IBS заключила соглашение о сотрудничестве с ПГНИУ

Компания IBS и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Они намерены совместно развивать образовательные программы и готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

Церемония подписания состоялась в Перми. Подписи под документом поставили и.о. ректора ПГНИУ Игорь Германов и директор кластера «Урал» и регионального центра IBS в Перми Ольга Краснухина. В ходе встречи, которая прошла на базе университета, они также обсудили вопросы будущего взаимодействия.

Заключение соглашения открывает перспективы не только для создания новых образовательных направлений, но и для реализации других совместных проектов, включая возможность открытия в университете лаборатории IBS.

Благодаря участию в учебном процессе IBS студенты ПГНИУ смогут получать актуальные знания и практические навыки в области информационных технологий, что упростит их дальнейшее трудоустройство и позволит без переобучения встраиваться в бизнес-процессы работодателя.

Для ИТ-компаний сотрудничество с вузами является одним из приоритетных направлений, особенно в условиях дефицита квалифицированных кадров. Долгосрочный эффект такого партнерства предполагает не только обмен знаниями между ИТ-бизнесом и университетом, но и повышение узнаваемости бренда компании и лояльности студентов, которые в будущем могут стать ее сотрудниками.

Игорь Германов, и.о. ректора ПГНИУ, сказал: «Сотрудничать с лучшими — это всегда вызов самим себе. Мы отвечаем на этот вызов уверенно, понимая, что владеем компетенциями и высоким уровнем ИТ-образования, признаваемым отечественными разработчиками на протяжении нескольких десятилетий. Вместе с компанией IBS планируем открывать новые образовательные направления для студентов Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ. Важно, что обучающиеся в нашем институте в Перми будут иметь возможность получать опыт и практические навыки у лидера отечественного ИТ-рынка, ключевого технологического партнера ведущих предприятий страны».

Ольга Краснухина, директор кластера «Урал» и регионального центра IBS в Перми, отметила: «Как в мире технологий, так и в сфере образования постоянно происходят изменения. Компаниям и руководителям важно видеть эти тренды и адаптироваться к ним, создавать новые партнерства, сохраняя существующие. Уверена, что основанный в 2022 г. Институт компьютерных наук и технологий ПГНИУ — это надежный и перспективный партнер, с которым мы сможем развивать IBS на Урале. Как руководитель регионального кластера я вижу своей задачей раскрытие кадрового потенциала Урала. А Пермский край является его ключевым регионом и известен своей мощной образовательной базой. В рамках совместных карьерных и профессиональных мероприятий (хакатонов, вебинаров, митапов, конференций) мы будем готовить специалистов, которым предстоит строить наше цифровое будущее».

IBS на протяжении нескольких лет сотрудничает с вузами Перми. Помимо ПГНИУ, совместная работа ведется также с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и пермским филиалом Высшей школы экономики. Специалисты IBS проводят мастер-классы и факультативы, принимают участие в защите выпускных квалификационных работ студентов, помогают в организации стажировок, участвуют в ярмарках вакансий и т.д.