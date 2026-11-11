Константин Саратцев, Goodt Insight: Убьет ли ИИ системы бизнес-аналитики? Нет, но прежними они уже не будут

Искусственный интеллект (ИИ) меняет подходы к бизнес-аналитике. Для работы с корпоративными данными мало наличия продвинутой языковой модели (LLM): нужны надежная инфраструктура, интеграция с внутренними системами и управление доступом. При этом бизнесу уже недостаточно просто получать отчеты и изучать дашборды — ему нужны инструменты, которые помогают быстрее принимать решения и контролировать их исполнение. О том, как появление ИИ меняет ИТ-продукты, будет ли стоимость токенов тормозить внедрение новых технологий и какие требования крупные компании предъявляют к аналитическим платформам, рассказал Константин Саратцев, директор направления Insight компании Goodt.

«Под влиянием ИИ изменятся и рынок, и сама технология. Вопрос в том, как именно это произойдет, и ответа на него пока нет ни у кого»

CNews: Мы сегодня режиме реального времени видим, как ИИ меняет мир вокруг нас. Как ИИ изменит бизнес-аналитику (BI) в ближайшем будущем?

Константин Саратцев: Технологии сейчас так быстро эволюционируют, что сложно строить долгосрочные прогнозы. Но давайте попробуем.

Трансформирует ли ИИ рынок бизнес-аналитики? Безусловно. Долгое время индустрия была сосредоточена прежде всего на сборе и визуализации информации, а интерпретация и поиск закономерностей оставались задачей самого пользователя. ИИ ломает эту практику. Он берет на себя многие технические процессы, и поэтому потребность в специалистах, которые ранее занимались конфигурированием и настройкой, сокращается. Их навыки теряют актуальность с огромной скоростью. Похожая ситуация складывается и в программировании. Сам инструмент для поиска инсайтов останется, но ИИ постепенно забирает на себя рутинные операции: настройку визуализаций, подготовку запросов, создание отчетов… И это неизбежно меняет роль аналитиков. Вместо технического обслуживания инструментов они смогут больше времени уделять интерпретации данных, поиску закономерностей и решению бизнес-задач. Именно в этом я вижу ключевую трансформацию профессии.

Убьет ли ИИ BI-системы? Нет. Потребность бизнеса в аналитике никуда не исчезнет, наоборот, развитие ИИ уже привело к тому, что руководители хотят получать больше информации, получать ее быстрее и в разных разрезах. Просто взять Claude и закрыть вопрос с аналитикой под ключ не получится. При отсутствии качественной инфраструктуры данных, проработанного семантического слоя, интеграции с внутренними системами, ИБ-разрешений ИИ-модель будет неким оторванным от контекста инструментом. Да, умеющим выполнять какие-то разовые задачи, но какова их ценность для бизнеса? На горизонте нескольких лет я не вижу сценария, при котором ИИ сможет работать полностью автономно.

Константин Саратцев, Goodt Insight: Развитие ИИ уже привело к тому, что руководители хотят получать больше информации

Кроме того, для того чтобы большая языковая модель (LLM) выдавала действительно корректные результаты анализа, в нее должны быть «вшиты» статистические методы обработки данных и другие аналогичные инструменты. На данный момент такая возможность пока не реализована на практике. Возможно, это станет одним из векторов развития LLM в ближайшем будущем, но в любом случае такие технологии будут развиваться в закрытых экосистемах крупных провайдеров и вряд ли когда-нибудь перейдут в разряд проектов с открытым исходным кодом.

Еще один фактор, который не позволит ИИ заменить все и вся, — стоимость токенов. Она будет стремительно расти. Поэтому BI-система по-прежнему необходима бизнесу: для промышленной эксплуатации возможностей ИИ недостаточно.

Конечно, под влиянием технологий классические BI-решения сильно изменятся, прежде всего, станут проще, сам подход станет иным. Будет ли то, что получится в итоге, называться BI? Я не уверен. Возможно, появится новый термин, Super BI, ведь и ИИ у нас теперь не ИИ (искуственный интеллект, Artificial intelligence), а СИ (суперинтеллект, Super intelligence).

CNews: Не слишком ли расточительно будет использовать ИИ при анализе данных, учитывая стоимость токенов?

Константин Саратцев: Это вопрос организации работы. Чтобы создать дашборд, модель вынуждена каждый раз генерировать с нуля все его элементы: диаграммы, фильтры и пр. Именно так сейчас работает, например, Claude. Мы пошли другим путем: в Insight ИИ собирает визуализацию из готовых компонентов, библиотеку которых мы постоянно расширяем. Токены при таком подходе расходуются преимущественно на сборку, что оборачивается существенной их экономией. Поэтому итоговая стоимость задачи для наших заказчиков будет несопоставимо ниже, чем при генерации с нуля.

