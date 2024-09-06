Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software)

«Лаборатория Касперского» проанализировала развитие шифровальщика Mallox много обеспечения для точечных атак эволюционировал в ПО, которое распространяется по модели RaaS, «шифровальщик как услуга». В 2023 г. был зафиксирован резкий скачок атак с применением шифрова

Positive Technologies: главная угроза в госсекторе — шифровальщики, однако их популярность падает орку попали крупнейшие площадки на разных языках с разнообразной тематической направленностью. Для анализа рынка доступов были рассмотрены объявления, опубликованные в 2023–2024 гг. По данным отчета, шифровальщики остаются самым распространенным типом ВПО, применяемого в атаках. Вместе с тем специалисты отмечают положительный тренд на снижение их популярности в госсекторе: в первые шесть ме

M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: создание независимых резервных копий на удаленных площадках обеспечивают макс

Вымогатели чаще всего атакуют промышленные предприятия Промышленные предприятия стали главное целью атак с помощью программ типа ransomware (они же программы-вымогатели) в первой половине 2024 г., в 17% случаев хакеры сове

«Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок езопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Вадим Матвиенко говорит, что вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок и это новая тенденция

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый червь CMoon, распространявшийся через веб-сайт энергетической компании о» назвали CMoon за соответствующие строки в коде вредоносного файла. Сложность атаки указывает на то, что она была нацелена на посетителей сайта конкретной организации и была тщательно подготовлена. Червь мог искать и отправлять на сервер злоумышленников файлы из пользовательских папок Desktop, Documents, Photos, Downloads и с внешних носителей, содержащие в тексте подстроки «секрет», «слу

США приравняют кибервымогательство к терроризму Обновление законодательной базы Сенат США предложил считать вымогательство в рамках атак программ-вымогателей эквивалентом терроризма, что может стать пе

«Сам себе режиссер»: злоумышленники научились делать собственные модификации программ-вымогателей с помощью готовых решений ть очень опасны из-за использования партнерских схем и тщательного выбора жертвы. В последнее время программы-вымогатели стали доступнее для злоумышленников. С помощью готовых версий такого ПО

Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов ва остается одним из главных приоритетов для CISO в 2024 г. Все более широкое использование моделей Ransomware-as-a-Service (RaaS) или программы-вымогатели как услуга, а также многочисленные ИТ

Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях в качестве бесплатных почтовых сервисов злоумышленники все чащи используют российские, а программы-шифровальщики использовались в качестве основной вредоносной нагрузки. Об этом CNews сообщили

Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита» щитников, написал «Коммерсант». Ожидается, что к середине октября 2024 г. обвиняемая сторона ознакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из более 100 томов. Троим обвиняемым инкриминировали вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). За это им грозит от 7 до 15 лет заключения. Фигурантами дела являются экс-полковник ФСБ Михаил Поляков, переводчик Денис Сави

«Информзащита»: хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями нению с аналогичным периодом 2023 г. Такие данные приводят эксперты «Информзащиты». «Программы типа ransomware, известные также как программы-вымогатели или шифровальщики, были, есть и всегда б

Хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». «Программы типа ransomware, известные также как программы-вымогатели или шифровальщики, были, есть и всегда б

Троян-вымогатель заблокировал сотни тысяч банковских счетов в США. Пострадало почти полмиллиона человек тные меры реагирования, включая обращение в правоохранительные органы и оповещение клиентов. Вирусы-вымогатели Вирусы-вымогатели - это вредоносные программы, которые используют шифровани

Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware ниями Mallox, FARGO и Tohnichi. Его обнаружение датируется июнем 2021 г. В основном он известен как шифровальщик под Windows. Его успешно использовали против баз данных MySQL, Oracle и SQL Serv

Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG» щиту компании при помощи «Спектр | DCAP/DAG». На вебинаре вы узнаете о том: Какие существуют вирусы-шифровальщики и с какими из них помогут бороться DCAP-системы. Как строиться процесс выявлени

Готовность платить шифровальщикам-вымогателям падает, но их расценки растут рот демонстрируют рост активности и прибыльности: на этой неделе ФБР сообщило, что, по его оценкам, шифровальщик Akira принес своим операторам не менее $42 млн. долларов, хотя количество жертв

Доминирующие троянцы, вымогатели и нежелательная реклама: аналитики PRO32 о вирусных угрозах начала 2024 года ы, удобство работы пользователей и безопасность. «За январь-апрель 2024 г. антивирус PRO32 заблокировал 536 тыс. URL-адресов, в том числе 511 тыс. вредоносных, которые могут содержать вирусы, трояны, вымогатели и т.д., и 25 тыс. фишинговых, используемых для кражи личных данных пользователей, таких как пароли и номера кредитных карт», — отметил Андрей Голубев. PRO32 Топ-10 городов по общему

«Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows Эксперты глобальной команды реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GERT) обнаружили атаки на корпоративные устройства с помощью новой программы-вымогателя, использующей BitLocker. Это функция безопасности в Windows, позволяющая защитить данные с помощью шифрования. Вредоносное ПО получило название ShrinkLocker. Целью были промышленные

