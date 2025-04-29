Разделы

Безопасность
|

Positive Technologies рассказала об актуальных киберугрозах для российских компаний

Эксперты Positive Technologies выявили фишинговую рассылку от имени популярного российского сервиса для поиска работы. Письма маскировались под официальные уведомления от платформы и содержали угрозы блокировки аккаунта. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Департамент Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC TI) зафиксировал в начале марта 2025 г. фишинговые письма, вероятно нацеленные на HR-отделы российских компаний. Злоумышленники использовали две ссылки: одна (для смены пароля) вела на легитимный сайт с вакансиями, что создавало иллюзию достоверности, а вторая (для «подтверждения личности») — на мошеннический ресурс. Успешная атака могла привести к утечке конфиденциальной информации, которую обычно обрабатывают HR-специалисты, и дальнейшему использованию скомпрометированных аккаунтов для новых атак.

Другая хактивистская активность в адрес государственных и коммерческих организаций была зафиксирована PT ESC TI с использованием имени органов ФСБ России. Злоумышленники отправляли фишинговые документы, представляющие собой фиктивные приказы о проведении проверок компаний-адресатов. Сами письма и вложения не содержали вредоносной нагрузки, поэтому не детектировались антивирусными решениями. О мошенническом характере документов свидетельствовали отсылки к несуществующему закону, указание некорректных должностей, использование поддельных подписей и подписантов, не имеющих отношения к указанному ведомству. Вероятно, злоумышленники рассчитывали развить диалог с жертвами и получить персональные данные сотрудников.

В конце февраля 2025 г. произошла еще одна атака с использованием имени ФСБ России. Эксперты PT ESC TI атрибутировали ее к группе кибершпионов PseudoGamaredon. При открытии зараженного файла на компьютере жертвы незаметно запускалось ПО для удаленного управления UltraVNC, с помощью которого атакующие получали возможность перехватывать пользовательские данные и потенциально выполнять дальнейшие вредоносные действия. Использование группировкой приманки, имитирующей официальную корреспонденцию от госструктур, может говорить о целенаправленном шпионаже или подготовке к масштабированию атаки.

«Нанести ущерб информационной безопасности организаций могут не только хакеры. PT ESC TI регулярно фиксирует случаи отправки сотрудниками служб ИБ легитимных писем в публичные песочницы. Такие сообщения могут содержать учетные данные, пароли и прямые ссылки на внутренние ресурсы компании-отправителя. Если злоумышленники задействуют утекшую информацию для несанкционированного доступа, это грозит адресанту компрометацией корпоративных систем и кражей данных», — отметил специалист группы киберразведки TI-департамента экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Казаков.

Для предотвращения подобных атак эксперты рекомендуют организациям использовать антивирусные продукты, песочницы и средства защиты конечных устройств. Тщательно проверять сетевой трафик помогут решения класса NTA. Специалисты также подчеркивают важность непрерывного мониторинга событий ИБ.

Пользователям, в свою очередь, следует обращать внимание на отправителя электронных писем, особенно если с ним отсутствует история переписки, если он не является контрагентом, акцентирует внимание на срочности изучения документов, манипулирует названиями государственных учреждений, регуляторов, надзорных ведомств, а также если его электронный адрес зарегистрирован в нестандартной доменной зоне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облака бесполезны в борьбе с хакерами. Они неспособны защитить даже тех клиентов, которые платят за безопасность

Знаменитый «Linux для хакеров» надолго остался без обновлений, потому что разработчики потеряли ключ подписи репозитория

Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153