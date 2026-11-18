Системы вентиляции, видеонаблюдения, пожаротушения, освещения, инженерная инфраструктура — о существовании большинства таких устройств многие даже не задумываются. Между тем они обеспечивают работу предприятий, городской инфраструктуры и многих привычных сервисов и должны функционировать непрерывно. В 2023 г. «Группа Астра» вывела на рынок Astra Linux Embedded — операционную систему для специализированных устройств, где критически важны стабильность и надежность работы. Екатерина Боброва, директор департамента встроенного ПО «Группы Астра», рассказала CNews, почему миллионы незаметных пользователю устройств требуют собственной операционной системы, какие задачи сегодня стоят перед разработчиками и производителями и почему интерес к отечественным устройствам больше не определяется только импортозамещением.

CNews: Astra Linux Embedded как отдельное направление стартовало с 2023 года, а вы присоединились к команде в январе 2024 года. В какой точке находилось направление на тот момент и какие задачи вы поставили перед собой в первую очередь?

Екатерина Боброва: Развитие направления началось с того, что в 2023 году в «Группу Астра» начали обращаться разработчики и производители специализированных устройств. Это устройства, которые создаются под конкретный сценарий работы и нацелены на решение определенных задач — банкоматы, терминалы, системы безопасности и другие подобные решения.

На первом этапе компания использовала привычную модель лицензирования для рабочих станций и серверов: лицензии оформлялись на конечного заказчика, ему же передавались через личный кабинет и на него же была ориентирована техническая поддержка.

Кроме того, основным направлением тогда были устройства на архитектуре x86 — той же, что используется в большинстве ПК и серверов. Проекты на ARM, которая широко применяется в специализированном оборудовании, тоже были, но в основном как отдельные разработки под конкретные устройства.

Екатерина Боброва, «Группа Астра»: Сегодня наиболее высокий спрос мы видим со стороны нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности

К концу 2023 года стало понятно, что направление быстро растет: все больше производителей приходят за операционной системой, и существующая модель работы не соответствует их потребностям. Поэтому стало очевидно, что нужно перестраивать канал и работать прежде всего с производителями, в том числе с теми, кто выпускает устройства серийно.

Именно к этой задачей мы с коллегами приступили в начале 2024 года: перестроить подход к работе с партнерами-производителями и адаптировать модель лицензирования под рынок специализированных устройств.

CNews: До прихода в «Группу Астра» вы занимались лицензированием технологий. Что из этого опыта особенно пригодилось при построении канала Astra Linux Embedded, а что пришлось осваивать уже в процессе?

Екатерина Боброва: Перед тем, как прийти в «Группу Астра», я около 20 лет работала в ABBYY и занималась лицензированием технологий распознавания текста FineReader для встраивания в другие программные продукты. По сути, модель похожа: разработчики не создают каждую технологию с нуля, а лицензируют готовые компоненты и используют их в составе своих решений.

Когда мы с коллегами пришли в «Группу Астра», оказалось, что логика работы во многом такая же. Только если раньше технология становилась частью программного продукта, то теперь операционная система становится компонентом специализированного устройства. Пользователь зачастую даже не знает, что она там есть, но именно она обеспечивает работу всего решения. Поэтому подходы к лицензированию, поставке и взаимодействию с партнерами во многом оказались знакомыми.

Конечно, были и отличия. Раньше я работала только с разработчиками программного обеспечения, а здесь основными партнерами стали производители аппаратных решений. Пришлось глубоко погрузиться в особенности аппаратных платформ, понять, как устроены разные типы устройств и какие требования предъявляются к операционной системе. Ведь ОС — это связующее звено между аппаратной частью и прикладным программным обеспечением, и она должна хорошо работать и с тем, и с другим.

CNews: Что оказалось самым сложным при погружении в аппаратные платформы?

Екатерина Боброва: На момент нашего прихода основная экспертиза была сосредоточена на устройствах с архитектурой x86 — привычные ПК, серверы, банкоматы, инфокиоски и другие подобные решения. Это чаще всего те устройства, которые мы замечаем и знаем как пользователи.

