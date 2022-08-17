Apple выпустит дешевый iPad, чтобы не дать конкурентам на Android ни шанса

Apple работает над юбилейным десятым поколением планшета iPad. Девятый его релиз образца 2021 г. почти не отличался от предыдущих ревизий. Теперь Apple решила внести кардинальные изменения – планшет наконец-то получит новый современный дизайн и лишится Lightning в пользу USB-C. А вот современный процессор ему не полагается – компьютер будет работать на А14 Bionic двухлетней давности.

Apple «прокачает» iPad

Компания Apple работает над новым поколением планшетного компьютера iPad, который окажется самым доступным в новой линейке ее планшетов, пишет портал MSPowerUser. Это будет юбилейное, десятое поколение компьютера, которое, по предварительным данным, получит массу отличий от предыдущего, дебютировавшего осенью 2021 г.

Изменения затронут как внешние, так и внутренние параметры грядущего iPad. Неизменным останется лишь процессор – несмотря на то, что Apple все активнее переводит свои более дорогие планшеты на чипы новой М-серии, классический iPad останется верен традициям и получит CPU линейки «А».

Новый iPad 10 может выглядеть так

М-чип ему не достанется, несмотря на то, что оригинальному процессору М1 совсем скоро исполнится два года. Вместо этого Apple соберет новый iPad на А14 Bionic, тоже вышедшем в 2020 г. одновременно со смартфонами серии iPhone 12 и планшетом iPad Air 4. Что помешало Apple встроить в юбилейное поколение iPad более современный А15, остается неизвестным.

Премьера iPad нового поколения предварительно запланирована на осень 2022 г. Планшет создается, вероятнее всего, для удержания Apple первого места на мировом рынке таких устройств. Производители Android-планшетов делают ставку, как правило, именно на недорогие модели, крайне редко пытаясь продать пользователю топовое и дорогое решение.

Девятое поколение классического планшета Apple

По результатам I квартала 2022 г. у Apple было 38,6% глобального рынка планшетов. За ней следовала Samsung (20,4%), затем – Amazon (9,2%), Lenovo (7,8%) и Huawei (4,4%, данные Canalys).

Внешние атрибуты

Одним из главных достоинств грядущего обновленного iPad станет отсутствие давно устаревшего разъема Lightning. Это перелицованный USB 2.0, единственным преимуществом которого, в отличие от использовавшегося в подавляющем большинстве Android-планшетов microUSB 2.0, является симметричность коннектора. Пользователю не требуется каждый раз проверять, правильно ли он подключает кабель.

В iPad 10 поколения Lightning, по имеющимся данным, будет заменен на USB-C. Apple уже использует этот разъем в iPad Pro, и это более универсальное решение в сравнении с Lightning хотя бы потому, что для синхронизации с ПК и зарядки вполне подойдут кабели от современных Android-устройств.

В новом iPad Apple наконец-то откажется от классического дизайна своих планшетов. Внешне он будет напоминать модели iPad Pro и Air 5, а также новый iPad mini. Это означает, что Apple сделает свой классический планшет более плоским и, вероятно, более тонким.

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Не исключен и отказ от стандартных пропорций экрана. Все iPad, в том числе и модификация 2021 г., выделяются на фоне других планшетов огромными по современным меркам рамками вокруг дисплея. Он занимает небольшую площадь лицевой панели – значительная ее часть остается не задействованной.

Уменьшить планшет за счет отказа от этих рамок Apple, вероятнее всего, не решится, поскольку ей нужно продавать iPad mini. А вот нарастить диагональ экрана и сохранить стандартные для iPad пропорции ей вполне по силам.

Шансы на сохранение кнопки Home весьма и весьма велики

При этом, как ожидается, в планшете сохранится сканер отпечатков пальцев Touch ID. Не исключено, что он переедет с лицевой панели, например, в кнопку включения – подобный опыт у Apple имеется. Но многое указывает на то, что Apple все же сохранит привычную многим кнопку Home под дисплеем.

Что внутри

О наполнении будущего iPad 10 на момент публикации материала информации почти не было. Из доступных сведений – наличие двухлетнего, но все же пятинанометрового процессора A14 Bionic и поддержки сотовых сетей пятого поколения.

Последнее делается, вероятно, не для всех рынков, поскольку во многих странах, где Apple продает свою продукцию, широкодоступные сети 5G или плохо развиты или, как в России, полностью отсутствуют. Впрочем, в России Apple свою технику больше не продает.

Вполне возможно, новый iPad получит более емкую батарею, чтобы питать увеличившийся в размерах экран. Также не исключено появление беспроводной зарядки и поддержки стилуса Apple Pencil второго поколения – тот же девятый iPad умеет работать только с самым первым Pencil семилетней давности. Впрочем, второе поколение тоже новым назвать нельзя – ему скоро исполнится четыре года. Третье поколение Pencil Apple пока не представила.