В долгосрочной перспективе бережное отношение к токенам в ИТ-продуктах станет важным конкурентным преимуществом. Если посмотреть на текущую экономику крупных ИИ-провайдеров, их бизнес во многом зависит от инвестиций, которые позволяют субсидировать стоимость подписок и токенов. Расчет строился на том, что рынок будет расти и за счет увеличения объемов использования удастся компенсировать затраты. Какое-то время стратегия работала, но, похоже, она исчерпала себя. Расходы по-прежнему остаются на высоком уровне, и компаниям приходится искать способы повысить выручку — в том числе за счет увеличения стоимости подписок и повышения фактической цены использования моделей. Это по цепочке затронет и вендоров, и заказчиков по всему миру.

CNews: Не получится ли так, что через несколько лет внедрение новых функций и возможностей в ИТ-решениях будет ограничено стоимостью токенов? Или этот фактор не станет серьезным препятствием для дальнейшего развития?

Константин Саратцев: Никто не знает, что будет через пять лет. С одной стороны, мы видим экспоненциальный рост возможностей моделей, с другой — есть и серьезные ограничения: геополитическая напряженность, экономические факторы и нехватка ресурсов. В мире сегодня не хватает вычислительных и энергетических мощностей, что сдерживает развитие ИИ. Поэтому сложно делать прогнозы. Нет сомнений, что изменятся и рынок, и сама технология. Вопрос в том, как именно это произойдет, и ответа на него пока нет ни у кого.

При этом не стоит сбрасывать со счетов еще один важный фактор — сам бизнес. Даже сейчас, когда об ИИ говорят практически все, давайте зададим простой вопрос: есть хотя бы одна крупная компания, которая построила централизованное хранилище для данных, полностью автоматизировала их сбор, очистку и обработку с помощью ИИ и может получать любую аналитику на основе этих данных? Нет таких примеров. Многие заявляют о подобных планах, но между отдельными успешными экспериментами и полноценным реализованным проектом большая дистанция. В первую очередь потому, что это дорого и требует наличия серьезной инфраструктуры. Поэтому важно разделять темпы развития самой технологии и скорость, с которой бизнес способен внедрять ее на практике.

«Все пытаются из инструментов анализа сделать системы принятия решений, хотя это разные вещи»

CNews: Какие требования крупный бизнес предъявляет к BI? И как выбирает из сотни решений этого класса в реестре?

Константин Саратцев: Ключевой параметр для компаний, тем более крупных, при выборе любого ИТ-решения — скорость получения бизнес-эффекта, или time-to-value. Почему-то BI воспринимают прежде всего как красивые графики, диаграммы и таблицы. Однако именно в части визуализации большинство BI-платформ сегодня мало отличаются друг от друга, основная разница прячется под «капотом»: скорость, производительность, умение держать нагрузку и давать конечную ценность. Вот по этим показателям продукт и оценивает бизнес.

Распространено мнение, что руководителю нужен просто кастомизированный дизайнерский дашборд, но на самом деле ему необходим дашборд, который позволит за пару кликов понять ситуацию и принять решение. Чтобы управлять бизнесом, недостаточно просто смотреть на данные.

Вообще на рынке присутствует некоторая путаница в самом понимании BI: сегодня этим термином называют два разных типа ПО: для анализа данных и для принятия решений на их основе. В первом случае пользователям нужны быстрая автоматизация, возможность работать с большими объемами данных и самостоятельно находить в них закономерности. Второй тип предназначен для руководителей. Для них важны простые и понятные инструменты, позволяющие оперативно увидеть проблему, отреагировать на нее и проконтролировать исполнение поручений.

Сейчас эти два сценария смешаны и в восприятии, и в самих продуктах. Многие пытаются превратить инструменты анализа в системы принятия решений, хотя это принципиально разные задачи.

Часто заказчики часто ошибочно воспринимает BI как некую «волшебную таблетку». И это, кстати, относится не только к аналитике, но почти ко всем типам ПО. Ожидания примерно такие: купим продукт, соберем команду, и новая система начнет отвечать на вопросы, подсвечивать проблемы и давать советы. Но в реальности только технология этот результат обеспечить не может, поэтому, по моим наблюдениям, примерно в 90% случаев внедрение BI сводится к автоматизации отчетности. Компания просто получает новый набор отчетов вместо старого, а не полноценную систему поддержки управленческих решений. Причина при этом вовсе не в продукте. В большинстве случаев проблема заключается в нехватке компетенций: у тех, кто внедряет систему, и у тех, кто ставит перед ней задачи. Именно это в конечном итоге определяет успех проекта.