Но нас окружают, тысячи устройств, о существовании которых мы редко задумываемся: промышленные контроллеры, системы видеонаблюдения, маршрутизаторы, сетевое оборудование, элементы городской инфрастуктуры и многие другие. Все они работают на ARM-платформах. Довольно быстро стало понятно, что основная часть рынка специализированных устройств построена как раз ARM.



Здесь и возник главный вызов. Если x86 — достаточно унифицированная архитектура, то в мире ARM существует огромное разнообразие аппаратных платформ, компонентов и конфигураций. Поэтому одной из ключевых задач стало расширение поддержки этой архитектуры и переход от отдельных проектных решений к системной работе с производителями устройств.

CNews: Как в течение этих трех лет менялось ваше представление о том, какой должна быть Astra Linux Embedded?

Екатерина Боброва: Фактически оно менялось в двух направлениях. Первое — это работа с партнерами с точки зрения лицензирования: кто является нашей целевой аудиторией, по каким принципам мы с ней взаимодействуем, какие условия сотрудничества и поставки будут оптимальны.

Второе направление — техническое. Изначально в большей степени ориентированным на устройства с архитектурой x86, нам потребовалось перестроить подход с учетом специфики устройств на ARM: при разработке и поддержке операционной системы нужно было учитывать разнообразие аппаратных компонентов.

Изменился и сам подход к разработке. Раньше мы фактически рассматривали каждое устройство отдельно и реализовывали разработки под конкретный проект. Но с развитием направления стало понятно, что нужно переходить к единому стеку технологий, общему подходу и централизованному выпуску релизов. То есть не создавать отдельную систему под каждое устройство, а формировать универсальную платформу, которую можно адаптировать под разные решения производителей.

CNews: На старте направление работало примерно с 10–20 производителями-партнерами, а сейчас в работе уже более 350. Что стоит за этой цифрой? Как развивалась партнерская сеть?

Екатерина Боброва: За этой цифрой, конечно же, стоит большой объем работы. Мы начали с того, что проанализировали рынок: какие задачи у производителей специализированных устройств, какие у них потребности и что важно для них при выборе операционной системы. И увидели важное отличие от обычных пользовательских сценариев. Если для рабочей станции ключевым вопросом часто является защищенность системы, то для устройств, которые работают внутри технологических контуров, не менее важны доступность и надежность. Их нельзя, подобно обычному компьютеру, выключить или перезагрузить. Они должны работать постоянно и бесперебойно обеспечивать функционирование технологических систем.

Поэтому для производителей и заказчиков становится важным не только то, как работает устройство, но и возможность его долгосрочной поддержки, замены компонентов и доступности самого оборудования.

При этом значительная часть оборудования, которое раньше использовалось в технологических контурах, была зарубежного происхождения, что с определенного момента начало нести в себе существенные риски. Стала очевидна необходимость развивать собственные производства и технологические решения. На этом фоне начали появляться новые российские производители специализированных устройств, а им потребовалась отечественная операционная система, которую можно устанавливать на устройства уже на этапе производства.

Поэтому если на старте у нас были десятки партнеров, то сейчас речь уже идет о сотнях производителей. Этот рост связан не только с развитием нашего направления, но и с формированием самого рынка российских специализированных устройств.

CNews: Что пришлось изменить в работе самого канала, когда число производителей стало быстро расти?

Екатерина Боброва: Мы построили канал работы, ориентированный на взаимодействие непосредственно с производителями. Перешли к единому стеку технологий, общим подходам разработки и централизованному выпуску релизов. Вместо создания отдельной системы под каждый проект стали формировать платформенный подход, который можно адаптировать под устройства разных производителей.

Еще один важный фактор — мы стали лучше понимать потребности рынка и работать именно с ними. Большинство специализированных устройств сегодня построены на ARM-архитектуре, и традиционно на них использовались решения open source (с открытым исходным кодом) на базе Linux. Однако, пусть open source и достается бесплатно, его нужно дорабатывать, поддерживать, обновлять, обеспечивать безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Для производителя устройства это означает необходимость самостоятельно содержать экспертизу в области разработки и поддержки ПО.

Поэтому многие компании стали рассматривать использование готовых проприетарных решений, таких как Astra Linux Embedded, чтобы сосредоточиться на развитии своих устройств и производственных процессов.