Новая группа вымогателей MorLock увеличила интенсивность атак на российский бизнес исключительно на шифровании данных в ИТ-инфраструктуре жертвы с использованием программ-вымогателей LockBit 3 (Black) и Babuk. За восстановление доступа атакующие требуют выкуп, размер которого

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники продолжают использовать утёкший билдер шифровальщика LockBit для кибератак, в том числе в России огда зловред сможет выполнять операции от имени администратора и распространяться по сети. В России шифровальщик LockBit часто используют в атаках, цель которых ― полностью уничтожить данные, а

Positive Technologies: в 2023 году выкупы вымогателям превысили $1 млрд кцент сместился с шифрования на использование украденных данных для получения денежной выгоды через вымогательство, — отметила Ирина Зиновкина, руководитель исследовательской группы Positive Te

«МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков о данным аналитиков, чаще всего хакеры пытались атаковать корпоративный сегмент с помощью троянов и червей, которые позволяют осуществлять шпионаж и похищать конфиденциальные данные компаний. В

Хакеры вымогают полмиллиарда у крупнейшего землевладельца России а на 10 апреля 2024 г. комментировать отказались. Мнение экспертов ИБ Эксперты отмечают, что вирусы-вымогатели все чаще используются для сложных кибератак на российский бизнес. Злоумышленники м

Очень грязные дела: эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новую группу вымогателей — Muliaka ерес у криминалистов вызвали стоящие на вооружении у группы Muliaka программы-вымогатели. Например, шифровальщик для Windows был разработан основе утекших в публичный доступ исходных кодов вымо

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет ены в Сириус-Пассете в Северной Гренландии. Это крупнейшее место находок ископаемых кембрийского периода, которое расположено на полуострове Земля Пири всего в 804 км от Северного полюса. Эти крупные черви могут быть одними из первых хищных животных, населявших водную толщу более 518 миллионов лет назад. Более того, находка может послужить началом открытия ранее неизвестного ученым семейств

Самый распространенный, но редко вспоминаемый троян-шифровальщик научился отвлекать внимание защитного ПО ют от $400 до $1000, что не идёт ни в какое сравнение с масштабными суммами, вымогаемыми у бизнеса. Шифровальщик Stop распространяется через вредоносную рекламу и сомнительные сайты - в основно

Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков изменениями. Это указывает на то, что идёт активная доработка бэкдора. Фото: Freepik Появился новый шифровальщик на macOS Точный первоначальный путь доступа, используемый для распространения им

«Лаборатория Касперского» запустила интерактивный симулятор атаки программ-вымогателей всем, кто интересуется темой кибербезопасности и хочет знать о том, как действуют злоумышленники. «Программы-вымогатели остаются одной из главных угроз для компаний по всему миру. Так, в 2023

Шифровальщик Akira целенаправленно атакует резервные копии данных данных», - сказал эксперт по информационной безопасности компании SEQ Михаил Зайцев. По его словам, шифровальщик - это программа; для ее выполнения требуются вычислительные ресурсы, которых у «

Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели ообщение об атаке и угроза публикации украденных данных — это дополнительный инструмент давления на жертву, который уже давно и успешно применялся за пределами России. По мнению экспертов F.A.C.C.T., программы-вымогатели в 2024 г. сохранят за собой первое место в списке главных киберугроз для российских компаний. Одной из причин успеха их атак является и растущий теневой рынок продажи скомп

В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию Сдача шифровальщика данных в аренду Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД

Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования ровать работу шифровальщиков даже если они уже проникли в систему», – отметил Сергеев. Что вымогают шифровальщики По словам Сергеева, в большинстве случаев хакеры вымогают деньги в формате крип

Новый шифровальщик использует антивирусы, чтобы взломать защиту системы Клин клином Новый шифровальщик Kasseika использует драйверы антивируса, чтобы отключать любые другие антивирусы

Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов Одна часть одного дата-центра Шифровальщик Akira вызвал масштабный сбой в функционировании ряда крупных шведских организаци

MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков в, младший специалист базы знаний и экспертизы информационной безопасности Positive Technologies. — Шифровальщики отличаются тем, что быстро распространяются с одного узла на другие. С обновлен

Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года еступлениями, назвала основные вызовы, с которыми столкнулись компании в России в 2023 г. Программы-вымогатели остаются киберугрозой номер один для российского бизнеса: в уходящем 2023 г. колич

Positive Technologies: госучреждения в странах Латинской Америки под атакой шифровальщиков s проанализировали состояние кибербезопасности в странах Латинской Америки в 2022–2023 гг. По данным исследования, большинство инцидентов приходится на Мексику, Бразилию и Аргентину. Особенность атак шифровальщиков в регионе — нацеленность на государственные структуры. В атаках на частных лиц вредоносное ПО используется чаще, чем в любых других регионах. По данным анализа, в совокупности до

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут зи с этим наиболее актуальными угрозами для нас являются утечки данных, DDoS-атаки и дефейсы, атаки ransomware и вредоносное программное обеспечение для вымогательства и хищения денежных средст