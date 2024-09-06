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Вирус-вымогатель (шифровальщик) Вымогательское ПО Винлокер Вредоносное ПО сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств ransomware (ransom выкуп и software)

Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software)


06.09.2024 «Лаборатория Касперского» проанализировала развитие шифровальщика Mallox

много обеспечения для точечных атак эволюционировал в ПО, которое распространяется по модели RaaS, «шифровальщик как услуга». В 2023 г. был зафиксирован резкий скачок атак с применением шифрова
03.09.2024 Positive Technologies: главная угроза в госсекторе — шифровальщики, однако их популярность падает

орку попали крупнейшие площадки на разных языках с разнообразной тематической направленностью. Для анализа рынка доступов были рассмотрены объявления, опубликованные в 2023–2024 гг. По данным отчета, шифровальщики остаются самым распространенным типом ВПО, применяемого в атаках. Вместе с тем специалисты отмечают положительный тренд на снижение их популярности в госсекторе: в первые шесть ме
15.08.2024 M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: создание независимых резервных копий на удаленных площадках обеспечивают макс
14.08.2024 Вымогатели чаще всего атакуют промышленные предприятия

Промышленные предприятия стали главное целью атак с помощью программ типа ransomware (они же программы-вымогатели) в первой половине 2024 г., в 17% случаев хакеры сове
09.08.2024 «Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок

езопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Вадим Матвиенко говорит, что вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок и это новая тенденция
07.08.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый червь CMoon, распространявшийся через веб-сайт энергетической компании

о» назвали CMoon за соответствующие строки в коде вредоносного файла. Сложность атаки указывает на то, что она была нацелена на посетителей сайта конкретной организации и была тщательно подготовлена. Червь мог искать и отправлять на сервер злоумышленников файлы из пользовательских папок Desktop, Documents, Photos, Downloads и с внешних носителей, содержащие в тексте подстроки «секрет», «слу
07.08.2024 США приравняют кибервымогательство к терроризму

Обновление законодательной базы Сенат США предложил считать вымогательство в рамках атак программ-вымогателей эквивалентом терроризма, что может стать пе
02.08.2024 «Сам себе режиссер»: злоумышленники научились делать собственные модификации программ-вымогателей с помощью готовых решений

ть очень опасны из-за использования партнерских схем и тщательного выбора жертвы. В последнее время программы-вымогатели стали доступнее для злоумышленников. С помощью готовых версий такого ПО

31.07.2024 Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов

ва остается одним из главных приоритетов для CISO в 2024 г. Все более широкое использование моделей Ransomware-as-a-Service (RaaS) или программы-вымогатели как услуга, а также многочисленные ИТ
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях

в качестве бесплатных почтовых сервисов злоумышленники все чащи используют российские, а программы-шифровальщики использовались в качестве основной вредоносной нагрузки. Об этом CNews сообщили
24.07.2024 Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита»

щитников, написал «Коммерсант». Ожидается, что к середине октября 2024 г. обвиняемая сторона ознакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из более 100 томов. Троим обвиняемым инкриминировали вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). За это им грозит от 7 до 15 лет заключения. Фигурантами дела являются экс-полковник ФСБ Михаил Поляков, переводчик Денис Сави
22.07.2024 «Информзащита»: хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями

нению с аналогичным периодом 2023 г. Такие данные приводят эксперты «Информзащиты». «Программы типа ransomware, известные также как программы-вымогатели или шифровальщики, были, есть и всегда б
22.07.2024 Хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями

с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». «Программы типа ransomware, известные также как программы-вымогатели или шифровальщики, были, есть и всегда б
08.07.2024 Троян-вымогатель заблокировал сотни тысяч банковских счетов в США. Пострадало почти полмиллиона человек

тные меры реагирования, включая обращение в правоохранительные органы и оповещение клиентов. Вирусы-вымогатели Вирусы-вымогатели - это вредоносные программы, которые используют шифровани
10.06.2024 Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware

ниями Mallox, FARGO и Tohnichi. Его обнаружение датируется июнем 2021 г. В основном он известен как шифровальщик под Windows. Его успешно использовали против баз данных MySQL, Oracle и SQL Serv
07.06.2024 Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG»

щиту компании при помощи «Спектр | DCAP/DAG». На вебинаре вы узнаете о том: Какие существуют вирусы-шифровальщики и с какими из них помогут бороться DCAP-системы. Как строиться процесс выявлени
07.06.2024 Готовность платить шифровальщикам-вымогателям падает, но их расценки растут