CNews: Производители обращаются к вам сами?

Екатерина Боброва: В самом начале нам поступали точечные запросы от отдельных производителей, которые и показали, что интерес к такому решению на рынке есть. После этого мы стали активно изучать рынок: смотрели, какие есть производители, какие у них потребности, какие задачи они решают и чем мы можем быть им полезны. На этом этапе мы сами приходили к компаниям, обсуждали возможное сотрудничество, погружались в особенности разных отраслей и постепенно накапливали экспертизу.

Со временем у нас появились успешные проекты, вырос опыт и сформировалась репутация. И стали поступать запросы от производителей. Например, мы начинали работать с одним-двумя компаниями в определенной отрасли, а после успешной реализации проектов к нам обращались другие игроки этого же направления.

CNews: У вас в работе более 350 проектов. На какой стадии большая часть: тестирование, адаптация, внедрение?..

Екатерина Боброва: У нас непрерывный конвейер. Внедрение операционной системы в устройство, а затем перевод этого решения в серийное производство — это длительный процесс, который проходит несколько этапов: от разработки устройства и его аппаратной схемы до адаптации, финализации решения и запуска тиражного производства.

Поэтому работа над разными проектами находится на разных стадиях. За три года развития направления появились компании, которые уже вывели устройства в серийное производство, есть проекты, которые сейчас находятся в работе, и есть новые партнеры, с которыми мы только начинаем сотрудничество.

CNews: Как устроена команда Astra Linux Embedded и как выглядит работа над проектом?

Екатерина Боброва: Процесс работы над проектом включает несколько стадий: взаимодействие с партнером, определение схемы лицензирования и условий сотрудничества, а также непосредственно техническую адаптацию операционной системы под конкретное устройство.

На первом этапе с производителем работает команда, которая анализирует задачу, оценивает перспективы сотрудничества, определяет условия работы и схему лицензирования. Для нас важно учитывать потребности партнера и выстраивать гибкую модель взаимодействия именно под производителей устройств.

Далее устройство проходит этап тестирования. Специалисты проверяют, насколько текущая версия операционной системы подходит для конкретного решения. Это делается как в начале проекта, так и после завершения доработок, когда формируется готовый образ системы для устройства.

Если в процессе тестирования выявляются задачи, которые требуют доработок ОС, подключается команда разработки. Она занимается адаптацией операционной системы под конкретные аппаратные компоненты: процессоры, платы, периферию и другие элементы.

При этом вся работа ведется в рамках единого стека технологий. После доработки и выпуска обновления эти изменения становятся частью общей платформы и могут использоваться другими производителями устройств.

CNews: Можно ли выделить этап, на котором возникает больше всего сложностей?

Екатерина Боброва: На каждом свои вопросы и задачи.

На первом этапе важно понять, насколько вообще возможно использовать операционную систему на конкретном устройстве: изучить его технические особенности, аппаратную часть и оценить, сможет ли система работать на этой платформе после необходимых доработок. Также нужно определить приоритетность этой задачи с точки зрения дальнейшей поддержки.

На этапе тестирования возникают вопросы практического характера: насколько текущая сборка подходит для устройства, что необходимо дополнительно настроить подключить и доработать для полноценной работыи.

На этапе разработки сложности связаны с адаптацией системы под конкретную конфигурацию — процессор, плату, периферию. Иногда приходится искать оптимальные решения для поддержки той или иной аппаратной части.

Для такой работы необходима подробная техническая информация об устройстве. Бывает, что данных недостаточно, и тогда приходится дополнительно взаимодействовать с производителем, восстанавливать информацию и вместе искать решение.

Поэтому сложности есть на всех этапах — но именно это и является нашей задачей: сделать так, чтобы операционная система стабильно работала на самых разных специализированных устройствах.

CNews: Какие отрасли дают Astra Linux Embedded наиболее заметный спрос?

