На очередном « CNews FORUM: Информационные технологии завтра », который прошел 12 ноября 2026 г., было вручено 20 премий CNews AWARDS 2026 . Вручение премии призвано продемонстрировать общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России, определить наиболее эффективные проекты информатизации в ключевых отраслях, выявить лучшие компании в сфере ИКТ и продемонстрировать влияние новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России.

Награду в номинации «Цифровые госзакупки: платформа года» получил Портал поставщиков — цифровая платформа правительства Москвы. Сервис автоматизирует закупки малого объема и объединяет заказчиков и бизнес по всей России. Платформа работает как единая электронная витрина. Все процессы от выбора предложения до заключения контракта проходят дистанционно. Документы оформляются в цифровом виде и заверяются электронной подписью. Заказчикам доступны три формата закупок: мини-аукцион, закупка по потребности и прямая закупка из каталога. На портале внедрены сервисы оптимизации процедур. Это сокращает сроки закупок и открывает бизнесу новые рынки сбыта. Более 90% предпринимателей на Портале поставщиков Москвы — это представители малого и среднего бизнеса. Их на платформе свыше 420 тыс., и три четверти новых участников этого года пришли из 49 регионов страны. Всего за девять месяцев было заключено 414 тыс. контрактов.

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровые госзакупки: платформа года» получил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике

В номинации «Современное образование. Платформа года» награду получил сервис Государственный конструктор цифрового образовательного контента ФГИС «Моя школа» — бесплатная платформа, не требующая навыков программирования. Она позволяет педагогам со всей России быстро создавать авторские интерактивные материалы с автопроверкой для любого предмета. Конструктор работает на базе готовых элементов и автоматически визуализирует данные. Он доступен для 1,1 млн учителей из всех регионов страны. Благодаря конструктору трудоемкость создания учебных материалов сократилась в два раза.

Награду CNews AWARDS в номинации «Современное образование. Платформа года» получили Дмитрий Пухов, руководитель центра компетенций в образовании и культуре Минцифры России, Наталья Зейтениди, вице-президент по развитию и коммерциализации государственных сервисов «Ростелекома»

Победителем в номинации «Импортозамещение: сервис года» стал сервис постгарантийного обслуживания от РТК-ЦОД, который гарантирует работу оборудования даже при отсутствии вендора в стране. Комплексная техподдержка включает авансовую замену запасных частей. Это касается и систем премиального класса High-End. РТК-ЦОД владеет крупнейшим складом деталей, а также базой кодов и технической документации. За счет этого компания предлагает цены ниже средних по рынку. Сервисные команды работают во всех регионах России. Экспертиза специалистов опирается на многолетнюю практику. Такое обслуживание позволяет обеспечить надежность ИТ-инфраструктуры на уровне 99,99%.

Награду CNews AWARDS в номинации «Импортозамещение: сервис года» получил Алексей Забродин, технический директор РТК-ЦОД

Награду в номинации «Импортонезависимость года. Конструктор платформенных сервисов» получил конструктор платформенных сервисов Basis Automation Studio, разработанный компанией «Базис». Решение входит в состав расширенной конфигурации облачной платформы Basis Dynamix Cloud Control. Конструктор позволяет визуально, без написания кода проектировать инфраструктуру на основе готовых компонентов и связей между ними. Для описания облачной инфраструктуры и управления ее компонентами, развертывания сервисов и их настройки используются стандартные для облачной инфраструктуры инструменты и подходы. Готовые сервисы можно публиковать на витрине портала самообслуживания, где они доступны для заказа в один клик пользователям облачной инфраструктуры. По функциональности визуального конструктора и поддержке открытого стандарта TOSCA решение от «Базис» претендует на звание аналога оркестратора Cloudify корпорации Dell.

Награду CNews AWARDS в номинации «Импортонезависимость года. Конструктор платформенных сервисов» получил Александр Курач, директор по продуктам «Базиса»

В номинации «ESM. Продукт года» премию CNews AWARDS получила «Диво» на no-code платформе. Это ESM-платформа для управления сервисами и автоматизации внутренних процессов компании, построенная на ядре платформы «Акола» (входит в ИТ-экосистему «Лукоморье»). «Диво» — это единое окно для всех сервисных подразделений компании. Срок внедрения в среднем в 6 раз меньше, чем у аналогов. Главное отличие — кастомизация портала, отчетов и чат-ботов происходит в несколько кликов, без долгой разработки. «Диво» дает возможность полностью контролировать бюджет. Встроенные ИИ-инструменты оптимизируют обработку обращений и поиск услуг. Платформа формирует API для интеграции. Система растет вместе с бизнесом, а развивать сервисы могут сотрудники без ИТ-навыков.