«Мы не видим смысла копировать решения десятилетней давности»

CNews: Насколько BI-системы, представленные на рынке, соответствуют возможностям, которые открывают новые технологии?

Константин Саратцев: Это интересный вопрос, который вскрывает серьезную проблему, о которой мало говорят. Часто бизнес просто ищет максимально точную замену западного ПО, чтобы все осталось «как раньше»: родной интерфейс, привычный функции, знакомая архитектура… В стремлении минимизировать риски перехода никто не задумывается о том, насколько привычный софт устарел — технологически и морально. Это не ко всем классам решений применимо, конечно, но вот в области BI, к сожалению, дела обстоят именно так. В последние годы активно развивается искусственный интеллект, появляются новые подходы к работе с данными, базами и хранилищами... Однако компании продолжают ориентироваться на «эталонные продукты», а по сути, на инструментарий 2010-х годов, и не используют переход как возможность модернизировать систему, и как следствие, бизнес-процессы.

Мы, как вендор, не видим для себя смысла копировать решения десятилетней давности. Если уж разрабатываешь продукт с нуля, то логичнее сделать шаг вперед: использовать современные инструменты и стек, чтобы в итоге предложить заказчику большую функциональность. И потом, создавать что-то новое всегда гораздо интереснее, чем пытаться воспроизвести прошлое.

CNews: Чего не хватает традиционным BI-системам для полноценного менеджмента на основе данных?

Константин Саратцев: Мы обратили внимание на то, что существующие BI-платформы решают прежде всего задачу анализа информации. Они эффективны для тех, кто работает с данными напрямую, но для принятия управленческих решений и реализации подхода data-driven management их функциональности недостаточно. Если есть разные сценарии, так, может быть, и решения стоит делать разные? Эта идея стала отправной точкой при создании Insight. У нас два взаимодополняющих продукта на общей технологической платформе. Insight Discovery — классическая BI, легкий и удобный инструмент для широкого круга пользователей с полноценным самообслуживанием. Insight 360 — это следующий шаг, платформа отвечает за действия и управление.

Руководителям не нужна постоянная работа с данными в ручном режиме, им нет смысла просто смотреть на дашборды — им необходимы готовые инсайты, возможность быстро оценить ситуацию и сразу принять решения. Поэтому в нашей платформе появились инструменты, которых сегодня нет ни в западных BI-системах, ни в большинстве российских продуктов. Каждая метрика связана с дальнейшими действиями: можно поставить задачу, отправить поручение, передать сигнал в другую ИТ-систему и запустить необходимый процесс. Именно в этом ключевое отличие нашего подхода. Многие BI ограничиваются визуализацией данных, а мы строим вокруг них управленческий процесс, чтобы данные становились основой для принятия решений.

По сути, два продукта — это два разных взгляда на одни и те же данные. Один ориентирован на исследование и анализ, второй — на принятие управленческих решений и организацию работы. Иногда с обоими инструментами работает один человек, иногда — разные сотрудники.

«Многие воспринимают BI исключительно как инструмент визуализации данных, но для нас это еще и полноценная дата-платформа»

CNews: Какими инструментами для самостоятельного анализа должна обладать система бизнес-аналитики, чтобы с данными могли работать не только профессиональные аналитики?

Константин Саратцев: Мы исходили из того, что самостоятельная работа с данными должна быть действительно доступной широкому кругу пользователей. Если провести аналогию, традиционные BI-инструменты похожи на сложные кнопочные смартфоны прошлого поколения: они обладают огромными возможностями, но пользоваться ими непросто. Мы исходили из той же идеи, которая привела к появлению смартфона: сохранить всю функциональность, но сделать взаимодействие максимально простым и понятным.

Поэтому все профессиональные возможности — языки формул, сложные инструменты анализа — в системе сохранены. Но для большинства пользователей они скрыты за простым интерфейсом. Если человеку нужно просто получить ответ на свой вопрос, он не обязан глубоко разбираться в устройстве продукта.

Именно такой подход мы и считаем настоящей самостоятельной работой (self-service): когда рядовой сотрудник может легко взаимодействовать с данными, а не вынужден осваивать сложный инструмент ради выполнения базовых задач. При этом легкость интерфейса не ограничивает производительность, система способна стабильно обслуживать до 30 000 активных пользователей ежедневно, как показал один из наших проектов в крупном ретейлере.