рот демонстрируют рост активности и прибыльности: на этой неделе ФБР сообщило, что, по его оценкам, шифровальщик Akira принес своим операторам не менее $42 млн. долларов, хотя количество жертв

03.06.2024 Доминирующие троянцы, вымогатели и нежелательная реклама: аналитики PRO32 о вирусных угрозах начала 2024 года

ы, удобство работы пользователей и безопасность. «За январь-апрель 2024 г. антивирус PRO32 заблокировал 536 тыс. URL-адресов, в том числе 511 тыс. вредоносных, которые могут содержать вирусы, трояны, вымогатели и т.д., и 25 тыс. фишинговых, используемых для кражи личных данных пользователей, таких как пароли и номера кредитных карт», — отметил Андрей Голубев. PRO32 Топ-10 городов по общему

23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows

Эксперты глобальной команды реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GERT) обнаружили атаки на корпоративные устройства с помощью новой программы-вымогателя, использующей BitLocker. Это функция безопасности в Windows, позволяющая защитить данные с помощью шифрования. Вредоносное ПО получило название ShrinkLocker. Целью были промышленные

07.05.2024 Новая группа вымогателей MorLock увеличила интенсивность атак на российский бизнес

исключительно на шифровании данных в ИТ-инфраструктуре жертвы с использованием программ-вымогателей LockBit 3 (Black) и Babuk. За восстановление доступа атакующие требуют выкуп, размер которого
26.04.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники продолжают использовать утёкший билдер шифровальщика LockBit для кибератак, в том числе в России

огда зловред сможет выполнять операции от имени администратора и распространяться по сети. В России шифровальщик LockBit часто используют в атаках, цель которых ― полностью уничтожить данные, а
25.04.2024 Positive Technologies: в 2023 году выкупы вымогателям превысили $1 млрд

кцент сместился с шифрования на использование украденных данных для получения денежной выгоды через вымогательство, — отметила Ирина Зиновкина, руководитель исследовательской группы Positive Te
23.04.2024 «МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков

о данным аналитиков, чаще всего хакеры пытались атаковать корпоративный сегмент с помощью троянов и червей, которые позволяют осуществлять шпионаж и похищать конфиденциальные данные компаний. В
10.04.2024 Хакеры вымогают полмиллиарда у крупнейшего землевладельца России

а на 10 апреля 2024 г. комментировать отказались. Мнение экспертов ИБ Эксперты отмечают, что вирусы-вымогатели все чаще используются для сложных кибератак на российский бизнес. Злоумышленники м
09.04.2024 Очень грязные дела: эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новую группу вымогателей — Muliaka

ерес у криминалистов вызвали стоящие на вооружении у группы Muliaka программы-вымогатели. Например, шифровальщик для Windows был разработан основе утекших в публичный доступ исходных кодов вымо
26.03.2024 Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

ены в Сириус-Пассете в Северной Гренландии. Это крупнейшее место находок ископаемых кембрийского периода, которое расположено на полуострове Земля Пири всего в 804 км от Северного полюса. Эти крупные черви могут быть одними из первых хищных животных, населявших водную толщу более 518 миллионов лет назад. Более того, находка может послужить началом открытия ранее неизвестного ученым семейств
20.03.2024 Самый распространенный, но редко вспоминаемый троян-шифровальщик научился отвлекать внимание защитного ПО

ют от $400 до $1000, что не идёт ни в какое сравнение с масштабными суммами, вымогаемыми у бизнеса. Шифровальщик Stop распространяется через вредоносную рекламу и сомнительные сайты - в основно
05.03.2024 Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков

изменениями. Это указывает на то, что идёт активная доработка бэкдора. Фото: Freepik Появился новый шифровальщик на macOS Точный первоначальный путь доступа, используемый для распространения им
01.03.2024 «Лаборатория Касперского» запустила интерактивный симулятор атаки программ-вымогателей

всем, кто интересуется темой кибербезопасности и хочет знать о том, как действуют злоумышленники. «Программы-вымогатели остаются одной из главных угроз для компаний по всему миру. Так, в 2023

26.02.2024 Шифровальщик Akira целенаправленно атакует резервные копии данных

данных», - сказал эксперт по информационной безопасности компании SEQ Михаил Зайцев. По его словам, шифровальщик - это программа; для ее выполнения требуются вычислительные ресурсы, которых у «
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели

ообщение об атаке и угроза публикации украденных данных — это дополнительный инструмент давления на жертву, который уже давно и успешно применялся за пределами России. По мнению экспертов F.A.C.C.T., программы-вымогатели в 2024 г. сохранят за собой первое место в списке главных киберугроз для российских компаний. Одной из причин успеха их атак является и растущий теневой рынок продажи скомп
20.02.2024 В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию

Сдача шифровальщика данных в аренду Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД

12.02.2024 Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования

ровать работу шифровальщиков даже если они уже проникли в систему», – отметил Сергеев. Что вымогают шифровальщики По словам Сергеева, в большинстве случаев хакеры вымогают деньги в формате крип
26.01.2024 Новый шифровальщик использует антивирусы, чтобы взломать защиту системы

Клин клином Новый шифровальщик Kasseika использует драйверы антивируса, чтобы отключать любые другие антивирусы
26.01.2024 Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов

Одна часть одного дата-центра Шифровальщик Akira вызвал масштабный сбой в функционировании ряда крупных шведских организаци
11.01.2024 MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков

в, младший специалист базы знаний и экспертизы информационной безопасности Positive Technologies. — Шифровальщики отличаются тем, что быстро распространяются с одного узла на другие. С обновлен
22.12.2023 Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года

еступлениями, назвала основные вызовы, с которыми столкнулись компании в России в 2023 г. Программы-вымогатели остаются киберугрозой номер один для российского бизнеса: в уходящем 2023 г. колич
21.12.2023 Positive Technologies: госучреждения в странах Латинской Америки под атакой шифровальщиков

s проанализировали состояние кибербезопасности в странах Латинской Америки в 2022–2023 гг. По данным исследования, большинство инцидентов приходится на Мексику, Бразилию и Аргентину. Особенность атак шифровальщиков в регионе — нацеленность на государственные структуры. В атаках на частных лиц вредоносное ПО используется чаще, чем в любых других регионах. По данным анализа, в совокупности до
21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

зи с этим наиболее актуальными угрозами для нас являются утечки данных, DDoS-атаки и дефейсы, атаки ransomware и вредоносное программное обеспечение для вымогательства и хищения денежных средст
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

ации легитимного программного обеспечения, используемого в тех или иных организациях. CNews: Почему вымогатели стали столь распространенными и опасными? Валерий Баулин: Во-первых, потому что эт