Награду CNews AWARDS в номинации «ESM. Продукт года» получил Леван Ревазишвили, коммерческий директор ИТ-экосистемы «Лукоморье»

Победителями в номинации «ИИ-помощники для предпринимателей. Платформа года» стали ИИ-помощники для предпринимателей от «ВымпелКом» — это платформа ИИ-инструментов для малого и среднего бизнеса. Она помогает решать повседневные задачи без сложного внедрения. Создание рекламных материалов, автоматизация маркетинга и продаж, общение с клиентами, работа с документами, запуск сайтов и приложений, анализ видимости бренда в нейросетях, подключение ИИ-моделей к собственным продуктам — все это доступно в одном месте. Бизнесу можно не собирать десятки разных программ. Достаточно выбрать готовый инструмент под конкретную задачу. Предпринимателю не требуется становиться экспертом в ИИ, чтобы использовать его возможности.

Награду CNews AWARDS в номинации «ИИ-помощники для предпринимателей. Платформа года» получил Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн»

В номинации «Серверная виртуализация: продукт года» награду получил VMmanager — российская платформа серверной виртуализации, собственная разработка ISPsystem, входящей в «Группу Астра». VMmanager закрывает виртуальный слой, физическое оборудование и защиту данных в едином контуре. Заказчик получает инфраструктурный фундамент для цифровой трансформации целиком, без сборки из разрозненных компонентов и без компромисса между свежестью продукта и его сертифицированным статусом. В этом году одним из наиболее активных направлений внедрения VMmanager стала медицина. Платформа востребована и в других отраслях, где инфраструктура относится к критической: энергетика, промышленное производство, транспорт, государственные учреждения.

Награду CNews AWARDS в номинации «Серверная виртуализация: продукт года» получила Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem

Победителем в номинации «ИТ-проект года в машиностроении» стал проект, реализованный на Челябинском компрессорном заводе при поддержке компании «Ростелеком». В ходе проекта была внедрена отечественная система позиционирования и мониторинга персонала класса RTLS. Проект охватывает весь производственный контур предприятия: 8 цехов, склады, открытые площадки и зоны работы оборудования. Специалисты развернули сеть из 60 радаров и обеспечили BLE-метками 500 работников. Новая платформа автоматически фиксирует перемещения по геозонам, контролирует безопасность и формирует табели. Внедрение сократило потери рабочего времени на 27%, сэкономив заводу 10,8 млн рублей в год.

Награду CNews AWARDS в номинации «ИТ-проект года в машиностроении» получили Андрей Пацкань, исполнительный директор Челябинского компрессорного завода, и Евгений Сиянов, директор проектов департамента по работе с крупными клиентами «Ростелекома»

Награда в номинации Private LTE в промышленности: оператор года» была вручена компании «ВымпелКом». «билайн бизнес» в этом году занял первое место в рейтинге CNewsMarket «Крупнейшие проекты частных сетей связи». Сильной стороной проектов оператора является широкий набор сервисов и функций, работающих поверх pLTE: профессиональная связь, диспетчеризация, видеонаблюдение и видеоаналитика, мониторинг оборудования, позиционирование и взаимодействие с производственной техникой. Проекты «билайн бизнес» демонстрируют переход от базовой мобильной связности к построению цифровой производственной среды, которая объединяет все эти технологические решения на базе одного предприятия.

Награду CNews AWARDS в номинации «Private LTE в промышленности: оператор года» получили Александр Исаков, директор департамента системной интеграции, и Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга системной интеграции и IoT «билайн бизнес»

Победителем в номинации «Корпоративные коммуникации. Сервис года» становится «Контур.Толк», который первым среди российских коммуникационных платформ запустил «Темы» — ИИ-решение, которое объединяет связанные встречи и работает не с отдельным созвоном, а со всем накопленным контекстом проекта. В одну «Тему» собираются встречи и материалы, которые составляют единую хронологию проекта: что обсуждали, какие решения принимали, что изменилось и к чему команда пришла сейчас. Затем ИИ формирует три представления: «Сводку» с текущим статусом проекта, «Актуальные задачи» со статусами и ответственными и «Ближайшие шаги» — действия и вопросы для следующего обсуждения. Разработчики планируют развивать диалог с ИИ по всей истории проекта, подключать новые источники — в том числе чаты и внешние корпоративные системы — и переходить к агентским сценариям, где ассистент сможет не только находить информацию, но и выполнять на ее основе рутинные действия.