Екатерина Боброва: Сегодня наиболее высокий спрос мы видим со стороны нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности. Именно там сосредоточена значительная часть специализированных устройств, которые работают в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Если говорить о развитии рынка, то первыми к нам начали обращаться производители оборудования для информационной безопасности — это было связано с растущими требованиями государства, регуляторов и заказчиков к защите информации. Но довольно быстро стало понятно, что потребность в отечественной операционной системе гораздо шире. Практически любая отрасль, где используются интеллектуальные специализированные устройства, нуждается в надежной российской платформе.

Один из самых распространенных примеров — программируемые логические контроллеры (ПЛК), которые управляют технологическими процессами на предприятиях. Таких устройств используются множество, и они постоянно требуют обновления и замены. Другой пример — панели операторов, через которые сотрудники управляют производственными процессами на предприятиях нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности.

Кроме того, сегодня активно развиваются решения для видеонаблюдения и видеоаналитики, систем пожаротушения, вентиляции, управления инженерной инфраструктурой. Все эти устройства работают под управлением операционной системы.

CNews: Насколько текущий спрос на встраиваемые российские ОС по-прежнему связан с импортозамещением, а насколько — с самостоятельным интересом производителей к российским решениям?

Екатерина Боброва: Действительно, все начиналось с импортозамещения. Но сегодня ситуация меняется. Производители специализированных устройств все чаще приходят не только потому, что им нужна отечественная ОС, но и потому, что это позволяет им сосредоточиться на основной задаче — разработке и выпуске самих устройств.

Создание современного устройства — это очень сложный процесс. Нужно спроектировать аппаратную часть, обеспечить работу всех компонентов, наладить производство, и вывести продукт в серию. Если при этом еще самостоятельно развивать и поддерживать операционную систему, это потребует серьезных ресурсов и отдельной команды специалистов.

Именно поэтому многие производители начинают рассматривать использование готовой платформы. Используя специализированную операционную систему, производитель может передать эти задачи профессиональной команде и сосредоточиться на развитии собственных продуктов. Поэтому сегодня интерес к российским решениям определяется уже не только импортозамещением, но и связан с прагматичным расчетом. Использование отечественного решения позволяет быстрее выводить устройства на рынок, снижать затраты на сопровождение программной платформы и распределять ответственность между производителем устройства и разработчиком операционной системы.

CNews: Что сегодня сильнее всего ограничивает дальнейшее развитие и масштабирование Astra Linux Embedded?

Екатерина Боброва: В начале развития направления основным ограничением была поддержка аппаратных платформ. Рынок использовал огромное количество различных компонентов, и обеспечить поддержку всего сразу было невозможно. Поэтому мы определяли приоритетные направления и постепенно расширяли поддержку тех платформ, которые были наиболее востребованы.

Сегодня ситуация уже другая. У нас сформирован широкий стек поддерживаемых аппаратных компонентов, выстроен единый процесс разработки, поэтому новые устройства мы можем поддерживать значительно быстрее. Конечно, невозможно охватить весь рынок сразу — он очень разнообразен, и всегда будут появляться новые решения. Но это уже естественная задача развития продукта, а не ключевое ограничение.

Если говорить о масштабировании, то основной фактор сегодня находится скорее на стороне рынка. Создание нового производства специализированных устройств — это длительный и капиталоемкий процесс. Нужно разработать устройство, подготовить производство, наладить технологические линии, вывести продукт в серию. Все это требует времени и значительных средств.

Поэтому темпы роста сегодня во многом определяются тем, как быстро развивается сама отрасль российских производителей специализированных устройств.

CNews: Как вы видите дальнейшую стратегию развития направления?

Екатерина Боброва: Рынок постепенно становится более структурированным. Если в начале был большой разброс аппаратных решений, то сейчас уже выделяются конкретные направления развития. Поэтому одно из ключевых направлений для нас — дальнейшее развитие поддержки востребованной рынком аппаратной базы и адаптация Astra Linux Embedded под новые устройства.

Второе направление связано с развитием самого технологического стека. Наши партнеры уже лучше понимают, какая функциональность им необходима в устройствах, и мы начинаем вместе с ними прорабатывать дальнейшее развитие платформы.

И, конечно, мы продолжаем совершенствовать взаимодействие с производителями, чтобы партнерам было проще использовать наш технологический стек и выстраивать работу с нами с точки зрения лицензирования и сопровождения.