адаптировать к существующей сетевой инфраструктуре, обеспечить совместимость между разными аппаратными платформами и объединить все ресурсы в одном программном контуре. Нагрузки при этом были принципиально разными: от хранения и обработки медицинских данных до обучения и применения моделей искусственного интеллекта.

Серверы от разных производителей — к единому вычислительному контуру

На старте проект выглядел как обычная поставка серверного оборудования. Но сочетание технических требований, ограниченного бюджета и короткого срока реализации быстро сделало моновендорный сценарий неприменимым. Вместо того чтобы строить всю инфраструктуру вокруг одного бренда, специалисты компании «Компьютеры и Сети» начали подбирать конфигурации под конкретные задачи.

© Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика Заказчику уже недостаточно просто подобрать отечественный аналог зарубежного сервера

В результате в проект вошло оборудование пяти российских производителей. Для каждого направления выбиралась конфигурация, которая лучше всего соответствовала техническому заданию, срокам и бюджетным рамкам. Такой подход давал больше свободы на этапе подбора оборудования, но одновременно делал интеграцию заметно сложнее. Главный вопрос теперь заключался не в том, какой сервер выбрать, а в том, как заставить серверы разных производителей работать в одном вычислительном и сетевом контуре ИСП РАН.

Когда стандартной конфигурации оказалось недостаточно

Самая сложная часть проекта началась уже после поставки части оборудования. При развертывании выяснилось, что первоначальные конфигурации не полностью соответствуют фактическим требованиям внутренней сети ИСП РАН. Особенно это касалось сетевой подсистемы. Серверы должны были не только встроиться в существующую инфраструктуру, но и поддерживать высоконагруженные сценарии, включая вычисления, связанные с искусственным интеллектом. В результате специалистам компании «Компьютеры и Сети» пришлось дорабатывать оборудование уже в процессе внедрения. Совместно с производителями команда меняла сетевые карты, обновляла и перепрошивала BIOS, корректировала аппаратные параметры серверов под реальные требования сети заказчика.

Фактически часть конфигураций пришлось адаптировать на ходу, уже после того, как оборудование было поставлено. Это сильно меняло характер проекта. Речь шла уже не о логистике и базовом вводе серверов в эксплуатацию, а о полноценной инженерной интеграции нескольких аппаратных платформ.

Пять аппаратных платформ — одна программная среда

Связующим звеном стала облачная платформа Moncloud, которую специалисты компании «Компьютеры и Сети» развернули на серверах разных производителей в рамках подтверждения квалификации по её сопровождению. В результате аппаратный слой оставался гетерогенным, но вычислительные ресурсы работали в единой программной среде. Для проекта это было принципиально важно: заказчик не был привязан к одному серверному вендору, а оборудование разных производителей не превращалось в набор отдельных технологических сегментов. Moncloud — совместный проект ООО «Системные решения» и ИСП РАН, включенный в реестр российского ПО (№26306). Платформа объединяет инфраструктурную виртуализацию облачного типа, собственную подсистему программно-определяемых сетей, виртуальные рабочие столы и инструменты для работы с ИИ.

Сетевая подсистема рассчитана на сложные корпоративные конфигурации. Она поддерживает изолированные и шифрованные виртуальные сети, правила межсетевого экранирования, VPNaaS для подключения пользователей и площадок, а также NFV и SFC для сетевых функций, работающих в виртуальных машинах облака. Поддерживаются также балансировка трафика и BGP-маршрутизация.

Отдельное направление — VDI. Moncloud позволяет предоставлять рабочие столы Windows и Linux для сценариев от стандартной офисной работы до 3D-проектирования с использованием GPU. Собственная технология Wormhole ориентирована на работу с графически требовательными приложениями при низких задержках и поддерживает многомониторные рабочие места.

Еще один сценарий связан с использованием GPU для задач ИИ. Совместно с ИСП РАН был разработан сервис MLM для MLOps/MLSecOps. Он позволяет вести историю действий, сравнивать версии моделей, контролировать их безопасность и эффективнее использовать вычислительные ресурсы, в том числе при работе с большими языковыми моделями. При необходимости Moncloud может разворачиваться в изолированном контуре без доступа к интернету и масштабироваться по мере роста задач.

Что получил ИСП РАН

В результате ИСП РАН получил единую инфраструктуру и несколько практических результатов. Во-первых, удалось избежать жесткой зависимости от одного производителя серверного оборудования. Во-вторых, изменение требований уже в процессе проекта не потребовало полной замены поставленных серверов. Оборудование удалось модернизировать и привести к необходимым параметрам. В-третьих, разные аппаратные платформы удалось объединить в одной программной среде, а не эксплуатировать как несколько независимых инфраструктурных сегментов.

Роль интегратора в проекте

Проект ИСП РАН хорошо показывает, как меняется роль системного интегратора. В подобных проектах уже недостаточно подобрать оборудование, привезти его на площадку и выполнить базовую настройку. Интегратору приходится одновременно работать с несколькими производителями, учитывать ограничения существующей инфраструктуры, адаптировать конфигурации по ходу внедрения и при этом отвечать за конечный результат.

Именно это произошло в проекте ИСП РАН. Компании «Компьютеры и Сети» необходимо было одновременно учитывать требования заказчика, бюджет, сроки, особенности оборудования пяти производителей и его совместимость с программной средой.

По мере развития российского рынка задача становится еще сложнее. Заказчику уже недостаточно просто подобрать отечественный аналог зарубежного сервера. Важнее обеспечить совместную работу оборудования разных производителей, программного обеспечения и существующей инфраструктуры — без потери управляемости, производительности и возможностей дальнейшего масштабирования. Именно здесь роль интегратора становится ключевой, чтобы все элементы проекта — серверы, сеть, программная платформа и существующая ИТ-среда заказчика — в итоге работали как единая система.