Награду CNews AWARDS в номинации «Корпоративные коммуникации. Сервис года» получил Станислав Полянский, руководитель развития продукта «Контур.Толк» компании «СКБ Контур»

Награду в номинации «Корпоративная мобильная связь. Компания года» получил «билайн бизнес», который выстроил клиентский сервис вокруг непрерывности коммуникации. Первая линия поддержки работает круглосуточно, что позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов в любом часовом поясе. Обращения принимаются по множеству каналов — голос, SMS, электронная почта и другие. Интеграции с CRM-системами делают взаимодействие бесшовным: клиентские данные и история коммуникаций остаются в едином контуре. В продукты встроены сервисные инструменты и голосовые роботы, а гибкая тарификация позволяет платить только за реально используемые ресурсы. «билайн бизнес» также занимает первое место среди операторов на рынке корпоративных SIM и по демонстрирует лучший клиентский опыт на рынке.

Награду CNews AWARDS в номинации «Корпоративная мобильная связь. Компания года» получили Ольга Шичкова, руководитель направления дирекции по маркетингу бизнес-сегмента, и Алексей Баскаков, директор департамента развития и цифровизации сервиса для корпоративных клиентов «билайн бизнес»

В номинации «Цифровой суверенитет» победил Московский кредитный банк (МКБ). В 2025 году, менее чем за полгода, в Московском кредитном банке завершился переход на отечественные средства криптографической защиты информации. Использование PayControl ГОСТ от Safetechпозволило повысить уровень безопасности, обеспечить регуляторное соответствие, сократить издержки и сохранить для клиентов простой и быстрый сценарий подтверждения операций. Также Московский кредитный банк перешел на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры и сертификаты собственного удостоверяющего центра, что стало еще одним шагом в укреплении безопасности инфраструктуры.

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровой суверенитет» получила Светлана Миронова, начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ.

В номинации «Защищенное облако для Enterprise-компаний» награду получил «Турбо Облако» — российский облачный провайдер, входящий в группу компаний РТК-ЦОД. Компания предоставляет комплексные облачные решения, включающие высокопроизводительную инфраструктуру на базе дата-центров Tier III, инструменты кибербезопасности, готовые решения для искусственного интеллекта (включая выделенные серверы с мощными видеокартами и доступ к актуальным языковым моделям), управляемые базы данных и сервисы отказоустойчивости. Решения «Турбо Облака» повышают отказоустойчивость ИТ-систем, снижают риски простоя и утечек данных. Они дают возможность компаниям любого масштаба — от быстрорастущих стартапов до крупнейших национальных корпораций — достигать высокой цифровой устойчивости.

Награду CNews AWARDS в номинации «Защищенное облако для Enterprise-компаний» получили Татьяна Миронова, директор по продуктам, и Елена Синегубкина, директор направления развития IaaS-продуктов «Турбо Облако».

Победителем в номинации «Частная сеть pLTE/5G. Интегратор года» стала компания МТС. МТС разворачивает для предприятий различных отраслей частные pLTE/5G сети, которые обеспечивают бесшовное покрытие большой территории и бесперебойную высокоскоростную передачу данных. С 2018 по 2025 год компания запустила 69 проектов, в которых МТС выступает не просто как оператор связи, а как полноценный интегратор решений, предлагающий решения «под ключ». Ядро сети и базовые станции располагаются в контуре предприятия. Это делает ее максимально защищенной с точки зрения информационной безопасности, что особенно важно для предприятий с критической инфраструктурой. На базе сети pLTE/5G могут быть реализованы и другие продукты компании, такие как Промышленный интернет вещей, Видеонаблюдение, AR/VR, MCPTT, Позиционирование, Диспетчеризация, Промышленная безопасность и другие.

Награду CNews AWARDS в номинации «Частная сеть pLTE/5G. Интегратор года» получил Николай Киселев, руководитель по работе с ключевыми клиентами plte/p5G МТС

Награду в номинации «Корпоративная платформа коммуникаций: продукт года» получила разработанная компанией «Клауд Атлас» защищенная платформа коммуникаций Frisbee. Она объединяет в одном приложении рабочие чаты, видеозвонки на тысячу участников, календарь, доски задач и корпоративный видеохостинг. Это не просто замена зарубежных программ, а более продвинутое решение для крупных компаний и госструктур. Платформа устанавливается на собственные серверы организации, что гарантирует полную безопасность и защиту переписок от утечек. Встроенный искусственный интеллект берет на себя рутину: анализирует сообщения и автоматически составляет протоколы встреч. Система легко настраивается под любые внутренние программы, полностью обновляется под фирменный стиль компании и без проблем работает на компьютерах, смартфонах и в обычных браузерах.