Публикаций - 2859, упоминаний - 6598

Вирус-вымогатель (шифровальщик) и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4754 670
Microsoft Corporation 24445 481
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1351 207
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 187
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 154
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1135 143
Sophos - SophosLabs 411 133
Google LLC 11640 116
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1058 111
Dr.Web - Доктор Веб 1251 108
Trend Micro 597 96
Apple Inc 11921 90
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 807 85
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 581 74
Meta Platforms - Facebook 4420 73
Check Point Software Technologies 751 69
X Corp - Twitter 2838 58
Cisco Systems 5081 58
Yahoo! 3693 53
IBM - International Business Machines Corp 9405 53
F-Secure 211 49
Fortinet 375 47
Softline - Софтлайн 2648 44
Intel Corporation 12091 43
Broadcom - VMware 2320 40
Telegram Group 1766 38
Oracle Corporation 6627 37
Conti - Хакерская группировка 36 35
REvil - Хакерская группировка 46 35
GitHub 764 34
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 838 34
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 236 33
Bitdefender 155 31
Creative Technology 265 31
Amazon Inc - Amazon.com 2955 28
PayPal 654 28
Цифра ГК 2368 28
МегаФон 8458 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3671 27
Yandex - Яндекс 7031 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7037 35
Май - Майский чай - российская торговая компания 1222 28
eBay Inc 1617 25
Colonial Pipeline 29 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 20
Резонанс НПП 365 16
Евросеть 1404 16
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 16
РЖД - Российские железные дороги 1866 15
Unsplash 585 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 835 14
Россети Ленэнерго 1700 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2710 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1599 10
Лента - Сеть розничной торговли 2027 10
Visa International 1940 10
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 10
Совкомбанк Совесть 270 9
Royal Dutch Shell - Шелл 208 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 471 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1259 8
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 8
JBS 10 8
Tesla Motors 383 7
Bank of America - Банк Америки 261 7
British Airways - British Midland International 125 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 590 7
Альфа-Банк 1728 6
Honda Motor Company 233 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 6
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 6
LinkedIn 629 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 434 6
101Hotels.com 456 6
Boeing 1008 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 500 5
Роснефть НК - нефтяная компания 511 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2750 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5350 192
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3055 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3227 54
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3843 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1470 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4574 44
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 456 36
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1762 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11240 31
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 660 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2947 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4347 27
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 537 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4873 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5768 23
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 171 21
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 20
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 496 19
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 166 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1350 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1341 18
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 769 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3265 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2659 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 14
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 195 13
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 326 12
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 189 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 12
Судебная власть - Judicial power 2283 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2981 10
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 176 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1902 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 400 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 369 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1971 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2602 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2807 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6233 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 5
OWASP - Open Web Application Security Project 92 4
Демократическая политическая партия США 113 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 3
ASF - Apache Software Foundation 203 2
Linux Foundation 182 2
Ассоциация менеджеров 88 2
АФТ - Ассоциация Финтех 140 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 284 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 117 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 2
ЛДПР 105 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 217 1
CBOL - Consortium for the Barcode of Life - Консорциум штриховых кодов жизни 1 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 300 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 65 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12284 2203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26068 1911
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7331 1176
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2994 941
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28932 712
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5885 675
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63409 659
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15977 598
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12536 496
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24723 492
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3832 422
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2183 343
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12193 326
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6330 292
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2953 285
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4078 282
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48420 273
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1790 268
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1313 262
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4755 232
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20497 224
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9004 221
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2481 217
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 806 201
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10547 200
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 746 195
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23623 190
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7202 187
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5545 177
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10955 174
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15484 171
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - киберп 1920 154
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10184 152
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1896 151
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29716 146
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23611 143
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17987 139
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1836 138
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1826 136
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4728 135
Microsoft Windows 15453 672
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4217 433
Linux OS 9656 174
Google Android 13804 135
Microsoft Edge - браузер 1982 132
Microsoft Windows 2000 8660 103
Microsoft Outlook 1369 97
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 292 90
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 85
Microsoft Office 3670 84
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 83
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 594 80
Microsoft Windows XP 2394 78
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 74
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 428 67
Apple Mac - Apple Macintosh 2963 66
Apple macOS 2008 65
JavaScript - JS - язык программирования 1154 64
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 448 59
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 55
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 53
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1976 48
Microsoft Exchange 1689 48
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 466 47
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 264 43
Apple iOS 7601 43
Oracle Java - язык программирования 2994 43
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 218 42
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 42
Apple iPhone 6 4861 41
Microsoft Windows NT 878 40
Microsoft Windows 10 1724 39
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 39
Nokia Symbian OS 1398 38
Google YouTube - Видеохостинг 2678 38
Creative Sound Blaster 67 37
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 113 37
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 82 37
