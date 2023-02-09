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СДЭК поможет продавцам выйти на маркетплейсы

Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для продавцов маркетплейсов СДЭК.Shipim. Сервис предназначен для повышения удобства работы селлеров, сбора аналитики, формирования динамического ценообразования и листинга товаров, автоматизации логистики. Сервис помогает селлерам выходить не только на российские маркетплейсы, но и онлайн-площадки других стран, в том числе Латинской Америки.

Маркетплейсы по-прежнему остаются драйверами отрасли электронной коммерции – две из трех покупок в интернете совершается именно здесь. Оборот российских маркетплейсов в 2022 г. составил 1 трлн руб., и эта цифра продолжает расти.

Более 30% клиентов СДЭК торгуют на маркетплейсах. По мере развития инфраструктуры вокруг маркетплейсов и увеличения их доли в объеме продаж селлеры все чаще испытывают серьезную потребность в экспертизе по работе на этих площадках. Не только с логистической точки зрения, но и со стороны эффективного входа на них, выстраивания процессов и в конечном итоге извлечения прибыли. Селлеры зачастую сталкиваются с такими проблемами, как низкие продажи и убытки в условиях жесткой конкуренции. В погоне за клиентами они попадают в ловушку, пытаясь заработать на продаже хайповых товаров, демпингуя и одновременно вкладывая все больше денег в платное продвижение своих товаров.

СДЭК активно сотрудничает с селлерами и, как логистический оператор, заинтересован в успехе бизнесов своих клиентов. Компания решила предложить клиентам собственную экспертизу.

CDEK Shipim — это экосистема, которая помогает сделать бизнес на маркетплейсах прибыльным. Она состоит из 3 частей: Первая: платформа, которая позволяет управлять продажами сразу на нескольких маркетплейсов из единого личного кабинета. Вторая — агентство: специалисты по работе с маркетплейсами сопровождают проект селлера от момента регистрации до выхода на стабильный рост продаж. Третья — СДЭК, мультисервисная компания, в которую входит CDEK Shipim. Будучи частью международной логистической компании специалисты CDEK Shipim знают, как профессионально выстраивать логистические процессы. Селлер получает услуги в режиме «одного окна» — поставки на маркетплейсы по FBO, FBS, DBS, фулфилмент, маркировку, упаковку товаров.

Эффективность работы селлеров достигается благодаря возможности одновременного создания и редактирования товаров сразу на нескольких маркетплейсах, удобному формированию поставок на склады и синхронизации остатков, бесплатному доступу к рыночной аналитике площадок и четкой регламентации шагов.

«Мы заинтересованы в росте логистических операций клиентов со СДЭК, а это возможно только в случае успеха бизнеса клиента. Размер вознаграждения CDEK Shipim напрямую зависит от оборота селлера, соответственно, мы заинтересованы в росте продаж наших клиентов», — сказала директор по инновациям СДЭК, руководитель CDEK Shipim Ольга Сгибнева.

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