Награду CNews AWARDS в номинации «Корпоративная платформа коммуникаций: продукт года» получил Вячеслав Ошиевский, менеджер по развитию бизнеса платформы коммуникаций Frisbee.

Победителем в номинации «Единое окно для контроля автопарка. Решение года» стала платформа SKAI от МТС — единое окно для управления автопарком. SKAI объединяет данные о местоположении, расходе топлива и состоянии систем автомобиля с видеопотоком и результатами нейросетевого анализа поведения водителя. Это позволяет диспетчерам принимать решения в 10 раз быстрее. Уникальная система оценки рисков агрегирует тысячи параметров из телематических и видеоисточников, формируя объективный «цифровой профиль» каждого водителя. Система обладает высокой масштабируемостью: от облачной SaaS-версии для малого бизнеса до OnPremise-инсталляций для корпораций с парком более 10 000 автомобилей. SKAI поддерживает большое количество производителей оборудования и позволяет интегрировать автопарки без дорогостоящего переоснащения.

Награду CNews AWARDS в номинации «Единое окно для контроля автопарка. Решение года» получил Дмитрий Веретенников, руководитель департамента федеральных продаж SKAI МТС

В номинации «ИИ-агенты в корпоративном контуре. Платформа года» награду получила AIDA tech. Компании переходят от экспериментов к промышленному использованию ИИ. Однако настроить системное управление им – это задача со звездочкой. SamurAI Platform от AIDA tech решает эту проблему. Платформа позволяет разворачивать ИИ-агентов внутри защищенного периметра и обеспечивает централизованное управление ими с полной записью всех операций. В ее основе — более 100 готовых инструментов и 580 собранных из них навыков, которые закрывают наиболее востребованные сценарии использования ИИ-агентов в корпоративной среде и позволяют быстро запускать ИИ-агентов.

Награду CNews AWARDS в номинации «ИИ-агенты в корпоративном контуре. Платформа года» получил Никита Костенчук, директор по развитию агентских ИИ-платформ AIDA tech.

Победителем в номинации «Проект года: эффективность работы оператора» стал Московский кредитный банк. МКБ запустил умного цифрового помощника — Интерактивного сервисного ассистента. Это единое окно, которое избавило операторов от необходимости переключаться между десятками разных программ. Теперь в одном интерфейсе собрано все: от управления звонками и мгновенного поиска клиента до умной базы знаний, истории обращений и детальной информации по всем банковским продуктам с возможностью управления ими. Оператору достаточно ввести всего один запрос клиента. Дальше в дело вступают внутренние алгоритмы ассистента: система за долю секунды собирает полную картину, подтягивает нужные данные и предлагает готовое решение. Такой подход сводит к нулю риск человеческой ошибки, экономит время и позволяет банку решать вопросы клиентов практически мгновенно.

Награду CNews AWARDS в номинации «Проект года: эффективность работы оператора» получил Денис Никифоров, начальник отдела развития процессов и технологий департамента развития клиентского сервиса и цифровых продаж МКБ.

На CNews Awards 2026 компания Novo BI третий год подряд получила награду «IBP-система года» за разработку цифровой системы для прогнозирования спроса и интегрированного бизнес-планирования Novo Forecast Enterprise. Решение помогает компаниям согласовывать планы продаж, закупок, производства и финансов, повышать точность прогнозирования и эффективнее управлять запасами. Использование системы позволяет снижать риски дефицита и избыточных запасов, оптимизировать операционные затраты и оперативно корректировать планы с учетом изменений спроса. Платформа предназначена для предприятий промышленности, розничной торговли и дистрибуции. Цифровую систему Novo Forecast Enterprise используют более 200 компаний и свыше 15 000 пользователей.

Награду CNews AWARDS в номинации «IBP-система года» получил Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI

Победителем в номинации «Цифровая бухгалтерия: сервис года» стал «Центр корпоративных решений». ЦКР автоматизировал работу бухгалтерии путем изменения модели организации работы, а не оптимизации отдельных процессов. Модель построена на жестком разделении экспертного и транзакционного функционала в рамках единой ИТ-экосистемы. Благодаря автоматизации, роботизации и выносу рутины в общий операционный контур, решение снижает затраты на учетные функции на 20% и сокращает расходы на управление на 30%. Проект обеспечивает непрерывность сервисов за счет взаимозаменяемости сотрудников, ускоряет внедрение инноваций и позволяет среднему и крупному бизнесу мгновенно масштабироваться без перестройки структуры.

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровая бухгалтерия: сервис года» получила Евгения Воротынская, операционный директор ЦКР.