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 234 36
Kaspersky Internet Security 452 36
Мельникова Анастасия 355 69
Corrons Luis - Корронс Луис 106 46
Зайцев Михаил 249 43
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 41
Касперский Евгений 317 40
Дягилев Василий 84 30
Гостев Александр 82 30
Водясов Алексей 222 26
Зенкин Денис 262 26
Кирюхин Дмитрий 86 24
Путин Владимир 3103 20
Земков Сергей 158 19
Матросов Александр 45 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 17
Гвоздев Дмитрий 123 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 402 12
Баулин Валерий 39 11
Павлов Никита 59 11
Чичваркин Евгений 162 11
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 10
Васильев Григорий 40 10
Иванов Антон 67 10
Левин Леонид 128 10
Лукацкий Алексей 117 10
Голованов Сергей 56 9
Галов Дмитрий 38 9
Spears Britney - Спирс Бритни 64 9
Левин Борис 55 9
Синицын Федор 9 9
Скулкин Олег 31 8
Галушкин Олег 181 8
Дрюков Владимир 40 8
Новиков Алексей 54 8
Волков Дмитрий 62 8
Biden Joe - Байден Джо 111 8
Юракова Яна 8 7
Курникова Анна 27 7
Касперская Наталья 288 7
Jaschan Sven - Яшан Свен 8 7
Новикова Светлана 10 7
Россия - РФ - Российская федерация 140355 1054
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51689 621
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13255 220
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16682 205
Германия - Федеративная Республика 12606 205
Европа 21639 149
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14010 142
Украина 7546 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42384 127
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14100 103
Япония 13227 97
Индия - Bharat 5374 93
Франция - Французская Республика 7788 89
Испания - Королевство 3694 85
Южная Корея - Республика 6587 77
Италия - Итальянская Республика 4328 75
Бразилия - Федеративная Республика 2331 73
Азия - Азиатский регион 5418 70
Нидерланды 3481 67
Беларусь - Белоруссия 5543 53
Канада 4846 52
Турция - Турецкая республика 2313 51
Иран - Исламская Республика Иран 1068 50
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3503 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17038 45
Польша - Республика 1950 45
Израиль 2711 41
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 970 39
Казахстан - Республика 5455 39
Китай - Тайвань 3927 39
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 37
Европа Восточная 3064 34
Сингапур - Республика 1840 33
Финляндия - Финляндская Республика 3580 33
США - Калифорния 4581 32
Земля - планета Солнечной системы 10299 32
Ближний Восток 2904 32
Америка Латинская 1789 30
Швеция - Королевство 3606 30
Индонезия - Республика 945 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46971 513
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49742 458
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 855 262
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5746 251
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3397 248
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12985 194
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13644 183
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 809 179
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28188 167
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10704 144
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6734 120
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10790 119
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4675 118
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9521 116
Английский язык 6505 110
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23452 96
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7850 95
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3602 92
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 559 91
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8363 89
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8554 81
Страхование - Страховое дело - Insurance 5670 77
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 381 73
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5703 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7664 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15987 71
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4564 71
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2774 70
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17902 62
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7407 60
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2297 58
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6776 57
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4273 56
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3404 56
Энергетика - Energy - Energetically 4951 53
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2989 53
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3633 52
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1204 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5521 48
BleepingComputer - Издание 316 81
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5886 41
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2691 35
The Register - The Register Hardware 1509 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11186 33
NYT - The New York Times 1022 19
Silicon.com 364 19
ZDnet 657 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1750 17
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 16
Reddit 300 16
AP - Associated Press 2003 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 904 13
Bloomberg 1243 11
Forbes - Форбс 787 11
Computer Weekly 374 11
CNews - ZOOM.CNews 1845 9
Vnunet 224 8
Ars Technica 415 8
Silicon 482 8
The Washington Post 327 8
heise online - heise security 122 8
РИА Новости 894 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 976 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 7
New Scientist 1448 7
VNUNet.com 214 7
Wikipedia - Википедия 475 6
Nature 808 6
Ведомости 922 6
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 5
TAdviser - Центр выбора технологий 383 5
Медуза - Meduza 44 5
NewsFactor 127 5
CNET Networks - CNET News 1642 5
Virus Bulletin 33 5
Daily Mail 55 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 4
MacWorld 133 4
23ABC News 170 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7946 80
Gartner - Гартнер 3534 43
IDC - International Data Corporation 4898 42
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3059 25
Computer Economics 32 14
Fortune Global 500 285 10
CNews Мишень 164 9
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 9
MalwareHunterTeam 12 8
Forrester Research 821 8
Microsoft Security Intelligence Report 14 7
AV-Test Institute 39 7
B2B International 50 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 6
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 62 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 5
Juniper Research 518 5
Markets&Markets Research 111 4
Recorded Future 14 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 76 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 309 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 4
Google Threat Analysis Group 16 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 3
Cybersecurity Ventures 8 3
Gartner - Dataquest 347 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 3
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 2
AV-Comparatives 25 2
IDC Russia - IDC Россия 157 2
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
Aberdeen Group 48 2
Fortune Global 100 140 2
Mordor Intelligence 26 2
Forbes Global 2000 47 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 592 2
InsightExpress 12 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 802 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 315 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 162 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 587 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 4
РАН - Российская академия наук 1827 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 968 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1470 3
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 2
Columbia University - Колумбийский университет 154 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 2
University of Bristol - Бристольский университет 82 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 2
Информзащита Учебный центр 38 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 60 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 96 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 36 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 356 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 234 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 422 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 873 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 73
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2366 37
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 19
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1964 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1199 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1044 6
День молодёжи - 27 июня 857 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 4
Международный женский день - 8 марта 323 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
Black Hat - Конференция 78 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 3
CNews AWARDS - награда 477 3
Fortinet Security Day 9 3
Positive Hack Days - PHDays 22 2
Infosecurity - выставка 63 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
Defcon 44 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 27 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 16 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Единый день голосования 129 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
MacWorld Expo 35 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Photokina 59 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
Red Dot Design Award 55 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
NetApp Insight - конференция 7 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 88 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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