CNews: Насколько важна для платформы бизнес-аналитики собственная технология работы с данными?

Константин Саратцев: Это один из ключевых элементов. Многие воспринимают BI исключительно как инструмент визуализации данных, но для нас это еще и полноценная дата-платформа. Она обладает встроенным хранилищем, которое дает возможность работать с оффлайн-данными (выгрузки из внешних систем, архивные файлы, дампы из S3 и пр.), может объединять показатели из локальных файлов с онлайн-источниками в рамках одного отчета.

Многие российские решения жестко привязаны к конкретному хранилищу данных. Большинство, например, фактически используют ClickHouse. Мы считаем, что такой подход подходит не всем. Для многих компаний установка отдельной СУБД избыточна, гораздо логичнее работать с теми хранилищами, которые уже есть. Это еще и существенная экономия средств, важно помнить, что данные — это всегда дорого: оборудование, специалисты, поддержка и совокупная стоимость владения (ТСО) требуют значительных инвестиций.

В нашей платформе используется принцип федерализации данных (Data Federation), который позволяет интегрироваться с различными базами без обязательного перехода на единое хранилище и без сложного дублирования и ручных выгрузок. Например, для одного enterprise-заказчика мы реализовали гибкое подключение к разнородным источникам: от ClickHouse и Trino до объектного хранилища S3 без промежуточной материализации. Движок там поддерживает прямые SQL-запросы к горячему слою. Insight одинаково эффективно работает и для OLAP-отчетов, и для тяжелой детализации через S3+Trino, заменяя собой до трех разных западных инструментов. Когда видишь, какие сложные технические задачи может решать твой продукт, то испытываешь ни с чем не сравнимое удовольствие.

CNews: Информационная безопасность сейчас очень актуальная тема. Как выглядит процесс оценки BI-решения с этой точки зрения у крупных заказчиков?

Константин Саратцев: Безопасность — один из самых важных критериев для заказчиков при выборе любой системы сегодня. BI напрямую работает с чувствительными корпоративными данными и фактически становится одной из точек доступа к ним, поэтому крупные компании предъявляют весьма жесткие требования и не ограничиваются чтением документации. Они проводят аудит кода, смотрят на гибкость настроек ролевой модели и уровни полномочий пользователей, проводят имитации атак. Мы тоже проходили пентесты и тестирование на уязвимости. В Insight встроены современные средства аутентификации и авторизация пользователей, включая двухфакторную аутентификацию, аутентификацию через социальные сети, а также OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML, Kerberos. Все это тоже внимательно проверяется и оценивается. В ряде отраслей действуют отдельные федеральные законы, ведомственные нормативные акты и отраслевые стандарты, которые регулируют множество аспектов в области данных, и вендор должен гарантировать, что его продукт сможет обеспечить их соблюдение. Все это входит дополнительными пунктами в программу оценки. Мы с этим на практике часто сталкиваемся. Процедура может занимать несколько месяцев, как, например, было у нас в рамках заключения договора с энергетическим холдингом.

Еще жестче обстоят дела с безопасностью, если речь идет о внедрении софта в госструктурах, там даже подключаются соответствующие органы. Insight проходил такой аудит на проекте по созданию аналитической экосистемы в одном из крупнейших ситуационных центров. Проверка была очень тщательной. Зато, если платформа бизнес-аналитики успешно проходит все испытания, то это знак, что решение зрелое.

Наверное, на сопоставимом уровне заказчики оценивают только производительность систем и средства промышленного развертывания: поддержку CI/CD, нескольких сред, автоматизацию процессов. Далеко не все решения из реестра могут соответствовать такой высокой планке, но для крупных компаний это принципиальное требование.

CNews: Продолжая разговор о безопасности. А как быть с погрешностями, который допускает ИИ? Ошибка в аналитике может дорого стоить бизнесу…

Константин Саратцев: Здесь важно понимать, что риски зависят не только от самой модели, многое обусловлено тем, как организована ее работа и какие механизмы контроля предусмотрены. В Insight мы пустили ИИ «по рельсам» — настроили ограничения (guardrails), то есть ввели правила и запреты, в рамках которых он работает. Модель не предоставлена сама себе: она взаимодействует с данными только определенным образом и в заданных границах. Это критически снижает вероятность ошибок и обеспечивает повторяемость результатов. При этом для критически важных бизнес-расчетов необходимы проверяемые методики и дополнительные механизмы контроля.